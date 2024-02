El vocero presidencial, Manuel Adorni , afirmó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , no recibirá en la sede de esa cartera a quienes se concentraron allí para reclamar alimentos y remarcó que "en materia alimentaria, los intermediarios son la variable de ajuste". "La intención es que la ayuda del Gobierno le llegue a quien le tenga que llegar, no a los gestores de la pobreza", apuntó.

"La comida de los argentinos no está en discusión, no es una variable de ajuste", señaló el funcionario en conferencia de prensa y aclaró que la asistencia a los comedores "no será recortada".