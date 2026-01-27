Diputados: un grupo rebelde de Unión por la Patria arma su propia agenda y desafía a la conducción

La interna peronista volvió a hacerse sentir en Diputados : un sector rebelde de Unión por la Patria , que en diciembre intentó quedarse con la vice del bloque, se desmarcó de la conducción y armó su propia agenda. El grupo lo lideran Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz . Miguel Pichetto es un aliado externo.

Aunque el espacio no tiene organización formal, sus referentes repiten un lema: tener una agenda peronista, con propuestas propias y desvinculada de la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof . Seguirán en la bancada UP, pero no recibirán órdenes y marcarán su postura en cada sesión.

El flamante subbloque inauguró su trabajo con un proyecto para aliviar el endeudamiento de las familias –que se incrementó durante la era Milei- y otro con una reforma laboral alternativa. En sus charlas privadas, se jactan de ser los únicos integrantes de UP que generaron noticias en enero.

Como detalló Letra P , en diciembre, cuando la bancada actual del peronismo se reunió por primera vez, Michel y Tolosa Paz pidieron elegir la vicepresidencia de la bancada que preside Germán Martínez .

La vice está vacante desde 2022, cuando Cecilia Moreau asumió como titular de la cámara baja. La Cámpora tiene su cuota de poder con Paula Penacca , secretaria parlamentaria de la bancada y a cargo de negociar posiciones en cada sesión.

El pedido de Michel y Tolosa Paz no fue escuchado y la respuesta llegó en el primer mes del año: junto a otros miembros de UP, presentaron proyectos y dejaron claro que no están dispuestos a seguir instrucciones.

El nuevo peronismo en Diputados

El nuevo espacio peronista que tiene UP lo integran diputados de distintas procedencias, pero con un denominador común: todos sus integrantes desafiaron al kirchnerismo en sus provincias y están dispuestos a volver a hacerlo. No forman parte del incipiente armado nacional de Kicillof, que tiene como referente en el bloque a Hugo Yasky; aunque algunas figuras, como Tolosa Paz, trabajaron cerca del gobernador, en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto para aliviar el endeudamiento de las familias fue la primera marca. Lo trabajó en detalle Michel y lo firmaron Tolosa Paz, el mendocino Emir Roberto Félix, el chubutense Juan Pablo Luque, el puntano Ernesto Alí, la entrerriana Marianela Marclay y el tucumano Carlos Cisneros.

michel y pichetto diputados

La novedad fue que se sumaron además tres extra UP: Pichetto y Nicolás Massot, que tienen fuerza propia (Encuentro Federal) e integran Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que tiene un monobloque.

El proyecto destaca que el endeudamiento de los hogares se concentra en tarjetas de crédito y en proveedores no financieros de crédito, como las fintechs, cooperativas y mutuales, cadenas comerciales y prestadores que están fuera del sistema bancario tradicional.

La propuesta es que los jubilados que cobran la mínima, monotributistas de categorías más bajas y empleados de hasta seis salarios mínimos, puedan tomar un crédito con la ANSES para cancelar las deudas.

“Pasarían a pagar al Fondo de Garantías de Sustentabilidad una tasa de mercado, razonable, que no los ahogue financieramente”, anunció Michel.

La reforma laboral del PJ

La otra iniciativa que llegó desde el flamante espacio díscolo del bloque UP fue un proyecto de reforma laboral alternativo al del Gobierno. Es una clara disidencia a la posición del kirchnerismo y los referentes gremiales, que se oponen a dar una discusión para reforma la legislación laboral.

El proyecto lo redactó Kelly Olmos, exministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández; y se sumaron Michel, Tolosa Paz, Félix, Luque y el neuquino Pablo Todero. El texto propone fortalecer los colectivos de trabajo, modificar el régimen de corresponsabilidad parental, un financiamiento bancario de indemnizaciones, la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales.

En busca de los delivery

La iniciativa también moderniza la inspección; crea comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo; y plantea una reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

En otro capítulo se regulan las plataformas digitales, aunque sólo obliga a formalizar a quienes cumplan ocho horas semanales. Permite otros regímenes freelance, una forma de no romper relación con los jóvenes que trabajan en los delivery y no tienen intenciones de tener un convenio colectivo.

Se trata de sector que La Libertad Avanza considera propio, pero el peronismo díscolo considera que puede capturar si modernizan sus propuestas. “Muchos chicos tienen deudas en plataformas y ya no les alcanza lo que ganan. Pero hay que llevarle propuestas”, dijo a Letra P uno de los diputados de este grupo. Pronto lo dirá ante su bloque. Cuando lo convoque.