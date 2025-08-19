Rosario: en su peor momento, corre peligro la alianza entre el Evita y Monteverde en el Concejo

El cierre de listas que dejó a Caren Tepp a la cabeza en Fuerza Patria impactó en Rosario y puso en zona de riesgo la alianza entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura , que ganó las elecciones del 29 de junio con Juan Monteverde y que apuntaba sus cañones a la intendencia en 2027.

El diputado nacional Eduardo Toniolli había lanzado su candidatura para renovar su banca en el Congreso encabezando la lista del PJ . Incluso difundió una solicitada con apoyos clave, entre ellos los de Caren Tepp y Juan Monteverde , sus principales aliados en Rosario, pero la irrupción de Agustín Rossi y el peso de la conducción nacional modificaron los planes y pusieron en suspenso la estrategia compartida hacia 2027.

En el Evita encuentran a un responsable: Agustín Rossi . “Lamentablemente a la política la definen las listas, Agustín se metió y logró su objetivo, romper la alianza en Rosario dos años antes”, se lamentaron. “Terminan rompiendo desde Buenos Aires algo que había nacido desde Rosario”, agregaron.

Cristina Fernández de Kirchner , en su rol de presidenta del PJ, realizó un llamado para vetar nombres en una posible lista de Rossi y además sugerir la búsqueda de una prenda de unidad para que el peronismo de Santa Fe alcanzara una síntesis atractiva para lo que creen desde Buenos Aires es "una oportunidad de ganar en una provincia importante" porque “La Libertad Avanza juega solo con su sello". "Lo necesita el peronismo a nivel nacional”, afirman.

En público, Toniolli evitó polemizar y apeló a una frase tradicional del peronismo: “Primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres”. Sin embargo, en privado admitió que la jugada nacional significó un golpe al proyecto de Rosario Sin Miedo , la alianza entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura: “Agustín hizo lo que tenía que hacer, el tema no es con él, esta claro lo que pasó”. Cerca del diputado son más contundentes: “Es un golpe fuerte, sentimos que no fue lo que esperábamos y se rompió algo”, dicen.

Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Con ese apotegma -no por viejo menos vigente- saludamos la unidad del peronismo en todo el país. Nos vemos el miércoles en el recinto para voltearle los vetos a Milei, y en la plaza para acompañar a nuestros… — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 18, 2025

En Ciudad Futura relativizan la tensión y aseguran que el acuerdo alcanzado mantiene vivo "el espíritu" de Rosario Sin Miedo. Reconocen que la falta de consenso sobre el lugar de Toniolli en la lista nacional fue un golpe, pero destacan que la unidad sigue siendo la prioridad de cara a 2027. “Hay una diferencia de tácticas en este momento, pero lo que logramos va en línea con lo que expresa Rosario Sin Miedo. Hay que dejar pasar un poco el tiempo, son actores estratégicos para lo que viene, vamos a seguir trabajando juntos en el Concejo para 2027", señalan.

La presidencia del Concejo, en peligro

La victoria en las elecciones de junio entusiasmó al armado de Rosario Sin Miedo con conformar un bloque de ocho concejales y quedarse con la presidencia del Concejo. El nombre de Tepp era el elegido, pero su inminente llegada a la Cámara de Diputados deja esa opción en suspenso. Además, resta saber si la sangre por el cierre de listas llegará al río o si la alianza sobrevivirá.

Corrida Tepp de la discusión, el interrogante es si el Movimiento Evita acompañará a otra figura de Ciudad Futura para buscar la presidencia del Concejo o si la reclamará para sí, a través del edil Mariano Romero, o para alguna otra figura del peronismo.

Ahí se anota la concejala Norma López, quien acercó su espacio Comunidad a Rosario sin Miedo este año y fue segunda en la lista triunfadora de Monteverde. En los pasillos del Palacio Vasallo sugieren que puede ser una buena posibilidad. “Conoce como funciona todo y dialoga con todos los espacios, para el funcionamiento interno sería una buena noticia”, sugieren.

Norma López, concejal de Rosario.

El oficialismo sigue de cerca la crisis opositora

Algunos sectores Unidos se relamen con la posibilidad de ruptura del bloque panperonista y aventuran un naufragio de la alianza. Otros no son tan optimistas: “Es una mala noticia, esto les da proyección nacional, ya cerraron todos los peronistas atrás de Ciudad Futura y van a hacer lo que sea para ganar en 2027”, analizan.

En cuanto a la presidencia del Concejo, son más cautelosos. “Queda mucho tiempo, difícil que dejen pasar la oportunidad”, se atajan y aclaran que “es un lugar que necesita orden y consensos, no puede ser motín de una interna”.