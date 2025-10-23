Santa Fe: Fuerza Patria cerró su campaña en Rosario y prometió rechazar las reformas de Milei

Fuerza Patria cerró su campaña en Rosario en un clima de optimismo y con discursos de marcada oposición al presidente Javier Milei . La alianza panperonista, cuya lista en Santa Fe encabeza Caren Tepp , se comprometió a rechazar las reformas laboral, previsional e impositiva que el Presidente pretende discutir en el Congreso de la Nación.

El comando de campaña de Fuerza Patria, en manos de su aliado de centroizquierda Ciudad Futura , decidió replicar la estrategia diseñada para los 19 departamentos de la provincia y organizó una asamblea ciudadana en la zona oeste de Rosario . Pese a que los organizadores rechazaban cualquier similitud con un acto normal, la cita se asemejó mucho a los tradicionales cierres del peronismo .

Mientras, de fondo el ruido de los bombos y los redoblantes rellenaba los baches, los cinco primeros integrantes de la lista, Caren Tepp, Agustin Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martinez y Maria Fernanda Gigliani , subieron a un pequeño escenario para arengar a los presentes con breves discursos.

Los oradores cuestionaron la intromisión de en la política argentina, pidieron por la libertad de Cristina Kirchner y criticaron con firmeza las gestiones de Javier Milei, principalmente, y en menor medida de Maximiliano Pullaro .

El peronismo eligió una locación en el extremo opuesto de la ciudad en el que se desarrolló el acto del Presidente, principalmente para evitar cualquier tipo de vinculación con los eventuales disturbios que podrían surgir, producto de la contramarcha en repudio de la visita de Milei.

“El departamento Rosario es importante, ¿por qué si no Milei decide terminar su campaña acá? A las elecciones las va a estar viendo todo el mundo, las va a estar siguiendo Donald Trump, y se van a leer, porque así lo decidió el propio Presidente, según los resultados de la provincia de Santa Fe”, remarcó Tepp sobre la centralidad de la localidad escogida para el cierre.

En el mitin estuvieron presentes, en primera fila, los diputados del bloque de Unión por la Patria, incluido su presidente, Germán Martínez, sus pares provinciales, entre ellos la exvicegobernadora Alejandra Rodenas, intendentes de toda la provincia y concejales de Rosario. Tras ellos, tomaban asiento vecinos y militantes con remeras partidarias.

Sabiendo que la lluvia podía aguar los planes de Fuerza Patria, los responsables apuraron el trámite y hasta se pidió en tono jocoso que Las Fuerzas del Cielo castiguen al acto contrario.

Frenar las reformas de Javier Milei

La pata sindical tuvo una participación especial en la jornada. Militantes de gremios de diferentes ramas de la economía se acercaron para apoyar a la lista de Fuerza Patria. Los oradores les hicieron el reconocimiento correspondiente, pero, además, Tepp saludó especialmente a Silvana Teisa, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica, y a Javier Ojeda, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ambos integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales.

“Los primeros que se sumaron a Fuerza Patria en Santa Fe fueron los compañeros del movimiento obrero organizado. Parte de la autocrítica que tiene que hacer nuestro campo es volver a hacer que la columna vertebral del movimiento sean los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones”, enfatizó Tepp.

Al margen de las reverencias formales, los principales disertantes de Fuerza Patria se comprometieron a rechazar las iniciativas que el Gobierno planea tras el recambio de bancas del 10 de diciembre. "Milei ya lo dijo: quiere una reforma laboral, una impositiva y otra previsional, absolutamente regresiva. Y la quiere porque se la exige el FMI”, mencionó eufórica Tepp.

“El presidente también dijo que los gobernadores de Provincias Unidas son los principales aliados para llevar a cabo esas reformas”, agregó en un dardo al gobernador Maximiliano Pullaro y su candidata Gisela Scaglia.

Pullaro, casi borrado del discurso del peronismo

El peronismo reafirmó su estrategia de polarización con el Gobierno y dejó relegadas las críticas al gobernador Pullaro y a su vice y candidata principal, Scaglia. Sin subirlo al ring, Tepp le dedicó un pequeño tramo de su discurso: “Pullaro empuño la motosierra contra los trabajadores, castigó y humilló a nuestras docentes y ya hizo su reforma previsional en Santa Fe”.

La última de las críticas hacia la Casa Gris fue a la vez un reconocimiento hacia los alcaldes justicialistas de la provincia que no se enrolaron en las filas de Provincias Unidas. “Quiero agradecer a los intendentes y jefes comunales, los más de 75 que no se vendieron a Pullaro, no se arrodillan ante las extorsiones del gobernador”, recalcó Tepp.

La mención a la prisión de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue evocada por varios de los disertantes. Agustín Rossi, segundo en la lista, pidió en primer lugar “dedicarle el triunfo a la expresidenta el domingo 26”. Además, también sumó una mención al compañero de CFK, cuando solicitó al peronismo santafesino que “a las cero horas del día posterior, miren al cielo y recuerden al compañero Néstor Kirchner”, haciendo alusión a un nuevo aniversario de su muerte.

Quien ocupa el tercer lugar en la lista, Alejandrina Borgatta, perteneciente a la agrupación La Cámpora, fue más contundente a la hora de hablar de CFK. “El domingo hay que dedicarle el triunfo para poder comenzar el proceso de su liberación”, dijo la concejala de Villa Constitución.