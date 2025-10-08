ME VERÁS VOLVER

Horacio Rodríguez Larreta se agranda en la Legislatura porteña: sumó a dos legisladores del MID

Preparando su desembarco el 10-D y en la previa del debate por el Presupuesto, el exalcalde engorda su interbloque Volvamos Buenos Aires: ahora son siete.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
VamosBA

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aceleró su armado en la Legislatura porteña. Después de sellar un acuerdo con Graciela Ocaña, ahora sumó a dos diputados del MID, de Oscar Zago, y suma músculo legislativo en la previa del debate por el Presupuesto y su desembarco en diciembre como legislador.

Notas Relacionadas
mariano recalde sondea a un consultor del circulo rojo para la campana del peronismo porteno
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Mariano Recalde sondea a un consultor del Círculo Rojo para la campaña del peronismo porteño

Por  Letra P | Periodismo Político

La fragmentación de las expresiones de derecha y centroderecha en la Ciudad que provocó la disolución de Juntos por el Cambio mantiene abierto un escenario en el que el oficialismo deberá afinar las negociaciones para conseguir aprobar los proyectos que envíe. El round más inmediato es el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 que el Ejecutivo envió la semana pasada a la Legislatura.

Consciente de la debilidad del oficialismo, Larreta hizo un nuevo movimiento preparando su desembarco en la Legislatura porteña en diciembre, cuando ocurre el recambio de diputados locales. A través de redes sociales, el interbloque Volvamos Buenos Aires anunció la incorporación de los legisladores Sandra Rey y Edgardo Alifraco, ambos integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo, que conduce Zago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emmaferrario/status/1975638090283982932&partner=&hide_thread=false

Así, el interbloque creado a principios de julio pasará a tener siete integrantes que resultan de la suma de los larretistas Emmanuel Ferrario y Claudio Romero, los integrantes de Confianza Pública Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, más los dos nuevos integrantes del MID.

El propio Zago, diputado y titular del MID, participó de la foto en que selló el acuerdo político que, la próxima vez que sesione la Legislatura, quedará formalizado y moverá los equilibrios de la Legislatura, donde el oficialismo tiene números adversos para sesionar.

Primereó Horacio Rodríguez Larreta

Algunas semanas después de las elecciones porteñas en las que el PRO quedó por primera vez en tercer lugar y Rodríguez Larreta consiguió ocho puntos que celebró como un triunfo, el exalcalde puso en marcha negociaciones para acrecentar su poder de cara a diciembre. Al revés que la estrategia del PRO, buscó acercar posiciones con los exsocios del macrismo, que quedaron huérfanos frente a la estrategia de jugar solos definida por Uspallata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gracielaocana/status/1940024455738032510&partner=&hide_thread=false

Ese primer movimiento decantó en la conformación del interbloque que ahora se amplió y que fue también un golpe al actual jefe de Gobierno que mantenía las vías de negociación con Ocaña para sumarla en un lugar destacado en las listas nacionales amarillas de octubre.

Temas
Notas Relacionadas
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantiene y profundiza su definición de fortalecer su figura anclándola al territorio porteño.
CIUDAD AMARILLA

Volver a los orígenes: Jorge Macri retoma una estrategia histórica del PRO

El jefe de Gobierno porteño relanza las reuniones barriales y busca reposicionarse con un estilo de gestión basado en el diálogo directo con los vecinos.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envío a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 en el apunta a mantener y ratificar como marca política al equilibrio fiscal
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presupuesto 2026: Jorge Macri le disputa a LLA la paternidad del equilibrio fiscal y apuesta a grandes obras

El alcalde porteño presentó una agenda económica que combina equilibrio y expansión económica. Los números de la Legislatura y un dólar congelado.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata. 
DESPUÉS DE ESPERT

Milei pudo caminar por la calle: recorrió 100 metros blindado por policías y militantes

Por  Pablo Lapuente
José Luis Espert, en la mira de la oposición. 
CONGRESO | DIPUTADOS

La oposición confía en sancionar la ley anti-DNU, pero no hay acuerdo para echar a Espert

Por  Mauricio Cantando
Provincias Unidas: Carlos Sadir prepara un menú energético para otra ronda de los gobernadores
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Sadir prepara un menú energético para otra ronda de Provincias Unidas

Por  Adrián D'Amore
Diego Santilli
DESPUÉS DE ESPERT

Santilli se siente cabeza de lista y pide que se reimpriman las boletas: "Es lo más transparente"

Por  Pablo Lapuente