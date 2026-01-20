Una encuesta ubica a Javier Milei como el creador de los "Milagros inesperados" del gobierno

Una encuesta ubica a Javier Milei como el hacedor de los "milagros inesperados" del gobierno

Una encuesta reveló que Javier Milei continúa teniendo un amplio respaldo de la sociedad en su tercer año de gestión. De hecho, más de la mitad de las personas reveladas por DC consultores identificó a La Libertad Avanza (LLA) con la película Milagros inesperados.

El informe, realizado entre el 10 y el 12 de enero sobre 1.915 casos en todo el país, muestra una ratificación mayoritaria del rumbo económico y de la narrativa política del oficialismo. El 62,24% afirma estar de acuerdo con el modelo económico liberal, mientras que un 21,43% lo acompaña de manera parcial. Solo un 16,33% se manifiesta en contra.

Los "Milagros inesperados" de Javier Milei Una de las preguntas de la encuesta indaga sobre la identificación del oficialismo y el kirchnerismo con películas. El 50,54% de las personas encuestadas respondió que si LLA fuera un film sería Milagros inesperados, dirigida por Frank Darabont en 1999 y protagonizada por Tom Hanks, Michael Clarke Duncan y David Morse. El 20,43% identificó al partido libertario con Cuenta conmigo, el 13,98% lo asoció con Los sospechosos de siempre, el 12,90% lo relacionó con El ilusionista y el 2,15% con El pasado no perdona.

encuesta En contraste, el peronismo y el kirchnerismo fueron vinculados mayoritariamente con películas del género policial, como Los sospechosos de siempre, reforzando la percepción de un pasado oscuro y repetitivo.

El respaldo al Presidente no se explica únicamente por la expectativa futura. El informe señala que una parte sustancial del apoyo social está anclada en el temor al regreso del modelo anterior: el 36% considera que ese miedo es el principal factor de unión entre Milei y la sociedad, superando incluso a la esperanza económica o a la empatía personal con el mandatario.

los sospechosos de siempre El nuevo motor productivo del gobierno de Javier Milei La encuesta también revela un cambio profundo en el imaginario económico nacional. Por primera vez en décadas, el campo deja de ser percibido como el principal motor del desarrollo. Neuquén, impulsada por los hidrocarburos, encabeza las preferencias con el 41,41%, seguida por Mendoza y la minería, y Jujuy con el litio. La provincia de Buenos Aires, históricamente asociada al agro, queda relegada al último lugar. La evaluación de la gestión también muestra una ventaja contundente del oficialismo frente a la oposición en áreas tradicionalmente sensibles. Seguridad, economía, política exterior y hasta políticas sociales presentan niveles de aprobación superiores para LLA. Los datos completos de la encuesta DC CONSULTORA - Encuesta Nacional (Enero) (1)

