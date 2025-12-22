Diego Santilli defendió las designaciones en la AGN que impugnó el PRO, pero negó una ruptura con su partido

El ministro del Interior, Diego Santilli , defendió este lunes las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) por parte de la Cámara de Diputados que fueron cuestionadas por su partido, el PRO .

“Está claro que es potestad del Congreso , eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia”, dijo Santilli este lunes en radio Rivadavia.

En esa línea, Santilli negó una ruptura con el partido amarillo: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos , es lo que la sociedad nos pidió”.

El diputado Cristian Ritondo , presidente del bloque PRO y compañero de ruta del Colorado, promovió una acción de amparo contra la Cámara de Diputados para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025.

La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la AGN, que se realizó durante la madrugada del 18 de diciembre.

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

El resultado de la acción fue luego de un acuerdo entre el bloque de La Libertad Avanza y el peronista Unión por la Patria.

Por otro lado, Santilli se mostró optimista con la eventual sanción del Presupuesto 2026 en el Senado: “El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace tres años Argentina no lo tiene”.

“El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”, agregó Santilli.