Rosca íntima y términos del acuerdo Javier Milei - Santa Cruz: regalías mineras por facultades delegadas

La semana pasada, Milei recibió una fuerte presión de las mineras para borrar ese artículo, que no pudo aguantar. El lunes Carambia recibió la sugerencia de eliminar o morigerar esta medida y se abrió una negociación que terminó con una discusión en duros términos en el despacho de Victoria Villarruel. Gadano no soportó que la vicepresidenta le recrimine no definir su voto.