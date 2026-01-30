Salta: quién es el ministro de vínculo fino con los intendentes que se muestra como nueva cara del saencismo

Tras la visita de Diego Santilli a Salta , Ignacio Jarsún , volvió a ocupar un lugar central en la mesa política del gobernador Gustavo Sáenz . El encuentro de la semana pasada se enmarcó en un contexto de negociaciones abiertas con la Casa Rosada y confirmó el rol que el ministro de Gobierno y Justicia viene construyendo dentro del oficialismo provincial.

En la última visita del ministro de Interior a la provincia del Norte Grande , Jarsún se sentó en la mesa como ministro político, pero también como alguien que conoce de primera mano el impacto concreto de cada obra en el territorio. Durante los últimos tres años ocupó la presidencia de Aguas del Norte , una de las empresas estatales más sensibles, con presencia en toda la provincia y demandas permanentes de intendentes y comunidades. Esa experiencia lo convirtió en un engranaje clave para traducir la rosca nacional en respuestas locales, aun cuando las respuestas no siempre llegan.

Jarsún no llega a ese rol desde cero. Fue intendente de Rosario de Lerma entre 2015 y 2019, y, desde el arribo de Sáenz a la gobernación, diputado provincial y presidente de Aguas del Norte. Ese recorrido le permitió consolidar un perfil ligado a la gestión concreta, al trato directo con los jefes comunales y al conocimiento fino del funcionamiento del Estado provincial.

En el gabinete, su cartera concentra competencias sensibles como las relaciones con el Poder Legislativo, los partidos políticos, los municipios, la Justicia y la Casa Rosada. Una posición estratégica para ordenar el tablero interno y amortiguar conflictos externos.

El eje de su gestión pasa por sostener el vínculo con los 60 municipios de la provincia en un escenario económico adverso y con recursos escasos. Desde su llegada al Ministerio de Gobierno y Justicia, cargo que asumió en diciembre y ejerce ad honorem, Jarsún intensificó una agenda de reuniones con intendentes de todos los departamentos.

Su rol no se concentra en sostener el contacto político aisladamente sino que aborda temáticas puntuales en la gestión, como agua, obras básicas, transporte, empleo, minería y conflictos cotidianos que bajan directo desde el territorio y encuentran en el ministerio una ventanilla clave.

“El diálogo permanente con los intendentes es clave para gestionar respuestas y dar soluciones concretas a los pedidos de los vecinos”, repitió el ministro en cada encuentro al que asistió. En el saencismo aseguran que no es una frase hecha, dado que la construcción de una agenda “federal”, como la definen puertas adentro, se volvió el corazón de una estrategia política que Sáenz necesita para sostener gobernabilidad, contener tensiones locales y proyectar su liderazgo en un mapa provincial heterogéneo.

La sinergía con Gustavo Sáenz

El perfil de Jarsún marida muy bien con el mensaje que Sáenz bajó el día de la asunción de los nuevos ministros, cuando presentó al equipo como parte de una etapa de recambio político. “Jovencitos, descansados y con mucha fuerza”, los definió, antes de marcar la cancha con una consigna clara: “A la calle, no atrás del escritorio”. “Acá no trabajamos detrás de un escritorio, trabajamos cerca de la gente, de los intendentes, de los legisladores, para los que nos votaron y para los que no nos votaron”, agregó por si el mensaje no había quedado del todo claro.

Apuesta a las inversiones en medio de la crisis



En uno de los tramos más políticos de su discurso, Sáenz justificó además el rediseño del gabinete y la reducción de la estructura estatal. “Hemos tomado la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, más ejecutivo, porque no nos queda otra”, afirmó al explicar la nueva Ley de Ministerios provincial que se alinea con el clima de época que impone el ajuste nacional y la pelea interna con los representantes de La Libertad Avanza en la provincia.

En ese esquema, Jarsún se posiciona como una de las figuras que el saencismo necesita consolidar en los años por venir. Tiene gestión, territorio y un perfil que evita la confrontación abierta. En el entorno del gobernador lo leen como parte de una renovación sin ruptura, pensada para sostener poder hoy y construir proyección hacia adelante.

La reunión con Diego Santilli

Antes del encuentro que el ministro de Interior sostuvo con Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en la Casa de Salta, el mandatario provincial recibió a Santilli en su provincia.

“La visita de Santilli a Salta se trató fundamentalmente el tema de recursos y la obra pública que estamos pidiendo que inicien, para que no se corten las que están en marcha, y se respeten los convenios firmado”, relató Jarsún a Letra P, con el tono llano que ya es su marca registrada. Lo cierto es que la frase condensa una preocupación que atraviesa a todo el gabinete, sobre cómo sostener gestión y territorialidad cuando los fondos nacionales llegan a cuentagotas y las promesas se revisan una por una.

Gustavo Sáenz y Nacho Jarsún Gustavo Sáezn e Ignacio Jarsún.

El encuentro tuvo como eje la continuidad de obras nacionales comprometidas para la provincia y que aún no se efectivizan. Según los partes oficiales, Sáenz y Santilli revisaron el estado de obras viales estratégicas —como la RN 9/34 y la RN 51—, los puentes del río Vaqueros, proyectos de saneamiento en Salta capital y Cafayate, y obras emblemáticas como la Ciudad Judicial de Orán o la escuela Tesla de General Güemes. Obras que, más allá de su peso presupuestario, tienen impacto político directo en los municipios.