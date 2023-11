Aunque no hay definiciones claves sobre la continuidad o no de los planes sociales en el primer período de la transición, De la Torre ya adelanta algunas pistas. “Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar. Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje, porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales, pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben", dice. "Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado”, apunta.