Santa Fe: Milei y Macri quedaron solos y hay dudas alrededor de la fiscalización

Las dudas alrededor del operativo de fiscalización que el mileimacrismo está preparando para defender los votos de La Libertad Avanza también florecen en Santa Fe. En la tropa local de Javier Milei comenzaron a aparecer algunas internas con el cuidado de los votos como eje. “La fiscalización viene mal”, reconoció off the record un dirigente santafesino con llegada directa al candidato presidencial minarquista. Sin embargo, no ponen en duda un triunfo: “Santa Fe se va a ganar a pesar del desorden”, dicen los nuevos aliados de Mauricio Macri.