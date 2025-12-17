La CGT Rosario pone a prueba su unidad atada con alambre en la protesta contra la reforma laboral

La CGT Rosario realizará su primera actividad pública tras la normalización, en el marco de la convocatoria nacional contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . El acto, que busca mostrar una postura común entre gremios con antecedentes de fractura, estará atravesado por tensiones internas y rumores de negociaciones con sectores oficialistas.

Después del resultado favorable que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones de medio término, el debate sobre la reforma laboral cobró fuerza en la agenda pública. En ese contexto, la CGT Regional Rosario aceleró su proceso de normalización luego de quince años sin estructura formal. La convocatoria, prevista para este jueves 18 de diciembre a las 16 en la Plaza 25 de Mayo , será sin marcha y contará con un único orador: el flamante secretario general Miguel Ángel Vivas .

Fuentes de la secretaría adjunta aseguraron a Letra P que no se leerá ningún documento unificado. En clave sindical, el gesto busca exhibir una postura común: “ Todos estamos de acuerdo con lo que va a decir Miguel ”, señalaron, en un esfuerzo para mostrar una posición “unívoca, sólida, de que esto es un ataque contra los sindicatos ”.

En paralelo, los gremios rosarinos esperan abrir instancias de diálogo con los legisladores santafesinos, de quienes aún no conocen su postura ante la reforma. “¿Qué va a hacer el socialismo? ¿Qué va a hacer Pablo Farías ? ¿ Maximiliano Pullaro se va a parar a favor o en contra de los gremios?”, se preguntó una fuente del sector sindical.

“Estamos haciendo coexistir dos sectores que desde hace tiempo no convivían: la CGT Córdoba y el Movimiento Sindical Rosario (MSR) ”, explicó uno de los 84 secretarios generales que avalaron la nueva conducción . El número adquiere relevancia en comparación con los 160 avales que recibió el triunvirato nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) en su reciente congreso en Obras Sanitarias.

“La representatividad de Rosario es muy importante. Sabemos que venimos de lugares diferentes del sindicalismo y que va a ser un esfuerzo enorme entendernos, pero estamos todos en esa misma lógica”, apuntaron. La intención es consolidar una imagen de unidad, más allá de las diferencias internas.

vivas-cgt-rosario-reforma-laboral-1024x683 (1) Miguel Ángel Vivas, secretario general de la CGT Rosario y líder del gremio de los trabajadores de la Alimentación.

Rumores, operadores y un invitado incómodo

Una noticia que nació como un rumor recorrió las sedes sindicales y sumó tensiones a la de por sí agitada vida interna de la CGT Rosario. Jorge Triaca, exministro de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri, visitó la semana pasada la ciudad de Rosario y mantuvo una reunión con un reducido grupo de secretarios generales en el más estricto de los secretos a quienes habría intentado "venderles la ley" de reforma laboral.

Aunque los dirigentes consultados jugaron al misterio respecto a la veracidad del encuentro y el contenido del mismo, fue el propio Triaca quien le confirmó a este medio que la reunión existió y ocurrió en la sede del gremio de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA).

En la CGT Rosario le bajan el tono a la versión: sostienen que no hubo acuerdo alguno y que el perfil bajo del encuentro refleja precisamente esa falta de coincidencia. Aún así, la situación generó roces. “Es la CGT en toda su expresión”, dijo una fuente, en referencia a la pluralidad de visiones.

Jorge Triaca

Rosario, lejos de una protesta unificada

A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, donde las tres centrales obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) emitieron una declaración conjunta, en Rosario no se logró una movilización común. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada en Rosario por Edgardo Arrieta, se desmarcó de la convocatoria oficial y participará por separado con una misa y movilización previa.

Edgardo Arrieta CATT (1) Edgardo Arrieta, titular de la CATT Rosario, reunido con Monseñor Eduardo Martin junto a representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y demás movimientos sociales.

El cortocircuito responde al desacuerdo por la distribución de cargos en la conducción local: “A la CATT le faltaron el respeto. No supimos construir una unidad verdadera”, expresó Arrieta. Desde la CGT retrucaron que ese sector “pidió demasiado” en relación con su representatividad y buscó una fusión con movimientos sociales no consensuada.

Aunque el armado local fue anunciado como una normalización, la conducción aún no fue refrendada por la secretaría del Interior de la CGT Nacional, a cargo de Héctor Daer. Desde Rosario aseguran que los trámites están en marcha y que el propio Daer viajará en los próximos días para formalizar el nuevo esquema de conducción.