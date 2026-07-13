Javier Milei alimenta el vínculo con Martín Llaryora con un giro de $400 mil millones para Córdoba

La Casa Rosada oficializó este lunes un adelanto financiero de $400 mil millones para la provincia de Córdoba . Para el gobierno de Martín Llaryora , la decisión de Javier Milei constituye un gesto político que consolida la nueva etapa de diálogo institucional que se abrió con el ascenso de Diego Santilli como jefe de gabinete.

Bajo el Decreto 584/2026, Córdoba se convirtió en la decimosexta provincia en acceder durante el año a este mecanismo de asistencia financiera que creó Toto Caputo para asistir, en primer término, a gobernadores aliados. Los recursos deberán reintegrarse antes de fin de año con una tasa nominal anual del 15%.

Como contó este portal , se trata de adelantos de coparticipación denominados "intramés": son anticipos que las provincias reciben y la Nación se cobra dentro del mismo mes por medio del goteo de las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación. En algunos casos, ese mecanismo aparece bajo la figura de convenios marco entre el Palacio de Hacienda y cada uno de los distritos beneficiados. Quedan registrados solo en el Boletín Oficial de las provincias, pero no en su análogo nacional.

En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, la lectura de la millonaria inyección es nítidamente política y patea el tablero del discurso de la confrontación total.

Lejos de la narrativa de la asfixia unitaria, el entorno del gobernador afirma que se trata de "financiamiento barato en intereses, conveniente, al que no teníamos acceso hasta ahora". Una oportunidad que trae la política y que llega en un momento necesario por la caída generalizada de ingresos al tesoro provincial.

#FernetConRosca Llaryora empezará a jugar su propio Mundial en el inicio del segundo semestre, el último disponible para alcanzar los 60 puntos de valoración positiva de su gestión



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Las mismas fuentes del cordobesismo sostienen que el monto equivale, en términos prácticos, a una masa salarial completa y agitan la duda en la oposición sobre el impacto que puede tener la nueva vibra en 2027. "¿Por qué Javier Milei facilitaría ese nivel de financiamiento si buscara confrontar electoralmente con Martín Llaryora?", se preguntan en influyentes despachos.

Como contó Letra P, la negociación con Santilli también incluye Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el envío de la primera cuota de la deuda correspondiente al Consenso Fiscal, cercana a los $7.500 millones. Sin embargo, más allá de lo administrativo, fue el propio cordobesismo el que se mostró confiado con que habrá un pacto político a través de Santilli para que ni Milei ni Llaryora interfieran en sus respectivas reelecciones.

El factor Diego Santilli

El llaryorismo atribuye este cambio de clima político a la llegada de Santilli al centro de la administración nacional. Según esa lectura, su desembarco favoreció una interlocución más fluida entre ambas gestiones y la supuesta comprensión de que las reformas libertarias solo serán posible en acuerdo con los gobernadores, que quieren recursos.

Para monitorear los avances concretos del nuevo pacto, Llaryora delegó el vínculo cotidiano con la Nación en el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Precisamente fue el dirigente peronista quien viajó a la cumbre de gobernadores que rodearon a Milei en la Casa de Tucumán, en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia.

Diego Santilli, Manuel Calvo, Martín Llaryora y Manuel Adorni (cuando era parte del gobierno).

La ausencia de Llaryora fue interpretada dentro de esa estrategia que ata la relación a los hechos concretos. Mientras el mandatario preservó su perfil político y priorizó su agenda territorial en la provincia, Calvo y su par de Economía, Guillermo Acosta, mantuvieron las conversaciones abiertas para avanzar en cuestiones administrativas y financieras, que tuvieron su primera parada positiva este lunes.

El oxígeno financiero para Córdoba

La asistencia llegó en un contexto de caída de los ingresos provinciales. La desaceleración de la actividad económica afectó la recaudación propia de Córdoba y también redujo los recursos provenientes de impuestos vinculados al consumo.

Según los últimos datos disponibles, la recaudación total de la provincia alcanzó en junio pasado a $978.824 millones, cifra que representó una caída real de 4% respecto a igual mes de 2025. Según publicó Comercio y Justicia, en el caso de los recursos propios, la baja fue de 7%, la mayor desde febrero.

El repaso en otros indicadores no es alentador. Ingresos Brutos disminuyó 8%, récord en 2026. En tanto, la coparticipación mermó 2%.

Martín Llaryora junto a su ministro de Economía, Guillermo Acosta

La situación se repite en otras provincias de la Región Centro. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro también advirtió sobre la disminución de los ingresos, pero enmarcó el rojo de la caja por los compromisos asumidos para avanzar con la obra pública.

En ese escenario, los fondos otorgados por la Casa Rosada a Córdoba sirvieron para dar una prueba viva de la nueva relación con Milei rumbo al año electoral, pero en lo concreto representan un alivio para las cuentas provinciales.

Al respecto, en el Panal consideran que el adelanto de $400 mil millones fortalece la capacidad financiera de la administración y permite afrontar las obligaciones presupuestarias sin aplicar nuevos ajustes sobre las cuentas locales.