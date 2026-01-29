Gobernadores de Jujuy, Tucumán y Salta denuncian a la transportadora eléctrica Transnoa y le reclaman a Milei

Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz ; de Jujuy, Carlos Sadir ; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo , escalaron su ofensiva política y judicial contra la transportadora eléctrica Transnoa por los reiterados cortes de energía en el norte argentino y reclamaron la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ), bajo la órbita del gobierno de Javier Milei .

A través de una presentación conjunta, las tres provincias exigieron al ENRE la aplicación de sanciones más severas ante las fallas recurrentes en el sistema de alta tensión, que en los últimos días dejaron sin servicio eléctrico a casi un millón de usuarios del NOA. El reclamo apunta tanto a la empresa concesionaria como al esquema de control estatal.

Funcionarios provinciales coincidieron en que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica como consecuencia de la falta de inversiones estructurales, una deficiente supervisión del ente regulador nacional y la “negligencia manifiesta” de Transnoa.

En ese sentido, acusaron a la compañía de operar con personal insuficiente y bajo un esquema remoto que, según señalaron, prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio, pese a las altas tarifas que pagan los usuarios.

Carlos Saravia , presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta , fue uno de los más duros. “Faltan controles y sanciones para esta empresa que, hasta ahora, ha gozado de una benevolencia exagerada”, sostuvo.

El funcionario viene advirtiendo desde el año pasado sobre el deterioro del servicio y no descartó avanzar en una revisión del contrato de concesión de Transnoa.

Saravia ya formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Salta para que se investigue al directorio de la compañía. Los cargos incluyen presunta defraudación, entorpecimiento de servicios públicos, abandono de personas, enriquecimiento ilícito, malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público en su carácter de concesionarios de un servicio esencial.

En paralelo, el gobernador Sáenz se reunió con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, a quien le planteó “la necesidad urgente de que el ENRE realice controles estrictos y establezca sanciones ejemplares” contra Transnoa por los apagones reiterados que afectan a la región.

Quiénes dirigen Transnoa

La denuncia también pone el foco en la estructura societaria de la empresa. El principal accionista de Transnoa es Elecnorte S.A., controlada por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf). Le siguen IATE S.A., vinculada al Grupo Taselli; la provincia de Catamarca; y los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

Transnoa opera el sistema de transporte eléctrico en Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Jujuy. Su presidente es Diego Castro, mientras que la vicepresidencia está a cargo de Melitón López, extitular del Instituto Provincial de Lotería bonaerense durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Impacto social y económico

Los cortes de energía generaron un fuerte malestar social y político. En Salta, el gobierno provincial destina anualmente cerca de $10.000 millones en subsidios eléctricos para las zonas más cálidas del interior, una inversión que se ve neutralizada por la inestabilidad del servicio. Además, los apagones provocaron un efecto dominó que paralizó pozos de agua subterránea y puso en riesgo la atención sanitaria en hospitales regionales.

Según el informe presentado ante el ENRE, en Salta los cortes afectaron a unos 90.000 usuarios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. En Jujuy, el apagón más masivo dejó sin servicio a más de 750.000 usuarios en localidades como Libertador General San Martín, San Pedro y Yuto. En Tucumán, una falla en la Estación Transformadora Aguilares perjudicó a 60.000 usuarios del sur provincial.

Reclamo al ENRE y a Javier Milei

La presentación fue ratificada en Salta por los referentes energéticos Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño; y José Ascárate, interventor del Ersept tucumano.

El petitorio elevado al ENRE exige cuatro medidas urgentes: la presentación inmediata de planes de inversión y corrección, la apertura de oficinas de atención comercial en cada provincia, el detalle de la infraestructura disponible por jurisdicción y un informe transparente sobre las multas aplicadas entre 2019 y 2025.

El actual interventor del ENRE es Néstor Lamboglia, designado por el presidente Milei en julio de 2025, y ahora quedó en el centro de una disputa política que expone la fragilidad del sistema eléctrico en el norte argentino.