Rosario, capital del cierre de campaña: Milei, Pullaro y el peronismo a los codazos con tres actos simultáneos

Rosario será el epicentro de la política con el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza encabezado por el presidente Javier MIlei , al que se sumarán, casi en simultáneo, los cierres provinciales de Fuerza Patria y Provincias Unidas , con el gobernador Maximiliano Pullaro a la cabeza. Un auténtico superjueves.

Santa Fe es un territorio clave de disputa en el escenario nacional. Representa el tercer distrito electoral del país y además se anuncia un escenario de tercios con las tres principales fuerzas en carrera con chances de imponerse.

La provincia renueva en la Cámara de Diputados nueve de sus 19 bancas. Tres peronistas, dos radicales, una socialista y tres figuras del PRO finalizan su mandato en diciembre. LLA, en cambio, no tiene en juego lugares para retener.

Con Milei como orador central, La Libertad Avanza eligió Rosario para cerrar su campaña nacional . Se espera que participen del acto no las principales espadas de un gabinete que sufrirá modificaciones. Como será el último mojón de la campaña, las 24 cabezas de lista de todo el país se sumarán al mitin.

La actividad está convocada a las 19 en las escalinatas del Parque de España y a orillas del río Paraná, a unos mil metros del Monumento a la Bandera donde Milei cerró su campaña en la provincia rumbo al ballotage presidencial en noviembre de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1980788525034357192&partner=&hide_thread=false Rosario fue punto de partida.

En 2021 nos reunimos por primera vez, cuando todo era apenas una idea, una convicción y un sueño compartido.

Hoy, cuatro años después, volvemos al mismo lugar, pero con una fuerza que se hizo movimiento, y un movimiento que se convirtió en historia.… pic.twitter.com/0qxVUeBuoJ — Romina Diez (@romidiezok) October 22, 2025

La elección de la ciudad no es casual. Se trata de uno de los lugares donde la Casa Rosada al menos puede exhibir logros en materia de seguridad. Golpeado en materia económica, con escándalos por corrupción, el Gobierno apuesta a un tema que durante años mantuvo en jaque a la ciudad.

El trabajo conjunto entre la gobernación y el ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich permitió que los índices de la violencia urbana disminuyeran considerablemente en los últimos meses. Es una de las temáticas que atravesará los discursos.

Sostener al candidato, apuntalar la marca

La otra razón de peso para elegir a Rosario es la necesidad de apuntalar a los candidatos locales. Agustín Pellegrini, cabeza de la lista, competirá por primera vez en una elección. Es una apuesta de la diputada Romina Diez como parte de una estrategia que apuntó a jugar todo a la fuerza del sello oficial.

Agustin Pellegrini Milei Karina Diez

Milei intentó respaldarlo semanas atrás con una caminata en la capital provincial, pero la protesta de militantes del peronismo y de la izquierda lo impidió.

La movida libertaria en la ciudad tendrá una contramarcha para repudiar la presencia de Milei. Organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán para visibilizar su rechazo a las políticas oficiales con un lema que apunta al Presidente: “Persona no grata”.

Para evitar que se produzcan incidentes, está previsto un amplio operativo de seguridad con fuerzas federales. La provincia también puso a disposición a sus efectivos para colaborar con la tarea.

Fuerza Patria, en territorio amigo y con vecinos

El peronismo santafesino, con la extrapartidaria Caren Tepp a la cabeza, cerrará su campaña en la zona oeste de Rosario con una asamblea ciudadana. Se trata de una modalidad que el espacio utilizó cuando debían elegirse constituyentes para la reforma de la Carta Magna en Santa Fe y que replicó en el último par de meses, apuntando a las legislativas del domingo. Ese recorrido llevó a los candidatos por todos los departamentos de la provincia.

“Cerramos la campaña como la hicimos”, plantea la convocatoria abierta por Fuerza Patria, reivindicando una modalidad sin grandes actos, sin caminatas en zonas centrales y buscando el contacto directo con los vecinos.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.16.01

“No vamos a hacer un cierre con un acto típico”, reafirmaron. Será en Rouillón y Gaboto, en el oeste rosarino, a las 18, una hora antes de que inicien sus mítines en otros sectores de la ciudad La Libertad Avanza y Provincias Unidas.

Rosario, elegida para el final, es el principal bastión del peronismo. Tepp, de acuerdo a distintas encuestas, toma ventaja sobre los otros dos tanques electorales. La diferencia que consiga en el distrito más populoso puede marcar tendencia en el resultado final.

¿Sin presencias nacionales?

De acuerdo a lo que anticiparon a Letra P fuentes del espacio, no está prevista la presencia de dirigentes nacionales en el cierre de Fuerza Patria, aunque nadie se atreve a descartar que finalmente desembarque alguna figura.

Si bien distintos dirigentes del PJ, como el caso de Sergio Massa, estuvieron muy atentos a cada movimiento y aportaron contactos y estructura, la intención es que la asamblea “sea una más, como las que se vinieron haciendo hasta ahora”, aseguraron en el comando de campaña.

massa.jpg Sergio Massa y Juan Monteverde en la firma de un compromiso de políticas públicas

La idea es que participen los candidatos y que se sume también Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura y uno de los principales referentes del acuerdo con el peronismo.

Provincias Unidas apuesta a apuntalar a Scaglia en Rosario

A la misma hora que se desarrollará el acto de La Libertad Avanza, Provincias Unidas cerrará su campaña en el Bioceres Arena, un lugar que ya es parte de las cábalas de la coalición, que viene reiterando encuentros allí. En el escenario estará como figura central Pullaro, clave en la estrategia de campaña para pegar su figura a la de la primera candidata del espacio federal en Santa Fe, Gisela Scaglia.

PullaroScaglia3

La vicegobernadora y presidenta provincial del PRO será, como fue costumbre en los actos centrales, la última oradora. Referentes de la coalición, candidatos e intendentes se sumarán al cierre.

Rosario fue elegida no sólo porque se trata del territorio más poblado de la provincia. El nivel de conocimiento de Scaglia creció en la ciudad durante la campaña, pero no alcanza los niveles que tiene en la capital provincial o en localidades del interior.

Las proyecciones del frente federal

En Provincias Unidas proyectan una elección cerrada. Aunque prudentes, algunos de sus principales referentes confían en que el trabajo territorial y el arrastre por los niveles de aprobación que tiene la gestión de Pullaro permitirán que la coalición termine imponiéndose.

El gobernador proyectó la semana pasada un escenario optimista y aseguró que su fuerza podría quedarse con cuatro de las nueve bancas en disputa.

pullaro-business Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

El trabajo de distintas consultoras indica que el frente federal impulsado por mandatarios provinciales ya logró quebrar, en el caso de Santa Fe, la polarización que en otros distritos tiene como protagonistas excluyentes a los frentes libertario y peronista.

Logrado ese objetivo, Provincias Unidas va por el voto desencantado por la gestión de Milei. Distintos trabajos indican que el espacio de Pullaro y La Libertad Avanza comparten una importante porción del electorado.