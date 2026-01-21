Salta: La Libertad Avanza se planta como principal oposición y rechaza los nombramientos de Sáenz en la Corte

La decisión del gobernador Gustavo Sáenz de avanzar con nuevas designaciones en la Corte de Justicia de Salta reabrió el debate sobre la independencia judicial y terminó de ordenar el tablero político opositor. En ese escenario, La Libertad Avanza abandonó la cautela inicial y eligió plantarse frente al Ejecutivo provincial, buscando consolidarse como la única oposición política con peso institucional.

En diálogo con este medio, el senador provincial por Capital, Roque Cornejo , cuestionó con dureza el sentido político de las postulaciones impulsadas por el gobernador y el proceso que las rodea. Para el legislador libertario, el problema no es meramente técnico ni administrativo, sino profundamente institucional.

“Estamos en contra de funcionarios que han participado, de una manera u otra, del Ejecutivo provincial y que luego formen parte de un poder independiente como debe ser la Corte, cabeza del Poder Judicial”, afirmó Cornejo, cara libertaria visible en la capital provincial.

Como contó este medio días atrás , Saénz propuso dos candidatos afines para completar el máximo tribunal provincial y reforzar una mayoría amigable, mientras en los pasillos se debate si buscará la chance de una re-reelección a través de una interpretación de la Constitución salteña reformada en 2021, que sólo permite dos mandatos consecutivos.

La definición no es menor. La Libertad Avanza eligió disputar el terreno donde el saencismo viene ordenando su proyección futura, que podría incluir un nuevo mandato del gobernador. En ese sentido, la integración del máximo tribunal aparece como un punto de inflexión en la relación entre oficialismo y oposición, en un contexto donde la política salteña ya empieza a mirar más allá del presente inmediato.

Uno de los ejes centrales del posicionamiento libertario es el rechazo a la actual conformación de la Corte. Cornejo cuestionó de plano la ampliación del tribunal y propuso un regreso a su esquema histórico. “En la realidad no hace falta designar más miembros. Lo ideal sería volver al funcionamiento con cinco integrantes de la Corte de Justicia de la provincia, por una cuestión económica y de funcionamiento más rápido”, sostuvo el senador salteño.

En las filas libertarias aseguran que el crecimiento del número de jueces no tuvo correlato en mejoras institucionales ni en beneficios concretos para la ciudadanía. “Quedó demostrado que los nueve jueces de la Corte en nada beneficiaron a los salteños”, le dijo Cornejo a Letra P, marcando una línea de continuidad entre distintos oficialismos y una forma de concebir el Poder Judicial como herramienta política. En Salta, el máximo tribunal tenía cinco integrantes en la época del entonces gobernador Juan Carlos Romero; su sucesor Juan Manuel Urtubey la llevó a siete y Sáenz, a nueve.

Mensaje a Gustavo Sáenz

Con todo, la crítica libertaria no se limita a la cantidad de integrantes ni a los perfiles propuestos, sino que apunta a la forma en que el Ejecutivo salteño avanzó con las designaciones. Según Cornejo, el proceso careció de consensos básicos que garanticen legitimidad democrática. “No hubo consenso institucional ni democrático con la única oposición política en Salta, que es La Libertad Avanza, ni con el Colegio de Abogados ni con escribanos ni con Ciencias Económicas ni con las universidades ni facultades radicadas en Salta”, enumeró.

En ese punto, el legislador buscó diferenciar el posicionamiento libertario del resto del arco político provincial, al que implícitamente ubicó en una zona de acompañamiento o pasividad frente al oficialismo. “La vida republicana necesita de decisiones con consensos para que tengan mayor legitimidad”, remarcó, dejando en claro que el debate por la Corte será uno de los ejes donde La Libertad Avanza intentará construir centralidad política en la provincia.

La disputa por el máximo tribunal se da en un contexto cargado de proyecciones. La eventual conformación de una Corte alineada con el Ejecutivo aparece asociada, en los pasillos del poder, a los debates futuros sobre reglas electorales, interpretaciones constitucionales y escenarios de continuidad política.

El doble juego de La Libertad Avanza

Esta semana la visita a Salta del ministro del Interior, Diego Santilli, dejó expuesta la tensión entre la estrategia nacional libertaria y la disputa provincial. El lunes, el funcionario se reunió con dirigentes de La Libertad Avanza y destacó el trabajo del espacio en la provincia. “Fue una gran reunión, el ministro resaltó la labor de La Libertad Avanza salteña y de sus dirigentes, con cinco elecciones consecutivas ganadas”, señaló Cornejo, quien remarcó la coincidencia en sostener el rumbo político que lidera el presidente Javier Milei.

En paralelo, Santilli también mantuvo un encuentro institucional con Sáenz, en el marco de su gira para sumar apoyos a la reforma laboral. Tras la reunión, el mandatario provincial anticipó su acompañamiento a la iniciativa, aunque sugirió que se presente como una “modernización laboral”.

Lo cierto es que el escenario volvió a mostrar el contraste. Mientras La Libertad Avanza en Salta se posiciona como oposición directa al saencismo, la Casa Rosada continúa tendiendo puentes con el gobernador para avanzar con su agenda en el Congreso.