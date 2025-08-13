Santa Fe: intendentes alineados con la conducción del PJ reclaman unidad para el armado de la lista

El grupo de intendentes y jefes comunales de Santa Fe alineados con la conducción provincial del PJ llamaron a través de un comunicado a “priorizar una construcción colectiva que proteja a la gente del ajuste de Milei” y sugirieron evitar los “proyectos personales” .

El documento se conoce en medio de la disputa que mantienen las distintas corrientes internas del peronismo para alcanzar un acuerdo y armar una lista de unidad para competir en las elecciones del 26 de octubre próximo.

Desde Vamos Santa Fe , el espacio que lidera el intendente de Pérez y convencional constituyente, Pablo Corsalini , plantearon la necesidad de “impulsar, en unidad, una propuesta superadora que combine renovación y compromiso de cara a las elecciones de octubre”.

“En el marco del cierre de listas de candidatos a diputados nacionales para los próximos comicios, el espacio Vamos propuso avanzar en una construcción común que incluya a todas las expresiones del campo nacional y popular”, expresa el comunicado.

El espacio propone sostener los acuerdos alcanzados en las elecciones anteriores celebradas este año, conformando “una lista que exprese unidad y renovación, sumando a los mejores cuadros políticos de cada agrupación”.

En rigor, la unidad alcanzada este año en el peronismo santafesino logró sumar a distintas tribus, pero no a todas: el espacio del ex gobernador Omar Perotti decidió no plegarse y no competir, mientras que el sector del senador Marcelo Lewandowski lo hizo por afuera del partido.

Por estas horas, y a pocos días para formalizar las listas que competirán en octubre, el peronismo santafesino parece estar lejos de alcanzar un acuerdo que conforme a la mayoría. Mientras Agustín Rossi reclama el primer lugar y cuenta con el respaldo de la conducción partidaria, el Movimiento Evita y Ciudad Futura exploran, entre otras alternativas, jugar por afuera.

El perottismo, en tanto, intentó judicializar el proceso y ahora dialoga con distintos sectores para ver si es posible plegarse a algún armado si el partido no escucha sus pedidos.

Queda por verse, además, cuál será la conducta que adoptará Cristina Kirchner como líder del partido a nivel nacional. Aunque sugiere la unidad, amaga también con jugar una lista propia si no se alcanza un consenso amplio.

Monteverde Pirola Convencioanles PJ.jpg Juan Monteverde y Rubén Pirola junto a otros convencionales constiuyentes que representarán al peronismo de Santa Fe.

Unidad contra el ajuste de Javier Milei

Los intendentes y jefes comunales expresan que “es hora de pensar en una construcción colectiva” porque “la gente la está pasando mal” con el Gobierno de Javier Milei. “Debemos llevar al Congreso de la Nación una lista que defienda a todas y todos los santafesinos”, señalan.

“Todos los días vemos a vecinos y vecinas que se quedan sin trabajo, que no pueden pagar el alquiler, personas con discapacidad sin el acompañamiento del Estado nacional y jubilados que no llegan a comprar sus remedios. En este contexto, no hay tiempo para proyectos personales”, advierten.

Las críticas alcanzan, también, al gobernador Maximiliano Pullaro por la caída en la coparticipación: “Hoy tenemos un gobierno provincial que nos discrimina y un gobierno nacional que recorta las partidas para comunas y municipios. Atendemos a la gente todos los días y gestionamos para resolver sus problemas”.

Aunque mantienen diálogo con Pullaro, los intendentes y jefes comunales nucleados en Vamos no pertenecen al grupo de colegas que pocos días atrás se reunió con el gobernador y que, incluso, explora la posibilidad de que alguno de ellos se sume al frente Provincias Unidas.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).