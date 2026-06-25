Santa Fe: Giuliano sale a la cancha con programa de gobierno propio y una apuesta por la unidad del PJ

Aunque evita las definiciones, el diputado Diego Giuliano se mueve con 2027 en el horizonte. El hombre de Sergio Massa en Santa Fe cree que el peronismo precisa la unidad para ser competitivo y disputarle la Casa Gris a Maximiliano Pullaro . Mientras tanto, presentará a la brevedad su nuevo libro, el cual contiene las bases de su plan de gobierno.

El presidente del Frente Renovador finalizó hace algunas semanas la escritura de La Santa Fe que viene, una crónica del proceso de reforma constitucional de la provincia que tuvo lugar durante 2025 y que lo tuvo como uno de los protagonistas.

El texto aborda de manera técnica los desafíos futuros y hace especial hincapié en la descentralización y la necesidad de dotar de mayor autonomía a los municipios mediante cartas orgánicas.

Además, el libro contiene un “programa de trabajo” para la provincia ideado por Giuliano . No es un detalle menor: como ya contó Letra P , el diputado comentó a distintos dirigentes del justicialismo que trabaja para competir por la Casa Gris en 2027. Detrás de la publicación emerge una suerte de plan de gobierno del massista para Santa Fe.

“Estamos trabajando para 2027”, se limita a decir el abogado rosarino cuando es consultado por una eventual postulación. “Antes que pensar en los nombres, hay que pensar en qué vamos a hacer”, es el mantra de Giuliano para afrontar el año próximo.

En el Frente Renovador le esquivan a las disputas internas que atraviesa el peronismo y que enfrentan a dos pesos pesados como el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, y el exgobernador Omar Perotti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoGiuliano/status/2069481186020217159?s=20&partner=&hide_thread=false No hubo quórum para la interpelación a Adorni. Una vez más, se postergan las explicaciones que la sociedad merece.



Se trata de un funcionario “socialmente destituido”. Una agonía que debería evitarse, más aún cuando se trata de un funcionario que conduce la administración… pic.twitter.com/dthGmQONiq — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) June 23, 2026

“No excluimos a nadie porque no tenemos motivos para hacerlo”, comentan off the record cerca de Giuliano. “Hay que ir hacia una unidad que integre”, proponen.

Como ya contó este medio, Agustín Rossi se manifestó en la misma sintonía que Giuliano y rechazó los vetos cruzados dentro del partido.

La reforma como piedra basal de la candidatura a gobernador de Giuliano

El exministro de Transporte del gobierno de Alberto Fernández fue electo constituyente por el peronismo en 2025. En ese proceso, Giuliano tuvo un rol preponderante en el justicialismo, ya que ofició como vicepresidente primero de la asamblea. Desde allí, sacó a relucir su expertise en derecho constitucional, principalmente en los temas referidos a autonomía municipal.

Tras un acuerdo amplio del justicialismo y Ciudad Futura para conformar las listas de convencionales, que incluyó por el peronismo a la tribu conducida por Agustín Rossi, al Movimiento Evita, al grupo de intendentes liderado por Pablo Corsalini y a los senadores enrolados detrás de Armando Pipi Traferri, Giuliano se ubicó en el tercer puesto de esa lista.

Giuliano Martínez Los diputados nacionales Diego Giuliano y Germán Martínez en un evento del CEPA en Rosario

Durante los días de la reforma, el massista supo articular con los sectores peronistas alcanzados por el acuerdo. Culminado el proceso, mantuvo su cercanía con esos sectores y, al igual que el espacio de Agustín “Chivo” Rossi, apoya la candidatura de Juan Monteverde para intendente de Rosario en 2027.

Lo provincial antecede a lo nacional

Como señaló este medio, en el Frente Renovador no descartan que el líder de su espacio, Sergio Massa, vuelva a competir por la Casa Rosada en 2027. El exministro de Economía se ha mantenido trabajando en las sombras tras su fallida candidatura a presidente en 2023 pero, según su tribu, continúa trabajando por la unidad del PJ.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoGiuliano/status/2069094484760015103?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Pullaro necesita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones porque Santa Fe tiene dificultades financieras transitorias?



El gobernador dijo que la provincia tiene superávit primario, sin embargo pide adelantos.



Alguien debería explicarle a los santafesinos qué… pic.twitter.com/1ljimgvzpT — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) June 22, 2026

Aun así, en la Bota prefieren no mezclar lo nacional con lo provincial. “La elección presidencial es posterior a la de gobernador, así que esas definiciones vendrán después”, señalan los partidarios de Massa.