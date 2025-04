Rosario, tierra de discusiones y estudio para Unidos para Cambiar Santa Fe

Que la dispersión del voto, que el debut de La Libertad Avanza (LLA), que el desgaste de la gestión, que no hay candidatos de peso en el frente. La lectura es multicasual, pero es compartida por el grueso de Unidos. Hay preocupación y la semana que viene arranca una ronda de consultas interna para abordar el próximo frente: la elección del 29 de junio.

El análisis, sin embargo, no se detiene en el resultado Carolina Labayru en las generales. La secretaria de Cercanía llegó a las PASO con bajo nivel de conocimiento y dos tanques electorales en la otra vereda, Juan Monteverde y Juan Pedro Aleart . Se podría decir que fue digna su performance, pero en junio – cuando la cancha de candidatos esté más allanada y la campaña más clara – no tendrá excusas.

Gracias!!! A seguir trabajando por los vecinos, que Unidos estamos mejor!!! pic.twitter.com/ImWCqjiGCQ — Carolina Labayru (@CaroLabayru) April 14, 2025

El problema para Unidos en Rosario antecede al 13A. Duro, pero cierto es que el oficialismo no tiene una referencia taquillera en la ciudad más poblada de la provincia. En criollo, hoy no tiene rivales para empardar a Monteverde y Aleart. “Esto es una pelea de enanos”, se sinceraba un operador malicioso de la coalición en los días previos al cierre de listas, cuando la estrategia no estaba definida.