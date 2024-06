Ley ómnibus: Maximiliano Abad votará en contra de las facultades delegadas y el Gobierno vuelve a negociar con Santa Cruz

El senador radical bonaerense Maximiliano Abad anunció que votará en contra de las facultades delegadas propuestas en la ley ómnibus. Sin su respaldo, la única alternativa que tiene el Gobierno para sostener ese artículo es que el bloque de Santa Cruz, que no ayudó con el cuórum, colabore ausentándose.

Sólo así, la votación terminaría igualada en 35 votos y desempataría Victoria Villarruel. El empate, en ese caso, podría romperlo el radical Pablo Blanco, si se decide a votar en contra. No lo adelantó en su discurso. El dúo santacruceño, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano, anunció este martes que no iba a dar cuórum para tratar el proyecto, para debatir únicamente el paquete fiscal. No participó de la sesión y se desconoce qué hará al momento de la votación.