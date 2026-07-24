Paritarias en Santa Fe: a contramano de los estatales, los gremios docentes rechazaron la oferta de Pullaro

Paritarias en Santa Fe: Amsafe rechazó en masa la oferta, prepara medidas de fuerza y amenaza con judicializar

Como se esperaba, los gremios docentes de Santa Fe rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial y escalaron el conflicto por las paritarias . Amsafe puso en marcha un plan de lucha y dejó abierta la vía judicial. Sadop también objetó la oferta y exigió que la negociación continúe.

“Se rechazó la mentira del gobierno”, disparó Rodrigo Alonso , secretario general de Amsafe , que acusó a la gestión de Maximiliano Pullaro de llegar a la mesa con una pauta cerrada y actuar de mala fe.

Cerca de 20.000 afiliados de Amsafe votaron y el 99,86% se pronunció contra la propuesta . Apenas 26 trabajadores, todos del departamento Vera, votaron por la aceptación. El gremio de la educación estatal endureció el discurso , apuntó contra la mecánica de la negociación y avisó que hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo por “mala fe” en la paritaria .

Para Amsafe, la reunión funcionó más como una comunicación formal que como una verdadera instancia de negociación. El antecedente tampoco ayuda: siete de las últimas nueve paritarias terminaron cerradas por decreto. El gremio hará primero la presentación administrativa y luego evaluará si avanza en Tribunales. Mientras tanto, reclama que el gobierno provincial vuelva a sentarse a la mesa con otra propuesta.

Amsafe armó un calendario de protestas para los próximos meses, aunque por ahora evitó convocar a un paro provincial propio. La primera escala será el 30 de julio, con una jornada provincial de lucha. El 3 de agosto, el sindicato adherirá al paro nacional docente, la primera medida de fuerza después del rechazo masivo.

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La agenda continuará el 7 de agosto con una acción junto a trabajadores de distintas centrales sindicales. También habrá actividades el 12, el 20 y el 25, con tres ejes: salarios, jubilaciones y salud.

La docencia privada nucleada en SADOP tampoco aceptó la propuesta: el 87% consideró insuficiente la oferta y exigió que el gobierno provincial vuelva a convocar a los gremios. Uno de los cuestionamientos apuntó a cómo el Ejecutivo presentó los porcentajes. “Sumamos el 2%, el 1,8%, el 1,7%, el 1,6%, el 1,5% y el 1,5%, y nos dio 10,1%. No nos dio 15%”, marcó Alonso.

La propuesta de la Casa Gris

El gobierno de Maximiliano Pullaro ofreció un aumento cercano al 15% para el segundo semestre, que cierra una mejora anual promedio del 49%. "Es la mejor oferta del país", defendieron fuentes en off the record de la Casa Gris. "Los mismos gremios que en Buenos Aires aceptan $980 mil, acá rechazan 1,3 millones", agregaron.

El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para los salarios más bajos. También contempla compensar a los trabajadores activos que hayan cerrado el primer semestre con una mejora inferior al 17,1% de inflación y dos subas adicionales del 10% en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directivos y supervisores.

Para Olivares, se trata de un “esfuerzo importante” y de una propuesta que “debería ser aceptada”.

ATE y UPCN aceptaron y partieron el mapa sindical de Santa Fe

Mientras la docencia se plantó casi en bloque, los gremios de la administración central tomaron otro camino. ATE y UPCN aceptaron la propuesta y le permitieron al gobierno de Santa Fe cerrar el acuerdo con los estatales.

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los gremios docentes van por el rechazohttps://t.co/YIUdlqDuOK — LETRA P (@Letra_P) July 23, 2026

La diferencia ya se había insinuado en la previa. Jorge Molina, de UPCN, había calificado la oferta como “considerable”, mientras que Marcelo Delfor, de ATE, sostuvo que podía ser evaluada favorablemente.

Con ese respaldo, el Ejecutivo logró cerrar uno de los frentes de la paritaria y enfrentará, nuevamente y al igual que en febrero, a los docentes en soledad.