Reforma laboral: Patricia Bullrich ratifica que se vota el 11, aunque se caiga el capítulo fiscal

Patricia Bullrich no piensa alterar su agenda: el miércoles 11 abrirá el recinto del Senado para tratar la reforma laboral y los cambios a la ley de glaciares, aún cuando las modificaciones que la oposición exige a ambos textos no están acordadas con el Ejecutivo.

"La sesión se va a hacer", confirmaron a Letra P fuentes cercanas a la jefa de LLA. En el peor de los casos, estiman que se caerían en el recinto los capítulos fiscales, que contemplan bajas al impuesto a las ganancias a sociedades comerciales y al alquiler de inmuebles.

Los gobernadores aliados del Gobierno no aceptan estos cambios porque mermarían sus ingresos por coparticipación federal. Así coinciden mandatarios radicales, de partidos provinciales y peronistas díscolos. Sus respectivas tropas del Senado lo plantearon en la reunión que tuvieron el miércoles con Bullrich.

El reclamo se escuchó otra vez este jueves en la Casa de Salta, donde asistieron el anfitrión Gustavo Sáenz , Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El ministro del Interior, Diego Santilli , no tuvo buenas noticias: como había anticipado Letra P , Milei no cede y exige votar el texto tal como lo envió y, llegado el caso, que se caigan artículos en el recinto. Claro que, quienes pulsen el botón rojo en algunas ocasiones podrán sufrir represalias en sus provincias.

Bullrich volverá a juntar el martes a las 15 a los bloques dialoguistas para continuar con el peine fino. La primera reunión, como explicó Letra P , fue complicada. Se compilaron todos los reclamos y la exministra, con oficio, explicó que muchos reclamos escapan a su margen de maniobra .

Una posibilidad, según contaron a Letra P fuentes oficialistas, sería que el ministro de Economía, Toto Caputo, compense viejas deudas con las provincias y convenza a los mandatarios a resignar la recaudación por Ganancias este año. La lectura del Gobierno es que con la recuperación del empleo, esa pérdida se solventará. Por eso Milei no se preocupa por la porción de recaudación que perdería el tesoro nacional.

Los mandatarios no tienen la misma fe. Sáenz, Jaldo y Jalil fueron claros: no quieren llegar a marzo con menos plata. Santilli no brindó respuestas y la negociación continuará la semana que viene. El mensaje del ministro fue que cualquier compensación llegará después de la sesión. A los gobernadores no les gusta esa idea.

A todo o nada

Uno de los senadores que participó de la cumbre con Bullrich reconoció que la tensión fue total. "Si dejan el capítulo fiscal como está, esa votación estará pareja. Pero se puede caer como el 11 del Presupuesto en Diputados", reconoció, en referencia al capítulo de las ley de leyes que contenía la derogación de la emergencia en discapacidad y la del aumento al presupuesto universitario. Se cayeron en la cámara baja, Milei presionó para que el Senado los retome, pero Bullirch no tuvo los números para insistir.

Al Presidente no le gusta la rosca legislativa y prefiere ir a todo o nada en el recinto, aunque los antecedentes le jueguen en contra: el año pasado sufrió la sanción de tres leyes adversas y no pudo sostener sus vetos (presupuesto universitario, emergencia en discapacidad y en pediatría). Además, se convirtió en el primer presidente al que el Senado le rechazó pliegos para la Corte Suprema.

Temas pendientes

Bullrich recibió este viernes a la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por tres menores en la provincia de Santa Fe. Este hecho provocó que la senadora impulsara el debate por la baja de edad de imputabilidad, a partir de un proyecto que envió ella misma a Diputados en julio de 2024.

Como explicó Letra P, la exministra de Seguridad quiere que se apruebe su texto original, que reduce la edad punible de 16 a 13; pero en Diputados no está claro si hay consenso para que prospere esa propuesta. Los aliados defienden el dictamen que firmaron el año pasado que fijaba la inimputabilidad en 14 años.

Martín Menem apuesta a que el debate comience en el Senado, pero Bullrich no lo confirma. Tampoco está claro cómo quedará el texto final de la reforma a la ley de glaciares, que llegará al recinto el 11. Como la reforma laboral, en diciembre la jefa de LLA logró dictaminar este proyecto -pedido por las provincias mineras-, pero aún no tuvo una reunión para definir los cambios.

Las polémicas pasan por la jurisprudencia en contra de fallos de la Corte Suprema; como del posible incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que al ser un tratado internacional, no puede ser ignorado en la nueva legislación. Bullrich tendrá una reunión con la oposición dialoguista los próximos días para buscar una salida.