El socialismo busca competir unido en Rosario, pero posterga la definición de las candidaturas

Las autoridades de la mesa local del socialismo en Rosario.

El Partido Socialista de Santa Fe se mueve pensando en las próximas elecciones provinciales . Sus autoridades trabajan para que en 2027 el socialismo presente nombres propios en las primarias de todas las categorías en juego. Mientras tanto, en Rosario , buscan alcanzar una síntesis que le permita competir en unidad.

“La única definición es que el socialismo va a presentar candidatos en todas las categorías”, se limitan a decir en la conducción del partido.

El año próximo se pondrán en juego en la provincia los cargos de gobernador y vice junto a la totalidad de las bancas del Senado y la Cámara de Diputados. Además, la mayoría de las intendencias votarán autoridades municipales y concejales.

Las reglas electorales aún no quedaron definidas, ya que la Legislatura debe sancionar una nueva Ley Electoral tras la reforma de la Constitución provincial. Como viene contando Letra P , el socialismo trabaja en su propia propuesta legislativa.

Las diferentes tribus pretende alcanzar una síntesis que les permita lanzar a un solo contendiente por categoría en representación del partido de la rosa y para que compita en las elecciones primarias del frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe .

Autoridades partidarias

Como anticipó Letra P, el socialismo santafesino selló la unidad interna en mayo, cuando renovó su Junta Ejecutiva Provincial. Los diputados provinciales Joaquín Blanco y Varinia Drisun fueron revalidados en sus cargos de secretario general y secretaria general adjunta, respectivamente.

Blanco forma parte del espacio que encabeza la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, mientras que Drisun proviene del sector que lidera el exgobernador Antonio Bonfatti.

Pese a que tuvieron sus rispideces en el pasado, hoy las tribus prefieren bajarle el tono a las disputas internas. Ambos sectores coinciden en que es momento de confluir con candidatos únicos y de consenso.

Si finalmente avanzan en este sentido, sería una novedad para la historia reciente del partido que, en las dos últimas elecciones, presentó diferentes listas en varias de las candidaturas en juego.

Un solo precandidato en Rosario

Como contó Letra P, Federico Lifschitz -concejal de Rosario- es el único miembro del partido de la rosa que ya demostró su interés por competir por la intendencia de la ciudad.

El hijo del exgobernador Miguel Lifschitz asegura que es una decisión tomada y que se lanzará independientemente de los respaldos que consiga en su carrera hacia el Palacio de los Leones.

Tras una primera experiencia electoral imulsada en 2023 por el entonces candidato a gobernador por Unidos, Maximiliano Pullaro, el edil se arrimó a la orgánica del partido.

Su espacio político, Nueva Energía, fue integrado en el organigrama de autoridades del socialismo de Santa Fe en la última renovación de autoridades.

El socialismo posterga la definición de nombres

Mientras tanto, los espacios de Antonio Bonfatti y Clara García se mantienen reticentes a lanzar nombres de precandidatos para Rosario. Ambos sectores se limitan a plantear que en la elección de 2027 se dará un escenario de tercios entre Unidos, La Libertad Avanza y la alianza entre Ciudad Futura y el peronismo.

En ese contexto, anticipan la necesidad de una interna competitiva que muestre la heterogeneidad del frente Unidos, el cual reúne junto al PS, al radicalismo, al PRO, al partido evangélico UNO y al espacio del intendente Pablo Javkin, CREO, entre otros.

Las dos tribus cuentan en sus filas con dirigentes que tienen presencia política y desarrollo territorial en la ciudad más grande de Santa Fe.

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Los diputados provinciales Lionella Cattalini y Blanco son los dos dirigentes del espacio de García mejor perfilados para competir en Rosario.

Cattalini exhibió una agenda donde se destacaron las cuestiones ligadas a la Justicia -aunque también abordó temas de empleo y energía-, que incluyen una denuncia contra el exjuez federal Marcelo Bailaque. Blanco, por su parte, aborda también cuestiones relacionadas con empleo y energía.

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En el sector de Bonfatti sobresale Susana Rueda, quien ya fue candidata en la ciudad en dos oportunidades -2019 y 2023-, cuando obtuvo una banca en el Concejo Deliberante.

La exconcejala actualmente ocupa el cargo de ministra de Cultura de Santa Fe. Cerca de ella también figura Gino Svegliatti, quien fue convencional constituyente en 2025 y actualmente se desempeña como Secretario de Integración Territorial dentro de la cartera de Cultura.