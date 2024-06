Derrota de Javier Milei: el paquete fiscal se aprobó sin la reforma de Ganancias ni Bienes Personales

Reforma fiscal, recortada

Como anticipó Letra P,la reforma de Ganancias no tuvo los cambios realizados en comisión no convencieron a nadie, ni siquiera a los patagónicos, que habían logrado la deducción de 22% por zona desfavorable, que fue pedida por los patagónicos pero no les convenció y la rechazaron. Fue rechazado por 41 a 31.