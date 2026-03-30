Santa Fe: una tribu del socialismo mostró músculo militante y plantó bandera de cara al congreso partidario

Un sector del socialismo de Santa Fe mostró músculo en Villa Gobernador Gálvez , con 400 referentes e impronta juvenil. La tribu del exgobernador Antonio Bonfatti definió su hoja de ruta hacia el congreso partidario del 11 de abril: críticas al ajuste de Javier Milei , respaldo estratégico a Maximiliano Pullaro y el fortalecimiento de la unidad del PS como norte.

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El encuentro en el Parque Regional de la ciudad vecina a Rosario funcionó como una caja de resonancia de la militancia. El propio Bonfatti y figuras de su tribu, como los diputados Rubén Galassi y Varinia Drisun , coordinaron el encuentro donde puntearon los temas que llevarán al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral el próximo 11 de abril en el Congreso Ordinario provincial del partido: una fuerte preocupación por el "debilitamiento del Estado" central, con críticas puntuales a las políticas sociales de la Casa Rosada y a las denuncias de corrupción de la gestión libertaria.

Frente a ese escenario nacional, el bonfattismo cerró filas con la Casa Gris . Reivindicó la continuidad de la obra pública provincial —en un contexto de parálisis nacional— y los esfuerzos en seguridad, salud y cultura.

"Reafirmamos la defensa de un Estado presente y garante de derechos. En estos puntos, en el socialismo no hay miradas divergentes. Nosotros somos parte de esta gestión y tomamos decisiones todos los días", señaló la diputada Drisun, posicionando al PS dentro de Unidos no solo como una alianza electoral, sino como un modelo de gestión con identidad propia: “Tenemos 14 diputados y diputadas en la provincia y el diputado socialista en el Congreso”.

El encuentro reunió a más de 400 referentes y en el campamento hubo más de 150 jóvenes en una apuesta por convocar a militancia en tiempos de pérdida de entusiasmo por la discusión pública, pero también de fortalecer la capilaridad territorial.

Tras la aprobación de la Ley de Municipios, 31 comunas que hoy gobierna el PS pasarían a ser ciudades y se sumarían a las seis que ya gestiona: Recreo, Las Toscas, San José de la Esquina, Alvear, Sunchales y Villa Gobernador Gálvez. En esta última localidad, el intendente Alberto Ricci podría llegar a tener competencia interna, hay dirigentes como Carlos Dolce y Esteban Lenci que empiezan a levantar el perfil de cara a 2027.

Además, el exintendente santafesino Emilio Jatón también estuvo en el encuentro, apenas días después de haber anunciado que tiene ganas de volver a competir por la municipalidad capitalina. Sin embargo, desde la organización le bajaron el tono a la discusión electoral: “Estamos muy lejos de ese debate todavía”.

La mirada electoral

El bonfattismo observa, a priori, un escenario de tercios de cara a 2027 e identifica dos enemigos. "La gran preocupación hoy es que la provincia no sea gobernada por la ultraderecha autocrática y despiadada que de liberalismo tiene poco", señala Drisun en referencia, sin ambages, a La Libertad Avanza.

De todos modos, también guarda dardos para el peronismo. "También está la preocupación por no volver al pasado. Ya sabemos lo que fue el gobierno anterior, mientras lo vivimos, pero también las secuelas que dejó", agregó.

"Hubo que reconstruir la seguridad pública, la salud, Santa Fe es una de las pocas provincias que tienen ministerios de Cultura (a cargo de la socialista Susana Rueda), que aporta no solo como matriz conceptual, sino también de producción económica y como estrategia blanda para abordar la seguridad", cerró la diputada en diálogo con Letra P.