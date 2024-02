La Alianza de Iglesias Evangélicas otorga asistencia a familias vulnerables, ofrece educación accesible, organiza eventos educativos y campañas sociales. Además, coordina hogares para niños y adolescentes en riesgo. La firma fue en la Fundación “Promesa Eterna” de José C. Paz y desde el ministerio de Pettovello se destacó que la ayuda llegará a los beneficiarios "en forma directa y sin intermediarios" a "niños, ancianos y personas con discapacidad".

El acercamiento con las iglesias evangélicas, en el que jugó un papel de peso el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia De La Torre, fue el complemento a la decisión de Pettovello de ir a fondo en su enfrentamiento con los movimientos sociales. Este lunes, la ministra confirmó que no recibirá a los manifestantes de UTEP y Barrios de Pie , entre otros, que hicieron una fila de 20 cuadras desde la sede de su ministerio en reclamo de asistencia alimentaria después de que prometiera que iba "a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes".

La ayuda que llegará a la red de centros de las iglesias evangélicas se dispuso en medio de un recorte profundo a los fondos que reciben los comedores administrados por movimientos sociales, que vienen denunciando que desde mediados de enero no reciben mercadería por parte de Capital Humano.

En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió por la situación alimentaria, en un documento en el que señaló que "cientos de miles de familias" en el país tienen problemas para "alimentarse bien" y afirmó que "la comida no puede ser una variable de ajuste", por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia "sin dilación" para que la situación "no profundice la crisis alimentaria".

El regreso de Albino

Horas más tarde, Pettovello firmó otro acuerdo. En este caso con Abel Albino, de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN). "Ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil", destacó el Ministerio en un comunicado.

"Se realizarán tareas en un centenar de centros CONIN de toda la Argentina, además de las 1500 instituciones que dan ayuda alimentaria a familias y niños en situación de vulnerabilidad, acompañándolos desde su primera infancia y desarrollo", completaron.

En 2018, el médico quedó en el centro de la polémica por sus cuestiones declaraciones al disertar en contra el aborto en el debate parlamentario que terminó en la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!", afirmó Albino. "El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto", añadió.

Si bien en aquel momento el exministro de Salud, Adolfo Rubistein, salió a cruzarlo; el entonces presidente Mauricio Macri lo defendió. "Crea centros de inclusión infantil, que es una de mis grandes prioridades", lo elogió.