Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: a contramano de los estatales, los gremios docentes rechazaron la oferta de Pullaro

Amsafe amenaza con ir a la Justicia y SADOP pide una nueva convocatoria. La Casa Gris ofreció un aumento cercano al 15% para el segundo semestre.

Por Letra P | Periodismo Político
Paritarias en Santa Fe: Amsafe rechazó en masa la oferta, prepara medidas de fuerza y amenaza con judicializar

Paritarias en Santa Fe: Amsafe rechazó en masa la oferta, prepara medidas de fuerza y amenaza con judicializar

Como se esperaba, los gremios docentes de Santa Fe rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial y escalaron el conflicto por las paritarias. Amsafe puso en marcha un plan de lucha y dejó abierta la vía judicial. Sadop también objetó la oferta y exigió que la negociación continúe.

Notas Relacionadas
Segunda reunión de paritarias entre funcionarios de Maximiliano Pullaro y representantes de los gremios docentes de Santa Fe.
PULSEADA SALARIAL

Paritarias: el gobierno de Santa Fe respaldó el nivel de los salarios docentes con datos oficiales

Por  Letra P | Periodismo Político

“Se rechazó la mentira del gobierno”, disparó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, que acusó a la gestión de Maximiliano Pullaro de llegar a la mesa con una pauta cerrada y actuar de mala fe.

Amsafe entre el rechazo y una posible judicialización

Cerca de 20.000 afiliados de Amsafe votaron y el 99,86% se pronunció contra la propuesta. Apenas 26 trabajadores, todos del departamento Vera, votaron por la aceptación. El gremio de la educación estatal endureció el discurso, apuntó contra la mecánica de la negociación y avisó que hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo por “mala fe” en la paritaria.

View this post on Instagram

Para Amsafe, la reunión funcionó más como una comunicación formal que como una verdadera instancia de negociación. El antecedente tampoco ayuda: siete de las últimas nueve paritarias terminaron cerradas por decreto. El gremio hará primero la presentación administrativa y luego evaluará si avanza en Tribunales. Mientras tanto, reclama que el gobierno provincial vuelva a sentarse a la mesa con otra propuesta.

Amsafe armó un calendario de protestas para los próximos meses, aunque por ahora evitó convocar a un paro provincial propio. La primera escala será el 30 de julio, con una jornada provincial de lucha. El 3 de agosto, el sindicato adherirá al paro nacional docente, la primera medida de fuerza después del rechazo masivo.

La agenda continuará el 7 de agosto con una acción junto a trabajadores de distintas centrales sindicales. También habrá actividades el 12, el 20 y el 25, con tres ejes: salarios, jubilaciones y salud.

La docencia privada nucleada en SADOP tampoco aceptó la propuesta: el 87% consideró insuficiente la oferta y exigió que el gobierno provincial vuelva a convocar a los gremios. Uno de los cuestionamientos apuntó a cómo el Ejecutivo presentó los porcentajes. “Sumamos el 2%, el 1,8%, el 1,7%, el 1,6%, el 1,5% y el 1,5%, y nos dio 10,1%. No nos dio 15%”, marcó Alonso.

La propuesta de la Casa Gris

El gobierno de Maximiliano Pullaro ofreció un aumento cercano al 15% para el segundo semestre, que cierra una mejora anual promedio del 49%. "Es la mejor oferta del país", defendieron fuentes en off the record de la Casa Gris. "Los mismos gremios que en Buenos Aires aceptan $980 mil, acá rechazan 1,3 millones", agregaron.

El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para los salarios más bajos. También contempla compensar a los trabajadores activos que hayan cerrado el primer semestre con una mejora inferior al 17,1% de inflación y dos subas adicionales del 10% en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directivos y supervisores.

Para Olivares, se trata de un “esfuerzo importante” y de una propuesta que “debería ser aceptada”.

ATE y UPCN aceptaron y partieron el mapa sindical de Santa Fe

Mientras la docencia se plantó casi en bloque, los gremios de la administración central tomaron otro camino. ATE y UPCN aceptaron la propuesta y le permitieron al gobierno de Santa Fe cerrar el acuerdo con los estatales.

La diferencia ya se había insinuado en la previa. Jorge Molina, de UPCN, había calificado la oferta como “considerable”, mientras que Marcelo Delfor, de ATE, sostuvo que podía ser evaluada favorablemente.

Con ese respaldo, el Ejecutivo logró cerrar uno de los frentes de la paritaria y enfrentará, nuevamente y al igual que en febrero, a los docentes en soledad.

Temas
Notas Relacionadas
Paritarias en Santa Fe: los gremios docentes en pie de guerra contra la propuesta de aumentos del gobierno
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: la oferta de Pullaro divide a los gremios estatales, con los docentes en pie de guerra

Amsafe y SADOP cuestionaron al Ejecutivo por difundir la propuesta antes de la reunión: "Es vergonzoso". ATE y UPCN, cerca del acuerdo.
Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los docentes se encaminan al rechazo
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los gremios docentes van por el rechazo

Como en febrero, los sindicatos estatales acompañaron la política salarial oficial. En Educación, la votación se resolvía este jueves por la tarde.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Las elecciones expondrán la mútiples formas de votar que existen en la Argentina. 
FEDERALISMO HASTA QUE DUELA

Elecciones 2027: dime dónde vives y te diré cómo votas

Por  César Pucheta
Donald Trump, el garante de doble filo de Javier Milei. (Foto: Daniel Torok, Casa Blanca).
¡PARA QUÉ TE TRAJE!

Trump vuelve a patearle el tablero a Milei

Por  Marcelo Falak
Axel Kicillof, tras la audiencia en la Corte Suprema 
CAMPAÑA LADO B

Toto Caputo le pisa los créditos a Kicillof para obras clave en el calendario 2027

Por  José Maldonado
Toto Caputo. 
EL DATO LETRA P

Con la nueva ley, Toto Caputo podría sumarse al club de inocentes fiscales

Por  Sebastián Iñurrieta