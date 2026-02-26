Universidad de Córdoba: la oposición al radical Jhon Boretto ya baraja cinco nombres para pelear el rectorado

Pedro Pérez, decano de la FaMAF de la Universidad Nacional de Córdoba, pica en punta para enfrentar a Jhon Boretto.

La Universidad Nacional de Córdoba se encamina hacia un mayo electoral que promete una de las disputas de poder más intensas de la última década. Con la gestión del rector Jhon Boretto buscando sostener su proyecto, el bloque opositor Vamos ya mueve fichas y explora nombres para encabezar la alternativa.

En ese tablero, donde el presupuesto y la autonomía científica se volvieron los ejes de la pelea, el último plenario del espacio dejó el primer mojón: la oposición empezó a ordenar su oferta electoral.

Son cinco los nombres que emergen para encabezar el desafío a la conducción que lidera el referente universitario de la UCR , en los comicios del 20 y 21 de mayo. Se trata de un frente heterogéneo, pero cohesionado por la defensa de un modelo de universidad soberana y estatista.

Alejandra Castro representa el corazón del activismo político-académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) . Como el resto de sus pares decanos, su asunción en agosto de 2025 consolidó el dominio del bloque progresista en una de las facultades más críticas de la UNC.

La doctora en Ciencias de la Educación llegó a la gestión acompañada por Andrea Bocco (Letras) como vicedecana por la lista Confluencia Interclaustros. Años atrás fue vicedecana durante la gestión de Diego Tatián , referente intelectual alineado con el kirchnerismo en Córdoba.

Alejandra Castro y Andrea Bocco Alejandra Castro (izq) y Andrea Bocco (der) de la FFyH de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

En su acto de asunción -que se realizó en el Auditorio "Hugo Chávez", un gesto cargado de simbolismo que define su posicionamiento ideológico nacional, popular y latinoamericanista, estuvieron Carolina Scotto y Francisco Tamarit, ambos exrectores de la UNC alineados al espacio opositor.

El padrón de esa facultad ronda alrededor de 6.400 personas entre estudiantes, docentes, no docentes y egresados.

Alicia Cáceres, reposiciona las artes en Córdoba

Alicia Cáceres, licenciada en Cine y Televisión, arribó al decanato de la Facultad de Artes (FA) por la lista SíFA, junto a Lucas Di Pasquale.

Docente titular de las cátedras de Montaje, Cáceres no es una académica de escritorio, su perfil se forjó en el barro de la producción audiovisual independiente -a través de colectivos como "Indocumentados" y "Trabajo de Campo"- y en una militancia centrada en el registro documental y la memoria. Esa trayectoria, que hoy intenta coronar con una Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, le otorga una legitimidad que trasciende las fronteras de su unidad académica.

Alicia Caceres Alicia Cáceres, decana de la Facultad de Artes.

Su ascenso al decanato en agosto de 2025 fue la continuidad natural del proyecto de Ana Mohaded, una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en la universidad, pero con una impronta propia volcada a la innovación académica y la participación comunitaria.

Como exsecretaria de Extensión de la facultad que contiene a 7.430 personas, tejió los hilos que hoy conectan a los claustros con la escena cultural de Córdoba, posicionando a las Artes no como un compartimento estanco, sino como un motor de reflexión para reimaginar la sociedad en contextos de crisis.

Pedro Pérez, de la FAMAF, pica en punta

Con el respaldo de su colega y exrector Tamarit, el físico y decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF), Pedro Pérez pica en punta y asoma como uno de los potenciales candidatos por el espacio capaz de aglutinar al progresismo universitario frente a la actual gestión reformista.

Pérez es doctor en Física, investigador del CONICET y exsecretario general de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), su currículum combina los dos mundos necesarios para cualquier aventura electoral en la Casa de Trejo: la excelencia en el laboratorio y el barro de la política estudiantil.

Pedro Perez Pedro Pérez, decano de la FAMAF.

El sello "Más FAMAF" con el que llegó a comandar la facultad con más de 4830 miembros, fue un ensayo de unidad que sentó en la misma mesa a matemáticos (la vicedecana, Romina Arroyo) y computólogos (el secretario General, Daniel Fridlender).

Pérez el más “político” de los decanos, según indican desde su entorno. Es, en esencia, la actualización del "proyecto Tamarit": un modelo que priorizó una mirada latinoamericanista y un sesgo estatista en la producción de conocimiento.

Silvia Correa, decana de Químicas, en pos de la ciencia

En mayo de 2025, Silvia Correa junto a Soledad Celej se impusieron con la Lista 7 +FCQ, consolidando un proyecto que ya venía gestionando la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) -Correa era la vicedecana saliente de Marcelo Mariscal- y que se posiciona como el ala científica del bloque opositor al Rectorado.

silvia-correa Silvia Correa, decana de la Facultad de Químicas.

Doctora en Ciencias Químicas, investigadora principal del CONICET y especialista en inmunología, Correa se mueve en una sintonía fina con sus pares del frente Vamos reclamando una defensa más enérgica del sistema científico frente a las podas presupuestarias de Javier Milei. Para la decana, la vinculación tecnológica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para blindar la ciencia básica.

Con un perfil institucional, Correa apuntaló su plataforma en trayectoria académica y capacidad de gestión, dos ingredientes relevantes para llegar al decanato, que representa a casi 13.300 personas, como también posibles puertas a una candidatura para la Casa de Trejo.

Alejandra Domínguez, decana de Sociales: referente de género en Córdoba

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Alejandra Domínguez, que asumió su mandato junto a Liliana Córdoba bajo el sello de Somos Sociales, es la heredera natural del proyecto que normalizó la facultad y la transformó en una usina de pensamiento crítico, de la mano de María Inés Peralta, gestión en la que fue secretaria de Extensión.

Licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales y con un perfil forjado en el activismo feminista -fue la primera coordinadora del Programa de Género de la UNC-, Domínguez representa la pata de gestión con perspectiva de derechos de la oposición.

Alejandra Domunguez unc Alejandra Domínguez, decana de la FCS.

Políticamente, Domínguez es una pieza orgánica de la coalición que busca recuperar la Casa de Trejo. Su facultad -que condensa a 5260 estudiantes, docentes, no docentes y egresados- funciona como un laboratorio de políticas públicas donde el conocimiento y la academia articulan con los movimientos sociales de Córdoba.

Bajo su mando, Sociales se ha consolidado como la principal caja de resonancia de los debates sobre desigualdades y género, sectores que el progresismo universitario considera clave para movilizar al electorado de los claustros.

En el ajedrez hacia las elecciones de mayo, Domínguez actúa como articuladora de los consensos internos del bloque "Vamos". Su capacidad de diálogo con las diversas tribus del peronismo y su firmeza en la defensa del presupuesto universitario la convierten en una figura central para garantizar la unidad del frente opositor.