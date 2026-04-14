Federico Angelini 2027: quiénes empujan su candidatura en Rosario, en la cornisa entre Pullaro y LLA

Con el gobierno nacional sobre el lomo y el gobernador Maximiliano Pullaro en sintonía, Federico Angelini va por Rosario.

El grupo chico que acompaña a Federico Angelini , dirigente PRO y subsecretario de Intervención Federal, comenzó a moverse para su candidatura a intendente de Rosario . El funcionario no lo impulsa, pero deja correr. Como integra el gobierno de La Libertad Avanza , pero tiene sólidos vínculos en Unidos , el espacio para la postulación no es por el momento parte del debate.

“Estamos empezando a armar un plan estratégico”, le blanqueó a Letra P una de las quince personas que se reunieron el viernes a la tarde en Rosario.

A Lucas Petrali Lynch , asesor amarillo, le tocó cursar las invitaciones. Estuvieron presentes la diputada provincial PRO Ximena Sola , el exconcejal PRO Carlos Cardozo y la actual concejala de LLA Samanta Arias , una suerte de línea fundadora del angelinismo. No asistió, aunque forma parte del espacio, el diputado PRO de Provincias Unidas José Núñez .

“Hace un tiempo que venimos charlando sobre el tema. Desde el año pasado”, confesó otro integrante del grupo a Letra P . La movida tiene el conocimiento y aval de Angelini, que –de todos modos– no se pondrá al frente y seguirá concentrado en la gestión de seguridad y la aplicación del Plan Bandera en Rosario , una política de Estado que funciona coordinada entre la Nación y la provincia.

Esa mirada se basa en tres antecedentes: la boleta de las legislativas nacionales 2019 que lo tuvo pegado a Mauricio Macri, donde ambos perdieron por diez puntos en las PASO y la dieron vuelta en la general; las PASO a senador de 2021, en las que ganó Carolina Losada, pero el PRO venció ajustadamente en Rosario; y la primaria a gobernador de 2023, donde como compañero de fórmula de la actual senadora compitió en paridad contra el actual gobernador Maximiliano Pullaro.

Losada angelini scarpin.jpeg Angelini, Losada y Scarpín, plena identidad con los intereses del "motor de desarrollo de santa Fe".

“Acá siempre le fue bien”, se entusiasman en su entorno. El sector PRO que representa Angelini y que se autodefine como liberal de centroderecha, interpreta que hay un clima de época ideal para materializar una candidatura de este espectro ideológico. “Nunca tuvimos vergüenza de decirlo. Es lo que necesita Rosario”, asegura el angelinismo.

El funcionario tiene una buena relación, personal y política, con el intendente Pablo Javkin. Producto de ese vínculo, logró ubicar a una persona en un lugar expectante del gabinete local: el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo.

Unidos o La Libertad Avanza, ¿es lo mismo?

Por el momento, el grupo sólo debate en firme la candidatura de Angelini. Es que el subsecretario de Intervención Federal en el ministerio que comanda Alejandra Monteoliva integra –y defiende– la gestión que lidera Javier Milei, pero mantiene a la par un vínculo muy estrecho con el propio Pullaro.

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Más aún, el dirigente PRO siempre lo desmintió, pero más de una vez sonó el rumor de su salto al gobierno provincial. ¿La falta de definición responde a que se fantasea con una alianza entre LLA y Unidos que podría comenzar a materializarse más cerca de fin de año? Tiempo al tiempo.

El PRO, entusiasmado en Rosario

La carrera por Rosario genera expectativa a distintos jugadores dentro del PRO. La concejala Ana Martínez es número puesto en la largada y en las últimas horas rechazó públicamente la chance de que Pablo Javkin vaya por un tercer mandato. A la par, el secretario de Cooperación provincial y expresidente del partido amarillo, Cristian Cunha, viene haciendo un trabajo territorial sostenido y se mete en la compulsa.

Por ahora en silencio, la presidenta del PRO santafesino, la diputada Gisela Scaglia, no se mete y evita respaldar candidaturas. No le disgusta un candidato propio en Rosario. Es algo que el propio Macri, en privado y en público, viene reclamando.