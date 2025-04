Maximiliano Pullaro 2027: una luz verde y destellos amarillos en el horizonte

El gobernador consolidó los números que tenía en la cabeza , acarició los 500 mil votos y superó los 30 convencionales que estimó. Seguramente no va tener problemas de congeniar con dos voluntades para finalmente reformar la Constitución y disponer de una reelección como ninguno de sus antecesores logró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1911597195847192963&partner=&hide_thread=false ¡Una vez más GRACIAS!

La misión que tenemos por delante es enorme y requerirá de todos responsabilidad y humildad.

Responsabilidad porque los cambios que tenemos por delante van a tener un impacto en toda la sociedad. Del sistema político a la

educación, del campo a la ciudad.… pic.twitter.com/ljaNMRun8M — Gisela Scaglia (@GiScaglia) April 14, 2025

No es poco, es un montón. Sin embargo, en los salones de Puerto Norte, el búnker oficialista, no había euforia. Primaba la cautela. Quizás por el plan de no campaña que propusieron los cráneos de la estrategia, pero el lugar se soltó a medias sólo cuando el gobernador subió al escenario.