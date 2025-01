Maximiliano Pullaro quiere que Pablo Javkin se pare como líder de Unidos en Rosario

El gobernador tiene la idea de pararse por encima de las internas que se armen en la coalición . Ser líder de todo Unidos en Santa Fe , no solo de su sector en la Unión Cívica Radical . A su lado reconocen que habrá matices, que existirán listas que sean más cercanas a él que otras. Es el caso de, por ejemplo, su hermano Damián , quien seguramente será candidato en Rosario -en la Casa Gris descartan que encabece una nómina-. Sin embargo, procurarán que esa cercanía no sea leída como que es “la lista del gobernador”. Habrá Pullaro para todos aquellos que lo quieran presente en sus campañas.

En ese sentido, en el gobierno tienen una mirada similar en cuanto al rol que debe tener Javkin en Rosario: quieren que se “pare por arriba” de la interna, más allá de que los objetivos de uno y otro sean distintos. La mirada habla no solo de cómo creen en la Casa Gris que tiene que ser la estrategia en la ciudad más importante de la provincia, sino también de la confianza que Pullaro le dispensa a Javkin. Si bien reconocen que aún no lo hablaron con el intendente, dos fuentes con oficina en la sede de gobierno aseguraron tener información de que al rosarino no le disgustaría el rol.