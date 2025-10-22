La campaña de Agustín Rossi: asambleas junto a Caren Tepp y apuesta al núcleo duro del peronismo

Agustín Rossi, el número dos en la lista de Fuerza Patria de Santa Fe.
Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible, Fuerza Patria fogoneó que cada candidato tenga vida propia en la campaña de Santa Fe. Agustín Rossi, número dos de la lista y figura con relieve nacional, apuntó con sus actividades al núcleo duro del peronismo.
Después de lo que fue un cierre de listas caótico, las piezas en el peronismo se fueron acomodando con el correr de los días. Con algunos chispazos de por medio, la unidad alcanzada se trasladó al trabajo en campaña. Rossi tuvo un rol importante y complementario con la campaña central.
Agustín Rossi militando la lista de Fuerza Patria en la localidad de Correa.
El ex jefe de bloque del PJ en Diputados se abocó a “recorrer las estructuras tradicionales del peronismo”, describió un rossista. Aterrizó en diferentes localidades que están vinculadas históricamente al justicialismo y allí apuntó a explotar los vínculos previos y “tradicionalmente peronistas”.
Actividades y críticas a Provincias Unidas y a La Libertad Avanza
Además de las recorridas, Rossi organizó actividades que apuntaron siempre al núcleo duro del peronismo. El 17 de octubre, apenas por citar un ejemplo, hubo una cena por el Día de la Lealtad en Santa Fe que juntó -según cálculos rossitas- a cerca de 800 personas. En Villa Gobernador Gálvez se hizo un encuentro y en Rosario se armó una charla con el diputado Carlos Heller.
En Provincias Unidas y La Libertad Avanza eligieron atacar a Tepp señalando la figura de Rossi. Su vinculación con el pasado y el kirchnerismo fueron argumentos recurrentes en cada discurso de los candidatos no peronistas. Sin embargo, los integrantes del comando de campaña le restan importancia a esa estrategia y niegan que eso haya generado conflictos internos.
Desmienten, además, que se lo haya “escondido”, como planteó parte de la oposición al PJ. “Rossi está subido a la campaña y se trabajó bien”, aseguró uno de los principales armadores.