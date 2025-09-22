SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar (como sea): Javier Milei suspende las retenciones a los granos hasta después de las elecciones

Lo anunció Manuel Adorni, que acusó a "la vieja política" de "boicotear el plan del Gobierno" y "castigar a los argentinos". El incentivo regirá hasta el 31-O.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei en la Sociedad Rural. El Gobierno anunció 40 días de retenciones cero para el campo.&nbsp;

Javier Milei en la Sociedad Rural. El Gobierno anunció 40 días de retenciones cero para el campo. 

El gobierno de Javier Milei decidió la rebaja a cero de las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas del domingo 26 de ese mes, para generar una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario y tratar de frenar la corrida. Al Plan Aguantar le agregó un Como Sea.

Notas Relacionadas
Javier Milei, en Córdoba. El Presidente pidió el voto para pintar de violeta el país en octubre.
OPERATIVO ¡SÍ, SE PUEDE!

Milei en Córdoba: sin plan B, el pánico es político, Schiaretti apreciado y arenga por un 26-O violeta

Por  Yanina Passero

“Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en un tuit, a las 7:51 de este lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970078533247459394&partner=&hide_thread=false

Según analistas del sector, hay un stock de U$S 6.000 millones de soja y de U$S 2.400 millones de maíz. El decreto puso un límite de U$S 7.000 millones a las retenciones cero. Si se liquida toda la soja disponible y 1000 millones de maíz, el Estado resignaría recaudación por U$S 1.650 millones, o $ 2,3 billones.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las leyes de emergencia universitaria y pediátrica cuestan, juntas, $ 2 billones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanrafele/status/1970101765916774888&partner=&hide_thread=false

Javier Milei bajo ataque, dice Manuel Adorni

El portavoz justificó la decisión al indicar: “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”.

Manuel Adorni Streaming.jpg
Manuel Adorni dice que

Manuel Adorni dice que "la vieja política" boicotea al gobierno de Javier Milei.

Pese a que el Gobierno había hecho una reducción parcial y permanente de la alícuota para las exportaciones de granos, ahora decidió llevarlas a cero para buscar la liquidación de los cereales que aún están en poder de los productores y así aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario.

La decisión se toma mientras el Gobierno intenta cerrar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para lograr algún tipo de asistencia financiera para garantizar los pagos de la deuda que se avecinan en 2026 y para frenar la corrida cambiaria que presiona al dólar en la previa de las elecciones del 26 de octubre, donde se juega la gobernabilidad para el segundo tramo del mandato de Milei.

Temas
Notas Relacionadas
El candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, junto a Romina Diez.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: la coach que trabajó con Mauricio Macri moldea al candidato de La Libertad Avanza en plena campaña

Micaela Méndez fue funcionaria del gobierno del expresidente, a quien asesoró personalmente. Ahora entrena a Agustín Pellegrini y al ecosistema LLA.
Javier Milei y Donald Trump
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar: Milei viaja a Estados Unidos en busca de un salvataje para frenar la corrida

El Presidente partirá este domingo junto a Karina Milei y Luis Caputo. Buscará reunirse con el republicano en una de sus horas más críticas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El gobernador Axel Kicillof, con el intendente Federico Otermín y la intendenta Mayra Mendoza.
NOVENA SECCIÓN

Temporada de cepo

Por  Macarena Ramírez
El Plan Verano de Javier Milei para evitar cortes de luz 
Crisis energética

Milei busca la ayuda de shoppings e industrias para que haya menos cortes de luz en el verano

Por  Antonio Rossi
Javier Milei, en Córdoba. El Presidente pidió el voto para pintar de violeta el país en octubre.
OPERATIVO ¡SÍ, SE PUEDE!

Milei en Córdoba: sin plan B, el pánico es político, Schiaretti apreciado y arenga por un 26-O violeta

Por  Yanina Passero
Javier Milei y su candidato, Gonzalo Roca
EFECTO PALIZAS

Córdoba le falló a Milei: una convocatoria pobre expuso la crisis violeta en el intento de ¡Sí, se puede!

Por  Luis Zegarra