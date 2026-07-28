Entre Ríos: el PJ de Federal apuesta al regreso de Gerardo Chapino para desafiar a Alicia Oviedo.

En Federal , al oficialismo le sobran postulantes. La intendenta radical Alicia Oviedo puede competir por su reelección, aunque todavía no tomó esa decisión. Como plan B para retener el poder está a disposición la candidatura de su vice, Lucas Noya . De la dupla, quien no encabece la boleta local buscará un lugar en la Legislatura de Entre Ríos .

El peronismo , sin embargo, todavía no resolvió quién liderará la pelea por la intendencia. Hay un sector del PJ que se ilusiona con el regreso del exintendente Gerardo Chapino , quien aparece como el dirigente con mayor volumen político para enfrentar al oficialismo. Segú supo Letra P , su eventual candidatura depende tanto de una decisión personal como de la compleja realidad económica que atraviesan los municipios.

A ese escenario se suma un tercer elemento: una interna que condiciona cualquier estrategia electoral. La senadora peronista Nancy Miranda quedó en el ojo de la tormenta tras votar a favor de la reforma previsional impulsada por Rogelio Frigerio y está a un paso de ser expulsada del PJ por decisión de su congreso partidario . Con ese sello o con otro, todo indica que la legisladora será protagonista de la próxima contienda.

Federal tiene 17.053 votantes y es la capital del departamento del mismo nombre, que cuenta con 24.335 personas habilitadas para sufragar. Es uno de los territorios más postergados del norte de Entre Ríos en materia de inversiones. En ese contexto, la planta Cobise 2 , ubicada en Conscripto Bernardi , dedicada a la tecnología avícola y perteneciente al Grupo Motta , significó un salto cualitativo en materia de empleo. La cuchillería artesanal es una de las actividades económicas tradicionales y la Fiesta Nacional del Chamamé , que se realiza durante los primeros días de febrero, la convirtió en una referencia del calendario nacional de fiestas populares.

“Alicia tiene un 78% de imagen positiva”, asegura uno de sus colaboradores más cercanos y agrega que la gestión supera el 60% de aprobación. Con esos números, en su entorno descuentan la reelección. Sin embargo, la jefa comunal aún no decidió qué futuro quiere para su carrera política.

Si decide ser candidata a la Legislatura, Noya, su segundo, es el candidato natural a la intendencia. El dirigente es un odontólogo de 35 años que desarrolló toda su carrera política junto a Oviedo. Por eso, en el oficialismo creen que la mandataria podría transferirle buena parte de su caudal electoral.

La intendenta Oviedo, de buena relación con el gobernador Frigerio.

Oviedo, quien preside la UCR de Entre Ríos, compitió con boleta corta en las PASO de 2023 acompañando a Pedro Galimberti, quien desafió a Frigerio en la interna de Juntos. Años después, la intendenta mantiene una muy buena relación con el gobernador. Federal es tierra bajo dominio radical, por eso, en Juntos no asoma, por ahora, un competidor interno para 2027.

Chapino, la apuesta del PJ

Chapino gobernó Federal bajo el sello del PJ durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2023. Aunque en el partido no hay aún un nombre definido para enfrentar al oficialismo, Letra P pudo relevar que el exintendente cuenta con un nivel de conocimiento prácticamente pleno luego de ocho años al frente del municipio.

Participa de reuniones que casi siempre son asados, con dirigentes que formaron parte de su gestión. Allí intentan convencerlo para que vuelva. A veces se lo ve con ganas y otras, más reticente, según cuentan. Entre los factores que juegan en contra aparece la situación económica. Dirigentes de ciudades pequeñas, con escasa recaudación, aseguran que gobernar un municipio sin recursos se convierte en un suplicio.

En la columna de los incentivos aparece su mala relación con Miranda. Con la senadora no se hablan desde la noche del recuento de votos de las elecciones provinciales de 2023. Ese día perdió ante Oviedo la candidata María Kessler, del sector de Miranda. Soledad Romero, referente de Chapino, había caído en la interna ante Kessler. Esa jornada culminó con pases de factura y acusaciones de traición.

Miranda, la senadora de la discordia

Miranda transita su tercer mandato como senadora provincial por el departamento Federal, siempre electa por el PJ. En el último tiempo, la legisladora comenzó un acercamiento con el gobierno provincial que se tradujo en votos clave para proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo. Su buena relación con la Casa Gris le permitió conservar cuotas de poder local. Entre ellas, funcionarios en áreas sensibles de Federal, como el neuropsiquiátrico, la Dirección de Juntas de Gobierno, Arquitectura y Comedores Escolares. Esa relación se galvanizó con el apoyo de la legisladora a la reforma previsional que está pronta a convertirse en ley.

Miranda quiere un cuarto mandato como senadora, pero el Congreso del PJ pidió que se expulsen a todos los legisladores del partido que apoyen la reforma previsional impulsada por Frigerio. Así, la incógnita a despejar es por qué partido será candidata. Las opciones que se mencionan son Juntos, sin romper con su identidad peronista; una fuerza local; o un panperonismo como el que impulsa Daniel Rossi desde Santa Elena.

Nancy Miranda, senadora electa por el PJ pero el partido está a un paso de expulsarla.

Un dirigente de diálogo con Miranda contó a Letra P que la senadora está en busca de un dirigente de peso para que la acompañe como suplente. Su expectativa es, luego de ganar la senaduría por cuarta vez, renunciar dos años después y competir por una banca en el Congreso para, de este modo, coronar su carrera política. Quizás cometa el error de almorzarse la cena, ironiza un peronista del norte entrerriano y recuerda que la última senaduría la ganó por apenas 73 votos.