Los pesos pesado del peronismo, el PRO, LLA y el FIT que desembarcan en la Legislatura bonaerense el 10-D

Desde el 10 de diciembre la Legislatura bonaerense cambiará su mapa , no sólo por la distribución de las bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado , sino por los apellidos que las ocuparán. El peronismo , la alianza pro libertaria y la izquierda sumarán nombres pesados para un parlamento de alto voltaje político.

Dejarán la Legislatura nombres de fuste en todas las fuerzas políticas. De la cámara baja se irán el kicillofista Carlos Cuto Moreno, el massista Nicolás Russo , el jefe del bloque PRO Matías Ranzini , su compañero de banca Adrián Urrelli y Guillermo Castello de la bancada libertaria. Del Senado se irán Daniela Reich (LLA), Alejandro Celillo y Agustín Máspoli ( UCR ) y la jefa de bloque peronista, Teresa García .

No obstante, lejos de perder fuerza, la Legislatura se poblará de nombres que representarán con determinación a su espacio político; su sola figura ya marcará una presencia y la línea política a seguir. La Cámpora , el kicillofismo, el Frente Renovado r, La Libertad Avanza , el PRO y la izquierda tendrán a sus representantes emblema.

El 10 de diciembre asumirá su banca en la cámara baja Mayra Mendoza , la figura más fuerte de La Cámpora detrás del jefe de la agrupación, Máximo Kirchner . La intendenta de Quilmes le aportará volumen cristinista y potencia discursiva para la batalla con la oposición y la discusión interna en el peronismo. Será la carta de negociación de su espacio para presidir el cuerpo , una discusión que se viene entre todas las tribus del peronismo.

Su socio principal será Facundo Tignanelli , el jefe del bloque de UP -también camporista- con el que compartió boleta en septiembre. El hombre de La Matanza termina su mandato el 10-D pero renovará su banca. Suele ser destacado por sus compañeros de bancada, no necesariamente de militancia, por su perfil de diálogo con todos los sectores. También se quedará cuatro años más el expresidente de la cámara Alejandro Dichiara , reelecto como diputado por la Sexta sección electoral y referenciado en la conducción de CFK.

Axel Kicillof contará con Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown que asumirá su banca en diciembre como uno de los referentes territoriales que defenderá la gestión del gobernador. Conduce uno de los distritos más populosos del sur del conurbano y es otro de los que suena, por esta tribu, para la disputa por la presidencia de la cámara. Se descuenta que Verónica Magario, cabeza de la lista de la Tercera, no asumirá su banca y continuará presidiendo el Senado.

Cascallares Kicillof Axel Kicillof y Mariano Cascallares.

Los casos de La Libertad Avanza y el PRO

La Libertad Avanza también anotará nombres que prometen hacer ruido en el próximo parlamento. Habrá que ver si Nahuel Sotelo asume la banca obtenida por la Tercera sección o si continúa en el Gobierno nacional. El joven de Quilmes fue el jefe de bloque libertario desde 2021 a 2024 y responde a la línea Fuerzas del Cielo.

Por el bullrichismo ingresará el exintendente de Bahía Blanca Héctor Gay, que ya fue diputado provincial entre 2013 y 2015, cuando asumió como jefe comunal, donde permaneció ocho años. Será uno de los hombres fuertes de la sexta, que compartirá bloque con un coterráneo: Oscar Liberman. El dirigente no atraviesa su mejor momento con el jefe libertario bonaerense, Sebastián Pareja, pero también promete llegar a La Plata para hacer sentir su voz.

Además, el PRO contará en sus filas con la jorgemacrista María Sotolano, que dejará el Congreso de la nación en diciembre tras ser la primera mujer de la lista de la Tercera. También estará el jefe del bloque amarillo en el Senado, que cruzará los pasillos de la Legislatura para ocupar una banca en la cámara baja por la Segunda sección.

GAY Héctor Gay.

Los pesados de la CC, la izquierda y el centro

La Coalición Cívica, que desde diciembre no tendrá a su referente Maricel Etchecoin, sumará al ex senador provincial Andrés De Leo, un histórico dirigente de la Sexta de origen radical, que hace casi 20 años integra la fuerza de Elisa Carrió. Fue precandidato a intendente de Bahía Blanca en 2023 (perdió la interna con Nidia Moirano) e ingresará por el frente Somos Buenos Aires.

Por el FIT debería asumir Nicolás Del Caño, que fue electo por la Tercera sección electoral, aunque no asumirá y se irá a la Cámara de Diputados de la Nación, donde también obtuvo una banca el 26 de octubre. Si eso sucediera, llegará a La Plata otro histórico de la izquierda: Christian Chipi Castillo, que fue tercero en la misma nómina.

También habrá lugar para los espacios de centro o vecinalistas. El exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia encabezó la boleta de su frente electoral Hechos, en la Segunda, y se aseguró un escaño. Su hermano Santiago fue legislador bonaerense seis años y hace dos que conduce el gobierno municipal, al igual que lo hicieran anteriormente Manuel e Ismael, el padre de ambos.

Castillo Christian Castillo, PTS-FIT.

Senado de alto voltaje

En el Senado habrá apellidos de altísimo voltaje político. Por el Frente Renovador llegará Malena Galmarini, que asegurará la continuidad del massismo cuando Sofía Vannelli deje su banca en diciembre. La Cámpora tendrá a otra de sus máximas referencias con el desembarco de la marplatense Fernanda Raverta. La extitular de ANSES ingresó por la Quinta, al igual que el intendente pro libertario de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

raverta montengro Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.

Por la Primera también tendrán su lugar el intendente bullrichista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el jefe comunal justicialista de José C. Paz, el histórico Mario Ishii. El hombre del poncho ya pasó por la cámara alta entre 2013 y 2015, cuando regresó a gobernar ese municipio. El PRO contará con el alcalde de Junín, Pablo Petrecca, quien ingresó en la boleta de Somos por la Cuarta sección, pero que está recomponiendo relaciones con el partido y la alianza con LLA.