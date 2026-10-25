El RIGI de Maximiliano Pullaro

Rosario será el epicentro esta semana de una potente cumbre de negocios que reunirá al Gobierno, 13 gobernadores y 43 empresas incluidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), que se vincularán también con empresarios de todo el país. Maximiliano Pullaro , el anfitrión, presionará para que las provincias del centro del país se suban con libertad al boom minero.

El gobierno de Santa Fe viene haciendo un trabajo de hormiga para ser proveedor central de todo el entramado que rodea el desembarco de las mineras en otras latitudes. En la gestión de Pullaro pesa sobremanera la sensación de que las provincias dedicadas a la extracción metalífera no están capacitadas en términos de infraestructura y desarrollo para albergar semejantes inversiones. Por ese motivo, plantea que es necesario que se abra el juego a Santa Fe , Córdoba y a otras donde la producción y la industria tienen otro nivel de despliegue.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini , y el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne , diseñaron un evento que se celebrará este jueves 29 en el Complejo La Fluvial, a orillas del río Paraná, con el paso de barcos cargueros de fondo.

La convocatoria corre por cuenta de la Casa Rosada, pero Santa Fe asiste y coorganiza. Está confirmada la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y no se descarta la participación del ministro de Economía, Toto Caputo , y la senadora Patricia Bullrich . Tampoco, dada la envergadura del evento, del presidente Javier Milei , pero al cierre de esta nota el Gobierno no se había comunicado con la Casa Gris para coordinar las cuestiones de protocolo y logística que impone una visita presidencial.

Pullaro interpreta que la ronda de negocios será una vidriera para Rosario y para la provincia . Desde el vamos, firmó convenios bilaterales con sus pares de Neuquén , San Juan y Chubut . En paralelo, Puccini estuvo entresemana en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, la megamuestra que se realizó en Neuquén, donde Santa Fe trasladó a 20 empresas para animar el stand provincial. No obstante, según cálculos de la Casa Gris, en total participaron unas 190 firmas santafesinas.

Un interés mayúsculo en Santa Fe

Este jueves se espera la participación de 1800 empresas, además de las 43 ligadas directa o indirectamente al RIGI, dispuestas a hacer negocios con la minería, el petróleo, el litio y más. Unas 700 serán de Santa Fe.

El modelo de vinculación entre el Estado y los privados serán las rondas de negocios, el mismo que Santa Fe desarrolla en el marco de su Business Forum. “Traemos a los dos lados del mostrador y los sentamos”, describe un funcionario pullarista, entusiasmado por la presencia en Rosario de grosos, primeras líneas en el mundo de la energía y el desarrollo. Pampa Energía, Toyota, Vicuña, Glencore y Sidersa son solo algunas de las firmas que confirmaron su participación.

El ojo de Maximiliano Pullaro en Vaca Muerta

Al lado de Pullaro habrá 12 gobernadores de distintas regiones. En primera fila estarán el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio para detallar las bondades y el capital de la Región Centro. Casualmente, hace unos días en Paraná, como publicó Letra P, el trío bregó por la necesidad de vincular la producción de sus provincias con el desarrollo de Vaca Muerta y los polos mineros de la cordillera. El encuentro en La Fluvial les viene al pelo para dicho objetivo.

También prometieron su presencia gobernadores de Cuyo, la Patagonia y el Norte, todos envueltos en la misma causa. Son todos mandatarios conocidos como dialoguistas y aliados del gobierno de Milei.

A priori, no hay una reunión prevista entre Santilli y los gobernadores para hablar de otros temas, especialmente de la posible suspensión de las PASO, pero al Gobierno la foto le servirá seguramente para vender sintonía fina con una docena de jefes provinciales.