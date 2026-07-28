Rosario: con lista única, Ratner va por la reelección y sumará 16 años al frente del sindicato de municipales

Antonio Ratner se encamina a estirar por otros cuatro años su control del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario . La lista Celeste y Blanca será la única en carrera y lo dejará al mando hasta 2030. El cacique gremial advierte que la pelea con el intendente Pablo Javkin está lejos de cerrarse.

“Cada uno defiende lo suyo. Nosotros defendemos los intereses de los trabajadores y el intendente dice que defiende los intereses de los vecinos, como si los municipales no fuéramos de esta ciudad”, disparó el secretario general, que ocupa el cargo desde hace 12 años y, con esta nueva reelección, llegará a los 16.

Las elecciones se desarrollarán este viernes 31 de julio, con mesas distribuidas en las distintas reparticiones municipales. Podrá votar un padrón integrado por más de 9000 personas en actividad y alrededor de 1500 personas jubiladas .

La lista Celeste y Blanca , encabezada nuevamente por Ratner , no tendrá competencia. “Lamentablemente, porque siempre gusta poder intercambiar ideas y propuestas. Esto se convierte en un plebiscito para esta comisión directiva”, le dijo el dirigente a Letra P.

La estructura electoral será similar a la de unos comicios con oposición: habrá cerca de 130 presidentes de mesa, 140 fiscales y un espacio específico para jubilados.

#Rosario Antonio Ratner lidera el gremio desde hace casi tres décadas y desafió al intendente con un paro



El oficialismo lo acusa de jugar para Monteverde



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El sindicato cuenta, además, con delegados en más de 240 reparticiones y es, según el dirigente sindical, “uno de los gremios con mayor cantidad de afiliados de la ciudad”.

Con ese panorama, la fórmula de Antonio Ratner y Yamile Baclini —vigente desde 2014— seguirá sin cambios. El nuevo período volverá a blindar el poder del secretario general entre los municipales: continuará al frente hasta 2030, completará 16 años en el cargo y superará las tres décadas dentro de la conducción sindical.

Los mandatos extensos, sin embargo, no son una novedad en el STMR. Desde la recuperación democrática, la Celeste y Blanca no soltó el control del gremio: primero con Néstor Ferrazza y, tras su muerte, con Ratner como heredero.

La pelea con Pablo Javkin sigue abierta

La elección encuentra al sindicato con una relación todavía tirante con la intendencia. Ratner define el vínculo actual con Javkin como “más profesional”, pero admite que las diferencias de fondo continúan.

Según su lectura, el quiebre se produjo cuando el Ejecutivo comenzó a cargar contra el peso del empleo público mediante un discurso de ajuste que, para el gremialista, replica la lógica del gobierno de Javier Milei.

“La Municipalidad, en relación con la cantidad de empleados y habitantes, es de las mejores ubicadas de todo el país. No está sobredimensionada”, sostuvo.

El punto más alto del enfrentamiento llegó durante las protestas salariales de 2025. Javkin acusó al sindicato de sostener una actitud “extorsiva y mafiosa” y abrió sumarios por el uso de cinco ambulancias municipales en una manifestación.

La administración local sostuvo que las unidades bloquearon el tránsito y pusieron en riesgo la atención de emergencias. El gremio aseguró que estaban fuera de servicio y llevó el conflicto a la Justicia.

Ratner todavía le pasa factura al intendente por aquellas declaraciones. “Cuando uno pierde la razón, recurre a la agresión para descalificar al otro”, afirmó.

La expectativa por las paritarias municipales

El resultado electoral llegará en la antesala de una nueva discusión salarial. En el sindicato anticipan una negociación compleja y advierten que la pauta acordada por el gobierno de Santa Fe condicionará las conversaciones en todos los municipios.

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los gremios docentes van por el rechazohttps://t.co/YIUdlqDuOK — LETRA P (@Letra_P) July 23, 2026

La propuesta provincial contempla una suba acumulada del 10,1% hasta diciembre, con un incremento inicial del 2%. Para el gremio rosarino, esa distribución resulta insuficiente.

“Tenemos que arrancar con un porcentaje mucho mayor. Por lo menos con un 5%, que nos permita cubrir julio y también ganarle a la inflación de agosto”, planteó Ratner.

El dirigente apuntó especialmente contra ATE, uno de los sindicatos que aceptó el acuerdo provincial, porque considera que ese cierre termina funcionando como techo para el resto. “Condiciona a los municipales, a los docentes, condiciona a todos”, cuestionó.