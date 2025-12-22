Marcos Juárez: Crescente vuelve y busca encontrar un lugar entre el cordobesismo y La Libertad Avanza

La dirigente de Unión Vecinal Verónica Crescente tiene como objetivo suceder a Sara Majorel y evitar que se consume el regreso de Pedro Dellarossa al Palacio 19 de Octubre de Marcos Juárez . Los reiterados intentos de seducción de dirigentes de La Libertad Avanza y del cordobesismo la fortalecieron para sostener su proyecto de gobernar la ciudad.

Tras fracasar en su intento de suceder a Dellarossa en 2022, hoy Crescente es la figura clave para irrumpir en la disputa entre Majorel y el exintendente en una elección que definirá el futuro de la administración municipal de la ciudad y también definirá el futuro político de algunos actores. En el caso de que la intendente busque su reelección con los colores de LLA, una posibilidad que toma cada vez más fuerza, Crescente sabe que deberá borrar de su estrategia aliancista a esa facción.

Crescente comenzó el año sin demasiada exposición pública y con un perfil bajo. Ahora, su participación en las redes sociales evidencia sus claras intenciones de retornar a la pista. Con el paso de los meses se convirtió en la oposición más dura al oficialismo municipal, con críticas y denuncias que tomaron voltaje. En ese tren, no dejó pasar nunca la oportunidad de tirarle por elevación (o de manera directa) a Dellarossa, quien fuera su jefe político entre 2014 y 2022.

En 2015, Dellarossa inició su primer mandato al frente del municipio y convocó a Crescente para ser su mano derecha en la administración. La empresaria local fue la figura con mayor poder dentro del gabinete dellarossista a lo largo de varios años.

Cuando llegó el momento de definir a la sucesora en 2022, el vínculo se rompió. El jefe político se decidió por Majorel, que había ocupado a lo largo de las dos administraciones la presidencia del Concejo Deliberante. La empresaria del propio riñón vecinalista sintió la movida como una traición y dejó el municipio.

Hábil para hacer una lectura del escenario político, el entonces gobernador Juan Schiaretti no dudó y bajó a Eduardo Foresi, el candidato a intendente natural del Partido Justicialista de Córdoba, para poner en el primer lugar a la figura que Dellarossa había abandonado.

Todo terminó en derrota para el cordobesismo, pero el caudal de votos que sumó la lista de Crescente genera expectativas a menos de un año de los comicios municipales.

La figurita difícil que todos quieren en Marcos Juárez

La exposición en aumento en los medios locales y los más de 6.000 votos conseguidos en las elecciones municipales de 2022 son la carnada perfecta para los espacios políticos con pretensiones de participar en la discusión del año próximo.

El mismo exintendente intentó seducirla para retomar la relación política, pero la respuesta fue negativa. Todavía no cerró la herida causada hace tres años, cuando no fue la designada para sucederlo.

También desde La Libertada Avanza la consideran como una pieza clave para pintar de lila Marcos Juárez. Sin embargo, la dirigencia local que ensayó un acercamiento no logró torcer sus convicciones de sostener el estandarte de Unión Vecinal.

La tarea de fortalecer al vecinalismo

Crescente se sumó siendo muy joven a Unión Vecinal por la convocatoria de los fundadores tras la recuperación de la democracia. A cuatro décadas de esa formación que gobernó la ciudad por varios años, la tarea de la dirigencia es refundarla con una imagen moderna y de proyección local.

Verónica Crescente003.jpg Crescente pretende salir victoriosa del duelo en Marcos Juárez

La dirigente sostiene que “todos están buscando ganar la elección para convertir la ciudad en el kilómetro cero, con el único objetivo de proyectar a nivel nacional o provincial a sus dirigentes”. Por el contrario, subraya que la propuesta del vecinalismo es doméstica y destaca a los vecinos de la ciudad por sobre todas las intenciones de nacionalizar un voto.

Durante los últimos meses mantuvo entrevistas en su propio domicilio con casi un centenar de actores sociales de la ciudad para comenzar a construir un espacio que vuelva a ser protagonista en una contienda municipal.

Dos alfiles en el Concejo de Marcos Juárez

Crescente cuenta con presencia en el cuerpo legislativo local con dos concejales que integran el bloque opositor: Maricel Serafini y Alejandra Juich. Ambas ediles son nuevas en la política y fueron piezas claves que aportó la entonces candidata a intendenta al momento de armar las listas en 2022.

Crescente y concejales Maricel Serafini y Alejandra Juich son alfiles de Crescente dentro del Concejo.

Si bien forman parte del opositor Bloque Unidos por Marcos Juárez junto a Horacio Latimori de Unión Vecinal y Lucrecia Terenzani del PJ, Serafini y Juich tienen vínculo directo con su jefa política. A la hora de votar proyectos de relevancia, la consulta con Crescente es clave a la hora de definir argumentos en un recinto donde el oficialismo tiene una mayoría de cinco escaños.