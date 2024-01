"Nos atienden segundas líneas que no tienen cargo ni firma. Nos dicen cosas que después no pueden cumplir. Y mantienen todo absolutamente paralizado, con la orden de no innovar. Desde que asumieron, para los comedores no pudieron concretar ni una sola compra porque no hay funcionario autorizado para hacerlo. Es un completo desastre", se queja el principal referente de una de los movimientos sociales que recorren a diario los pasillos del viejo edificio de Obras Públicas en la Avenida 9 de Julio.