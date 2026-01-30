IGNACIO JARSÚN

Salta: quién es el ministro de vínculo fino con los intendentes que se muestra como nueva cara del saencismo

Desde la cartera de Gobierno y Justicia se consolida como pieza clave del esquema provincial. Diálogo con la Casa Rosada y agenda diaria con 60 municipios.

Letra P | Maira López
Por Maira López
Ignacio Jarsún el día en que juró como ministro de Gobierno de Salta.&nbsp;

Ignacio Jarsún el día en que juró como ministro de Gobierno de Salta. 

Tras la visita de Diego Santilli a Salta, Ignacio Jarsún, volvió a ocupar un lugar central en la mesa política del gobernador Gustavo Sáenz. El encuentro de la semana pasada se enmarcó en un contexto de negociaciones abiertas con la Casa Rosada y confirmó el rol que el ministro de Gobierno y Justicia viene construyendo dentro del oficialismo provincial.

Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz moldea la Corte de Salta para blindar en la Justicia la chance de una re-reelección
DISCUSIÓN 2027

Sáenz moldea la Corte de Salta para blindar en la Justicia la chance de una re-reelección

Por 
Letra P | Maira López
Maira López

En la última visita del ministro de Interior a la provincia del Norte Grande, Jarsún se sentó en la mesa como ministro político, pero también como alguien que conoce de primera mano el impacto concreto de cada obra en el territorio. Durante los últimos tres años ocupó la presidencia de Aguas del Norte, una de las empresas estatales más sensibles, con presencia en toda la provincia y demandas permanentes de intendentes y comunidades. Esa experiencia lo convirtió en un engranaje clave para traducir la rosca nacional en respuestas locales, aun cuando las respuestas no siempre llegan.

Quién es el ministro de Gobierno de Salta

Jarsún no llega a ese rol desde cero. Fue intendente de Rosario de Lerma entre 2015 y 2019, y, desde el arribo de Sáenz a la gobernación, diputado provincial y presidente de Aguas del Norte. Ese recorrido le permitió consolidar un perfil ligado a la gestión concreta, al trato directo con los jefes comunales y al conocimiento fino del funcionamiento del Estado provincial.

En el gabinete, su cartera concentra competencias sensibles como las relaciones con el Poder Legislativo, los partidos políticos, los municipios, la Justicia y la Casa Rosada. Una posición estratégica para ordenar el tablero interno y amortiguar conflictos externos.

Nacho Jarsún Gustavo Sáenz y Flavia Royón
Ignacio Jars&uacute;n con el gobernador de Salta, Gustavo S&aacute;enz, y la senadora Flavia Roy&oacute;n.&nbsp;

Ignacio Jarsún con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y la senadora Flavia Royón.

El eje de su gestión pasa por sostener el vínculo con los 60 municipios de la provincia en un escenario económico adverso y con recursos escasos. Desde su llegada al Ministerio de Gobierno y Justicia, cargo que asumió en diciembre y ejerce ad honorem, Jarsún intensificó una agenda de reuniones con intendentes de todos los departamentos.

Su rol no se concentra en sostener el contacto político aisladamente sino que aborda temáticas puntuales en la gestión, como agua, obras básicas, transporte, empleo, minería y conflictos cotidianos que bajan directo desde el territorio y encuentran en el ministerio una ventanilla clave.

“El diálogo permanente con los intendentes es clave para gestionar respuestas y dar soluciones concretas a los pedidos de los vecinos”, repitió el ministro en cada encuentro al que asistió. En el saencismo aseguran que no es una frase hecha, dado que la construcción de una agenda “federal”, como la definen puertas adentro, se volvió el corazón de una estrategia política que Sáenz necesita para sostener gobernabilidad, contener tensiones locales y proyectar su liderazgo en un mapa provincial heterogéneo.

La sinergía con Gustavo Sáenz

El perfil de Jarsún marida muy bien con el mensaje que Sáenz bajó el día de la asunción de los nuevos ministros, cuando presentó al equipo como parte de una etapa de recambio político. “Jovencitos, descansados y con mucha fuerza”, los definió, antes de marcar la cancha con una consigna clara: “A la calle, no atrás del escritorio”. “Acá no trabajamos detrás de un escritorio, trabajamos cerca de la gente, de los intendentes, de los legisladores, para los que nos votaron y para los que no nos votaron”, agregó por si el mensaje no había quedado del todo claro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2003495815654854694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003495815654854694%7Ctwgr%5E3979ba709f4fe8483072927107d5903fe7293b9e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fgustavo-saenz-2027-una-carrera-la-centralidad-aspirar-una-tercera-vuelta-n5421203&partner=&hide_thread=false

En uno de los tramos más políticos de su discurso, Sáenz justificó además el rediseño del gabinete y la reducción de la estructura estatal. “Hemos tomado la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, más ejecutivo, porque no nos queda otra”, afirmó al explicar la nueva Ley de Ministerios provincial que se alinea con el clima de época que impone el ajuste nacional y la pelea interna con los representantes de La Libertad Avanza en la provincia.

En ese esquema, Jarsún se posiciona como una de las figuras que el saencismo necesita consolidar en los años por venir. Tiene gestión, territorio y un perfil que evita la confrontación abierta. En el entorno del gobernador lo leen como parte de una renovación sin ruptura, pensada para sostener poder hoy y construir proyección hacia adelante.

La reunión con Diego Santilli

Antes del encuentro que el ministro de Interior sostuvo con Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en la Casa de Salta, el mandatario provincial recibió a Santilli en su provincia.

“La visita de Santilli a Salta se trató fundamentalmente el tema de recursos y la obra pública que estamos pidiendo que inicien, para que no se corten las que están en marcha, y se respeten los convenios firmado”, relató Jarsún a Letra P, con el tono llano que ya es su marca registrada. Lo cierto es que la frase condensa una preocupación que atraviesa a todo el gabinete, sobre cómo sostener gestión y territorialidad cuando los fondos nacionales llegan a cuentagotas y las promesas se revisan una por una.

Gustavo Sáenz y Nacho Jarsún
Gustavo S&aacute;ezn e Ignacio Jars&uacute;n.

Gustavo Sáezn e Ignacio Jarsún.

El encuentro tuvo como eje la continuidad de obras nacionales comprometidas para la provincia y que aún no se efectivizan. Según los partes oficiales, Sáenz y Santilli revisaron el estado de obras viales estratégicas —como la RN 9/34 y la RN 51—, los puentes del río Vaqueros, proyectos de saneamiento en Salta capital y Cafayate, y obras emblemáticas como la Ciudad Judicial de Orán o la escuela Tesla de General Güemes. Obras que, más allá de su peso presupuestario, tienen impacto político directo en los municipios.

Temas
Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz
DISCUSIÓN 2027

Sáenz 2027: una carrera por la centralidad para aspirar a una tercera vuelta

Negocia a dos manos con el Gobierno, pero marca distancia del ajuste mileísta “a ciegas”. Control político, ola libertaria y el debate por la re-reelección.
Los gobernadores de Jujuy, Tucumán y Salta contra la transportadora eléctrica Transnoa
CRISIS ENERGÉTICA NORTEÑA

Gobernadores de Jujuy, Tucumán y Salta denuncian a la transportadora eléctrica Transnoa y le reclaman a Milei

Sadir, Jaldo y Sáenz se unieron contra la empresa por las reiteradas interrupciones del servicio en la región. Presentación judicial y ante el ENRE.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Viento de cola para Javier Milei y Toto Caputo.
DÓLARES PARA EL MODELO

Viento de cola para Milei: suben la soja y la energía y vuelve la inversión en activos reales

Por  Lorena Hak
Javier Milei inició el nuevo régimen focalizado de subsidios
PRECIOS CUIDADOS

Milei inició el nuevo régimen focalizado de subsidios a la energía con un guiño a la clase media

Por  Antonio Rossi
La suspensión de Carolina Moisés en el PJ de Jujuy podría dejar al peronismo con 23 bancas en el Senado
TODO ROTO

La suspensión de Carolina Moisés en el PJ de Jujuy podría dejar al peronismo con 23 bancas en el Senado

Por  Gabriela Pepe
Agustín Romo, junto a funcionarios y otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo.
Discusión 2027

Romo gobernador: Las Fuerzas del Cielo quieren un candidato puro para Buenos Aires

Por  Pablo Lapuente