Rosario: el perottismo y otras tribus buscan un candidato PJ puro para competir en las PASO con Monteverde

Rosario: sectores del peronismo buscan un candidato puro para competir en una PASO con Monteverde

Los sectores del peronismo de Santa Fe no alineados con la conducción partidaria buscan un candidato puro para competir contra el concejal Juan Monteverde en una interna por la intendencia de Rosario . El senador Marcelo Lewandowski sobresale entre los nombres, pero aún no resolvió su estrategia para 2027.

Como viene contando Letra P , la grieta del justicialismo de la bota enfrenta a los espacios que ocupan espacios en la plana mayor del partido con las tribus que reclaman más apertura institucional del PJ a nivel provincial.

La tribu de Agustín Rossi , el grupo Vamos de intendentes que lidera Pablo Corsalini y el Frente Renovador , cuya principal figura en Santa Fe es Diego Giuliano , ya cerraron filas con el centroizquierdista Ciudad Futura para que Juan Monteverde sea su candidato para disputar la intendencia de Rosario .

Este trío de agrupaciones solidificó su acercamiento a Monteverde en 2025, durante las tres elecciones que tuvieron lugar en Santa Fe . En las de concejales en Rosario y las de convencionales a nivel provincial, el de Ciudad Futura lideró las listas de mayoría peronista. Luego, en la contienda nacional, la entonces concejala Caren Tepp encabezó la nómina de diputados por Fuerza Patria .

Germán Martínez y Diego Giuliano de un acto del peronismo en Rosario junto a integrantes del CEPA.

Juan Monteverde no esconde sus intenciones de volver a competir por la intendencia, como ya lo hizo en 2019 y 2023. La agenda del partido incluye una campaña agresiva contra el intendente Pablo Javkin por la gestión de la ciudad que se replica en el Concejo Deliberante y en las redes sociales .

El peronismo quiere que haya primarias en Rosario

Con más o menos críticas a Ciudad Futura, otras tribus del justicialismo claman por un candidato “puro” para competir en una interna en Rosario. “No hay ninguna posibilidad de que el peronismo no tenga interna. Es una cuestión de ingeniería electoral”, afirman desde el sector que conduce Omar Perotti.

“Hay muchos candidatos que tienen activos electorales y no se los puede descartar. Tampoco a los espacios que tienen representación territorial”, añaden en relación a los exconcejales Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, y al Movimiento Evita, respectivamente.

Roberto Sukerman estuvo muy cerca de alcanzar la intendencia en 2019, cuando quedó solamente a 8000 votos de Pablo Javkin. Tras ese intento, volvió a competir por un lugar en el Concejo por fuera del peronismo en 2025, obteniendo magros resultados.

En 2021, Lisandro Cavatorta se impuso a otros espacios del justicialismo en las primarias de las elecciones de concejales, pero no pudo revalidar su banca el año pasado compitiendo sin el respaldo del partido.

Hablar de convivencia es hablar de comunidad. Por eso, hicimos Bases para Convivir. Empezamos a trabajar cómo Rosario va a usar su autonomía para mejorar el acceso a la justicia, prevenir la violencia y recuperar las calles para los vecinos. pic.twitter.com/DVhPVFYIEI — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) June 27, 2026

El Movimiento Evita, por su parte, ya se mueve en Rosario de cara a 2027. El espacio otrora aliado a Monteverde rompió lanzas con Ciudad Futura tras el traumático cierre de listas nacionales de Fuerza Patria en 2025, donde Eduardo Toniolli quedó afuera de la lista de diputados. Su principal espada en el Concejo, Mariano Romero, mantiene una agenda de recorridas barriales por la ciudad y asoma como el principal elector del partido encabezado por Emilio Pérsico.

El fantasma de la fragmentación peronista

En el espacio de Perotti consideran que en Rosario la prioridad pasa por evitar candidaturas por fuera del sello del partido que amenacen las chances del frente de derrotar al oficialismo y hacerse con la intendencia.

El fantasma de la fragmentación asola al peronismo rosarino una vez más. Aunque de cara al año que viene ningún espacio da indicios de ir en esa dirección, no pocos sectores advierten que, si no se abre el juego, la posibilidad de una ruptura se incrementa.

“Ciudad Futura tiene que abrir el juego porque, si no, va a haber gente que juegue por fuera de nuevo”, remarcan en La Cámpora.

Lewandowski entre Rosario y Santa Fe

En el equipo del senador Marcelo Lewandowski evalúan dos escenarios para 2027. Por un lado, no se descarta la posibilidad de competir por la intendencia de Rosario en una interna. Por el otro, cobra fuerza la chance de que el experiodista deportivo se lance nuevamente por la gobernación, al igual que en 2023.

“Está todo dado para que haya PASO en Rosario”, admite un colaborador de Lewandowski. “Aunque vemos que el andarivel de gobernador está libre porque Marcelo es el único que mide”, indican.

SIN INDUSTRIA NI COMERCIO NO HAY DESARROLLO POSIBLE



Agradezco la confianza para renovar la presidencia de la Comisión de Industria y Comercio del @senadoargentina. pic.twitter.com/AH0Y9us7H6 — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) June 2, 2026

Según confiaron las huestes del senador nacional a Letra P, una encuesta ubicaría a Lewandowski como el único candidato del justicialismo a la gobernación que supera los dos dígitos en el Gran Rosario.

Los números que manejan cerca del excomentarista de transmisiones de fútbol les permiten mirar a 2027 imaginando a Lewandowski sentado en distintas mesas de discusión al mismo tiempo.