Salta: Gustavo Sáenz le reclamó a Diego Santilli más previsibilidad en el financiamiento de obras

El ministro visitó la provincia para cerrar apoyos a la reforma laboral y el gobernador aprovechó para exigir el cumplimiento de los fondos comprometidos.

Por Letra P | Periodismo Político
Santilli y Sáenz, en Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió este lunes al ministro del Interior, Diego Santilli, con quien abordó dos temas clave: el avance de los proyectos de infraestructura federal y el respaldo político al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Sáenz reclamó a la Nación que cumpla con los desembolsos comprometidos para obras viales, sanitarias y educativas que, según remarcó, la Provincia está ejecutando con recursos propios pese a tratarse de iniciativas originalmente nacionales.

“La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también la Nación cumpla”, expresó el mandatario salteño en referencia a proyectos en marcha como rutas estratégicas, escuelas, viviendas y obras de saneamiento.

El reclamo de Gustavo Sáenz por obras clave

Durante la reunión se revisó el estado de obras como las rutas nacionales 9/34 y 51, los puentes sobre el río Vaqueros, las plantas depuradoras en el sur de la ciudad de Salta y en Cafayate, la escuela técnica de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.

Sáenz destacó que Salta lidera a nivel nacional en cantidad de obra pública comprometida y en ejecución, pero advirtió que ese esfuerzo provincial necesita del acompañamiento efectivo de la Nación. Mencionó también que ya se avanzó con más de 2.000 viviendas, unas 20 escuelas y obras hídricas como el dique El Limón, en el departamento San Martín.

Acuerdo político por la reforma laboral

La visita de Santilli a Salta formó parte de su recorrido por distintas provincias para garantizar los votos necesarios que permitan aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias del Congreso. El ministro se llevó el compromiso de tres votos en Diputados y uno en el Senado por parte del espacio de Sáenz.

El gobernador expresó su disposición a acompañar una actualización del régimen laboral que favorezca la generación de empleo formal, aunque advirtió que el apoyo no será un cheque en blanco. “Acompañamos cuando entendemos que es beneficioso, pero también nos hemos opuesto cuando consideramos que perjudica a la provincia y a los salteños”, afirmó.

Santilli, en tanto, explicó que el objetivo de la iniciativa es formalizar a millones de trabajadores sin afectar derechos adquiridos, y que irá acompañada de una reforma fiscal consensuada con las provincias para aliviar la carga impositiva sobre las pymes.

