La oposición confía en sancionar la ley anti-DNU, pero no hay acuerdo para echar a José Luis Espert

La Libertad Avanza se prepara para otra jornada adversa en Diputados, donde la oposición le propinaría varias derrotas, aunque no tenía acuerdos cerrados hasta este martes. Los bloques opositores confiaban en conseguir sancionar el proyecto que restringe el uso de decretos presidenciales, aunque podrían modificarse algunos artículos. No existían coincidencias sobre la conveniencia de echar a José Luis Espert .

Como explicó Letra P , el economista, acusado de integrar una red de narcotráfico, no renunció a su banca y sólo se apartó de la comisión de Presupuesto, donde fue presidente desde enero de 2024, por pedido de Javier Milei . Si bien nadie espera que aparezca este miércoles, su condición de diputado habilita a tratar proyectos para expulsarlo por "inhabilidad moral" para continuar en el cargo.

Hay tres iniciativas presentadas: una de Facundo Manes (Democracia Para Siempre), otra de Vilma Ripoll (Izquierda) y la restante de un grupo de Unión por la Patria (UP), encabezado por Victoria Tolosa Paz , que no tiene apoyo de las autoridades de su bloque y del sector más kirchnerista. Ninguna está en el temario y para que sean incluidas se requieren tres cuartas partes. La votación debe hacerse si cualquier diputado la solicita.

Sería necesario el respaldo del PRO, que este lunes le pidió a Martín Menem que convenciera a Espert de renunciar o presentar su licencia para evitar este debate. El riojano tiene motivos para negarse: el economista debería ser reemplazado por Hugo Bomtempo , de la UCEDE bonaerense, sin diálogo con los libertarios.

Dejar la banca sin ocupar -lo que ocurre si hay licencia- tampoco es negocio para LLA, porque el mes que viene podría necesitar el voto de Espert para rechazar un eventual veto presidencial a la ley de DNU .

NARCOPOLÍTICA Espert aceptó renunciar a la comisión de Presupuesto en Diputados, pero se niega a dejar su banca



@mauriCanta https://t.co/f6W0Pqktve — LETRA P (@Letra_P) October 7, 2025

La oposición, dividida por Espert

El dilema Espert fue parte de las conversaciones de este martes en Diputados y no hubo forma de acordar. En casi todos los bloques, hay una mayoría que no cree necesario avanzar en la expulsión, porque recién este lunes quedó imputado y no hay solicitud de desafuero de un juez.

En el kirchnerismo comparan la situación al fallido intento de echar a Julio De Vido durante el receso invernal de 2017. Finalmente hubo dos tercios para echarlos en octubre de ese año, ante una orden de detención. El artículo 66 de la Constitución permite desplazar a legisladores por mala conducta.

Los proyectos presentados ni siquiera contemplan la posibilidad de aplicar el artículo 188 del reglamento, que habilita a crear una comisión de cinco miembros para evaluar la conducta del diputado cuestionado. El problema de la oposición es Manes, quien ni siquiera reporta a su bloque (DPS) y está decidido a pedir sumar su proyecto al temario.

Una opción que evalúan en UP es proponerle al neurólogo enviar los expedientes a las comisiones (Peticiones, Poderes y Reglamentos y Asuntos Constitucionales), aunque sin fecha definida para el tratamiento quedarían cajoneados, porque son manejadas por Silvia Lospenanto (PRO) y Nicolás Mayoraz (LLA). La definición llegará en la reunión de labor parlamentaria, con los jefes de bloque, citada para las 11. El problema es que nadie sabrá en ese momento que quiere hacer Manes, quien podría acusar al resto del recinto de ser cómplice de Espert.

DNU, el miedo de Menem

El primer tema de la sesión es el proyecto para regular los decretos presidenciales, aprobado en el Senado y convertido en el tema legislativo que más las preocupa a Milei y a sus allegados que chequean la agenda del Congreso. De prosperar, el Presidente quedaría atado de pies y manos: tendría que validar estas medidas en las dos cámaras del Congreso, antes de los 90 días posteriores a la firma.

Con la ley actual (26.122), sólo pierden vigencia si se rechazan en los dos recintos. La regulación incluye decretos de necesidad y urgencia (DNU), los delegados y los vetos parciales. En la oposición no hay consenso sobre el plazo (algunos lo quieren mayor), como tampoco sobre si es viable que, con el rechazo de una cámara, el decreto pierda vigencia.

Martín Menem. Interpelación a Guillermo Francos. Martín Menem, otra vez en medio de un escándalo.

El proyecto tiene otras restricciones, como impedir que se legisle sobre más de una materia (como el 70/23) y la posibilidad de habilitar el tratamiento legislativo durante el receso de verano. En la oposición creen que hay número para la votación general, pero podría volver con cambios. Menem tendrá en la mira los rechazos: si suman más de un tercio, tendrá esperanzas en sostener un veto.

El otro tema que dejará en minoría a LLA es la votación de las autoridades del defensor del niño, niña y adolescentes. Con acuerdo del resto de los bloques, se propondrá a como titular de la Defensoría a María Paz Bertero, actual presidenta de la Comisión de Delitos Contra las Infancias del Colegio de Abogados de La Plata; y como adjuntos a Matías Robledo, (de la UCR correntina) y a Héctor Vito, quien trabaja desde 2020 en la Defensoría.

Interpelaciones a Karina y Francos

Los gobernadores mostrarán qué tan unidos están con el proyecto para coparticipar la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, aprobado en el Senado. Nunca llegó al recinto de Diputados porque un grupo de mandatarios aliados del Gobierno aceptó una contrapropuesta.

Antes de esa consideración, se pondrá en tratamiento el proyecto para interpelar a Karina Milei y a Mario Lugones por el escándalo de la ANDIS. La sesión tendrá un sinfín de emplazamientos a comisiones, algunos sobre temas sensibles, como los que proponen interpelaciones y mociones de censura a Guillermo Francos por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad.

El endeudamiento también será parte del temario, con un proyecto de resolución de Máximo Kirchner para ratificar las atribuciones del Congreso en la toma de deuda externa. También hay pedidos de informes a Luis Caputo sobre las negociaciones con Estados Unidos, que incluyen posibles empréstitos o swap de monedas.

Hay proyectos para que el Gobierno realice la recomposición presupuestaria de la obra social de las fuerzas armadas, IOFSA; y para restablecer el sistema de ingresos del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Estas iniciativas deberán ser giradas a comisiones, mientras que otras que están incluidos como declaraciones de emergencia e incentivos a pymes. Sí estarán listos para aprobarse los proyectos para declarar la emergencia y financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación; y de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Son iniciativas de la oposición. El oficialismo, sólo intentará resistir.