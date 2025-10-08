Horacio Rodríguez Larreta se agranda en la Legislatura porteña: sumó a dos legisladores del MID

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aceleró su armado en la Legislatura porteña. Después de sellar un acuerdo con Graciela Ocaña , ahora sumó a dos diputados del MID, de Oscar Zago , y suma músculo legislativo en la previa del debate por el Presupuesto y su desembarco en diciembre como legislador.

La fragmentación de las expresiones de derecha y centroderecha en la Ciudad que provocó la disolución de Juntos por el Cambio mantiene abierto un escenario en el que el oficialismo deberá afinar las negociaciones para conseguir aprobar los proyectos que envíe. El round más inmediato es el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 que el Ejecutivo envió la semana pasada a la Legislatura.

Consciente de la debilidad del oficialismo, Larreta hizo un nuevo movimiento preparando su desembarco en la Legislatura porteña en diciembre, cuando ocurre el recambio de diputados locales. A través de redes sociales, el interbloque Volvamos Buenos Aires anunció la incorporación de los legisladores Sandra Rey y Edgardo Alifraco , ambos integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo, que conduce Zago.

Cada vez somos más los que trabajamos en la @LegisCABA para que la Ciudad vuelva a exigir más a la gestión y a discutir futuro. Bienvenidos al interbloque Volvamos Buenos Aires @EdgardoAlifraco y @DipSandraRey ! pic.twitter.com/JQnN3TKuVx

Así, el interbloque creado a principios de julio pasará a tener siete integrantes que resultan de la suma de los larretistas Emmanuel Ferrario y Claudio Romero , los integrantes de Confianza Pública Graciela Ocaña , María Sol Méndez y Sebastián Nagata , más los dos nuevos integrantes del MID.

El propio Zago, diputado y titular del MID, participó de la foto en que selló el acuerdo político que, la próxima vez que sesione la Legislatura, quedará formalizado y moverá los equilibrios de la Legislatura, donde el oficialismo tiene números adversos para sesionar.

Primereó Horacio Rodríguez Larreta

Algunas semanas después de las elecciones porteñas en las que el PRO quedó por primera vez en tercer lugar y Rodríguez Larreta consiguió ocho puntos que celebró como un triunfo, el exalcalde puso en marcha negociaciones para acrecentar su poder de cara a diciembre. Al revés que la estrategia del PRO, buscó acercar posiciones con los exsocios del macrismo, que quedaron huérfanos frente a la estrategia de jugar solos definida por Uspallata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gracielaocana/status/1940024455738032510&partner=&hide_thread=false Tenemos propuestas y creemos en el trabajo en conjunto que podemos hacer desde la @LegisCABA para que la Ciudad de Buenos Aires recupere la gestión y vuelva a ofrecer soluciones concretas.



Por eso nuestros bloques van a conformar el interbloque Volvamos Buenos Aires. pic.twitter.com/xf9wEwXdVw — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 1, 2025

Ese primer movimiento decantó en la conformación del interbloque que ahora se amplió y que fue también un golpe al actual jefe de Gobierno que mantenía las vías de negociación con Ocaña para sumarla en un lugar destacado en las listas nacionales amarillas de octubre.