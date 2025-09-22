SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Javier Milei y Toto Caputo, en modo Charly García: este es el aguante

El Gobierno resigna hasta u$s 1650 millones de recaudación para contener la divisa antes de las elecciones. Más ajuste y salvavidas de Trump.

Letra P | Esteban Rafele
Por Esteban Rafele
Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo.

La eliminación temporal de retenciones a la soja, el maíz y otros cultivos y la promesa de apoyo económico de Donald Trump bajaban este lunes el dólar y el riesgo país de un hondazo. Javier Milei y Toto Caputo compraron tiempo hasta las elecciones. ¿El precio? Más ajuste, menos dólares para después y lo que pida Estados Unidos.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Donald Trump
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar: Milei viaja a Estados Unidos en busca de un salvataje para frenar la corrida

Por  Pablo Lapuente

La sorpresiva ventana de "retenciones cero" hasta el 31 de octubre (sí, días después de las elecciones) busca acelerar la liquidación de los stocks de granos que los productores retenían a la espera de mejores precios o de una devaluación. Según cálculos del analista Javier Preciado Patiño, quedan disponibles unos u$s 6000 millones de soja y u$s 2400 millones de maíz, los dos cultivos más importantes.

Cuánto cuesta el aguante

El decreto -publicado en una edición supletoria del Boletín Oficial- dispuso que la bonificación estará disponible para las declaraciones de ventas al exterior hasta alcanzar los u$s 7000 millones. Si Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP) y el campo vendiera toda la soja retenida más unos u$s 1000 millones de maíz, el Estado dejaría de recaudar unos u$s 1650 millones de derechos de exportación, o 2,3 billones de pesos, a la cotización del viernes. Es, aproximadamente, 0,3% del PBI.

Javier Milei y Toto Caputo
El abrazo de Javier Milei y Toto Caputo el día después de la derrota en las elecciones.

El abrazo de Javier Milei y Toto Caputo el día después de la derrota en las elecciones.

Caputo ya venía pisando partidas presupuestarias para garantizar el superávit primario de 1,6 puntos del PBI que le prometió al Fondo. Resignar recursos -en condiciones normales no se hubiera liquidado todo, pero algo se hubiera recaudado- exigirá un ajuste mayor en el gasto público. En agosto, ARCA recaudó 400 mil millones de pesos por derechos de exportación. Fue un mes flojo, luego de las ventas récord de junio y julio. En el año, la recaudación por retenciones suma $ 5,8 billones, o casi 5% del total de los ingresos fiscales.

No hay plata... para universidades

La medida, además, desarma políticamente el argumento "no hay plata" que utiliza el Gobierno para rechazar los proyectos de emergencias universitaria, pediátrica y en discapacidad, y el aumento adicional a las jubilaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la emergencia universitaria supone un gasto adicional de 1,9 billones de pesos. La emergencia pediátrica suma apenas 65.500 millones de pesos más. Entre ambas no juntan los billones de pesos que está dispuesto a resignar Caputo para bajar el dólar ya.

El salvavidas de Donald Trump

Una serie de tuits de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Donald Trump, justo antes de la apertura de los mercados contibuyó a la euforia. Estados Unidos, dijo, "está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Agregó que "todas las opciones están sobre la mesa", y enumeró un intercambio de monedas o swap, compras directa de monedas por parte del Tesoro y compras directas de bonos argentinos en dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970107351912075454&partner=&hide_thread=false

Todo parece encaminado a un intento para descomprimir el precio del dólar hasta las elecciones. Martín Rapetti, director de Equilibra, marcó lo corta que es la manta. "Mayor oferta de dólares ahora", dijo, supone que será "menor después de las elecciones". Por lo tanto, "menor tipo de cambio hoy (o menor pérdida de reservas del Banco Central)", implica "mayor tipo de cambio post elecciones".

"Este es el aguante, hasta yo lo vi", cantaba Charly García en su época de reviente.

Embed - Charly García - El aguante (Vivo) [Videoclip MuchMusic - Cosquin Rock 2002] [HQ]
Temas
Notas Relacionadas
Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
#EnCampaña

Stolbizer: "La quita de retenciones habla de la desesperación del Gobierno"

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.
Javier Milei en la Sociedad Rural. El Gobierno anunció 40 días de retenciones cero para el campo. 
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar (como sea): Milei suspende las retenciones a los granos hasta después de las elecciones

Lo anunció Manueol Adorni, que acusó a "la vieja política" de "boicotear el plan del Gobierno" y "castigar a los argentinos". "No lo vamos a permitir", dijo.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

La Boleta Única Papel se aprobó en el Congreso el 1 de octubre de 2024
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar con lapicera y sin cuarto oscuro

Por  María Martha San Martín
El candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, junto a Romina Diez.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: la coach que trabajó con Mauricio Macri moldea al candidato de La Libertad Avanza en plena campaña

Por  Ramiro Porchietti
Leonel Monsalve, intendente de 25 de Mayo, ciudad petrolera en el suroeste de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com
LEONEL MONSALVE

La Pampa: quién es el intendente petrolero del PRO que se desilusionó con Milei y se arrima al peronismo

Por  Juan Pablo Gavazza
Majo Poncino, Mariano Romero y Pablo Basso, los tres ediles del Movimiento Evita en Rosario a partir del diez de diciembre
TIEMPO DE ROSCA

Rosario: el Movimiento Evita toma distancia de Ciudad Futura y arma bloque propio en el Concejo municipal

Por  Álvaro Maté