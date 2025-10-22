La campaña de Agustín Rossi: asambleas junto a Caren Tepp y apuesta al núcleo duro del peronismo

Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible, Fuerza Patria fogoneó que cada candidato tenga vida propia en la campaña de Santa Fe . Agustín Rossi , número dos de la lista y figura con relieve nacional, apuntó con sus actividades al núcleo duro del peronismo.

El Chivo recorrió todos los departamentos, encabezó actividades propias, pero también se hizo un lugar para acompañar a Caren Tepp en todas las asambleas. Todo sea por sumar adhesiones y votos.

Después de lo que fue un cierre de listas caótico, las piezas en el peronismo se fueron acomodando con el correr de los días. Con algunos chispazos de por medio, la unidad alcanzada se trasladó al trabajo en campaña. Rossi tuvo un rol importante y complementario con la campaña central.

El ex jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Sergio Massa es una figura con vuelo propio al interior del PJ. Por eso, tuvo margen para armar hoja de ruta y agenda propia. Más allá de eso, según le mencionaron a Letra P diferentes fuentes, acompañó a Tepp en cada uno de los departamentos donde se realizaron asambleas ciudadanas, actividades centrales de Fuerza Patria .

El ex jefe de bloque del PJ en Diputados se abocó a “recorrer las estructuras tradicionales del peronismo”, describió un rossista. Aterrizó en diferentes localidades que están vinculadas históricamente al justicialismo y allí apuntó a explotar los vínculos previos y “tradicionalmente peronistas”.

Hubo visitas a concejales, presidentes comunales y también a dirigentes de distintas corrientes que fueron derrotados en las últimas elecciones. Cuando el tiempo lo permitió se sumaron entrevistas y encuentros con medios de comunicación. En casi todo el departamento se replicó esa lógica. “Hay mucho entusiasmo y solidaridad interna. No es fácil que se dé algo así”, mencionó un dirigente que participó del armado de la campaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1979375326359650401&partner=&hide_thread=false El justicialismo

es la causa del pueblo



Esta noche nos reunimos en la ciudad de Santa Fe para celebrar el Día de la Lealtad y los 80 años de vigencia de nuestro movimiento. En la militancia siempre hay encuentro! pic.twitter.com/8ynT8HPb9U — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 18, 2025

La estrategia parte de la lógica de tratar de aumentar el nivel de conocimiento de Tepp, una dirigente de Rosario que no pertenece a las estructuras del peronismo. Por eso se potenció la idea de “agendas paralelas” y que cada candidato tenga juego propio.

Actividades y críticas a Provincias Unidas y a La Libertad Avanza

Además de las recorridas, Rossi organizó actividades que apuntaron siempre al núcleo duro del peronismo. El 17 de octubre, apenas por citar un ejemplo, hubo una cena por el Día de la Lealtad en Santa Fe que juntó -según cálculos rossitas- a cerca de 800 personas. En Villa Gobernador Gálvez se hizo un encuentro y en Rosario se armó una charla con el diputado Carlos Heller.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosHeller/status/1978501390059135111&partner=&hide_thread=false Gran encuentro este martes en Rosario, en apoyo a @carentepp y @RossiAgustinOk, candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria. pic.twitter.com/hB7N6mTwuV — Carlos Heller (@CarlosHeller) October 15, 2025

En Provincias Unidas y La Libertad Avanza eligieron atacar a Tepp señalando la figura de Rossi. Su vinculación con el pasado y el kirchnerismo fueron argumentos recurrentes en cada discurso de los candidatos no peronistas. Sin embargo, los integrantes del comando de campaña le restan importancia a esa estrategia y niegan que eso haya generado conflictos internos.

Desmienten, además, que se lo haya “escondido”, como planteó parte de la oposición al PJ. “Rossi está subido a la campaña y se trabajó bien”, aseguró uno de los principales armadores.