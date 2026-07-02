Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Rosario: el perottismo y otras tribus buscan un candidato PJ puro para competir en las PASO con Monteverde

Junto a otras tribus del peronismo creen en la necesidad de internas competitivas. Marcelo Lewandowski, entre la provincia y la ciudad, uno de los nombres.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Rosario: sectores del peronismo buscan un candidato puro para competir en una PASO con Monteverde

Rosario: sectores del peronismo buscan un candidato puro para competir en una PASO con Monteverde

Los sectores del peronismo de Santa Fe no alineados con la conducción partidaria buscan un candidato puro para competir contra el concejal Juan Monteverde en una interna por la intendencia de Rosario. El senador Marcelo Lewandowski sobresale entre los nombres, pero aún no resolvió su estrategia para 2027.

Notas Relacionadas
Las autoridades de la mesa local del socialismo en Rosario.
TEMPORADA DE ROSCA

El socialismo busca competir unido en Rosario, pero posterga la definición de las candidaturas

Por 
Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Como viene contando Letra P, la grieta del justicialismo de la bota enfrenta a los espacios que ocupan espacios en la plana mayor del partido con las tribus que reclaman más apertura institucional del PJ a nivel provincial.

Los sectores del peronismo alineados con Juan Monteverde

La tribu de Agustín Rossi, el grupo Vamos de intendentes que lidera Pablo Corsalini y el Frente Renovador, cuya principal figura en Santa Fe es Diego Giuliano, ya cerraron filas con el centroizquierdista Ciudad Futura para que Juan Monteverde sea su candidato para disputar la intendencia de Rosario.

Germán Martínez y Diego Giuliano de un acto del peronismo en Rosario junto a integrantes del CEPA.

Germán Martínez y Diego Giuliano de un acto del peronismo en Rosario junto a integrantes del CEPA.

Este trío de agrupaciones solidificó su acercamiento a Monteverde en 2025, durante las tres elecciones que tuvieron lugar en Santa Fe. En las de concejales en Rosario y las de convencionales a nivel provincial, el de Ciudad Futura lideró las listas de mayoría peronista. Luego, en la contienda nacional, la entonces concejala Caren Tepp encabezó la nómina de diputados por Fuerza Patria.

El peronismo quiere que haya primarias en Rosario

Con más o menos críticas a Ciudad Futura, otras tribus del justicialismo claman por un candidato “puro” para competir en una interna en Rosario. “No hay ninguna posibilidad de que el peronismo no tenga interna. Es una cuestión de ingeniería electoral”, afirman desde el sector que conduce Omar Perotti.

“Hay muchos candidatos que tienen activos electorales y no se los puede descartar. Tampoco a los espacios que tienen representación territorial”, añaden en relación a los exconcejales Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, y al Movimiento Evita, respectivamente.

Roberto Sukerman estuvo muy cerca de alcanzar la intendencia en 2019, cuando quedó solamente a 8000 votos de Pablo Javkin. Tras ese intento, volvió a competir por un lugar en el Concejo por fuera del peronismo en 2025, obteniendo magros resultados.

En 2021, Lisandro Cavatorta se impuso a otros espacios del justicialismo en las primarias de las elecciones de concejales, pero no pudo revalidar su banca el año pasado compitiendo sin el respaldo del partido.

El Movimiento Evita, por su parte, ya se mueve en Rosario de cara a 2027. El espacio otrora aliado a Monteverde rompió lanzas con Ciudad Futura tras el traumático cierre de listas nacionales de Fuerza Patria en 2025, donde Eduardo Toniolli quedó afuera de la lista de diputados. Su principal espada en el Concejo, Mariano Romero, mantiene una agenda de recorridas barriales por la ciudad y asoma como el principal elector del partido encabezado por Emilio Pérsico.

El fantasma de la fragmentación peronista

En el espacio de Perotti consideran que en Rosario la prioridad pasa por evitar candidaturas por fuera del sello del partido que amenacen las chances del frente de derrotar al oficialismo y hacerse con la intendencia.

El fantasma de la fragmentación asola al peronismo rosarino una vez más. Aunque de cara al año que viene ningún espacio da indicios de ir en esa dirección, no pocos sectores advierten que, si no se abre el juego, la posibilidad de una ruptura se incrementa.

Ciudad Futura tiene que abrir el juego porque, si no, va a haber gente que juegue por fuera de nuevo”, remarcan en La Cámpora.

Lewandowski entre Rosario y Santa Fe

En el equipo del senador Marcelo Lewandowski evalúan dos escenarios para 2027. Por un lado, no se descarta la posibilidad de competir por la intendencia de Rosario en una interna. Por el otro, cobra fuerza la chance de que el experiodista deportivo se lance nuevamente por la gobernación, al igual que en 2023.

“Está todo dado para que haya PASO en Rosario”, admite un colaborador de Lewandowski. “Aunque vemos que el andarivel de gobernador está libre porque Marcelo es el único que mide”, indican.

Según confiaron las huestes del senador nacional a Letra P, una encuesta ubicaría a Lewandowski como el único candidato del justicialismo a la gobernación que supera los dos dígitos en el Gran Rosario.

Los números que manejan cerca del excomentarista de transmisiones de fútbol les permiten mirar a 2027 imaginando a Lewandowski sentado en distintas mesas de discusión al mismo tiempo.

Temas
Notas Relacionadas
El Secretario de Producción de Máximo Paz, Iván Camats, lidera un espacio de referentes territoriales del sur de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Un armador de Kicillof en Santa Fe desembarca en Rosario y se prueba el traje de canciller

Iván Camats aglutina intendentes del sur provincial con la aprobación del gobernador bonaerense. La apuesta por seducir al campo desde el peronismo.
El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, una de las espadas de Pablo Javkin.
AGUA VA

El gobierno de Javkin minimiza el fallo que frena el Parque Acuático y denuncia un pacto contra Rosario

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, dice que la medida judicial es "momentánea" y cargó contra Monteverde: "Busca paralizar el desarrollo de la ciudad".

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, con Gustavo Saadi, quien se perfila a sucederlo.
TEMPORADA DE ROSCA

Catamarca: Jalil le despeja a Saadi el camino a la gobernación y será candidato a senador en 2027

Por  Lucio Di Giuseppe
Javier Milei y Martín Llaryora, otra oportunidad 
Colorados & federales

Milei y Llaryora resetean su relación tras el ascenso de Santilli: gestión y elecciones, sobre la mesa

Por  Yanina Passero
Mauricio Macri, en Mar del Plata.
EL GATO & EL LEÓN

Macri sigue con su tour Próximo Paso y sienta bases y condiciones para un acuerdo con Milei

Por  Gabriela Pepe
Maximiliano Pullaro junto a Felipe Michlig: el radicalismo presenta su proyecto de reforma electoral en Santa Fe.
TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: Pullaro impulsa un proyecto que lleva de cinco a dos las boletas tras las PASO

Por  Ramiro Porchietti