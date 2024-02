La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , confirmó que no recibirá a las personas que hicieron una fila de 20 cuadras desde la sede de su ministerio en reclamo de asistencia alimentaria después de que prometiera que iba "a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes".

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", aclaró la funcionaria.