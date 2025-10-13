Sergio Massa apuesta a un triunfo de Fuerza Patria en Santa Fe y pide llegar a los 37 puntos

Sergio Massa y Juan Monteverde en la firma de un compromiso de políticas públicas en el 2023.
En Santa Fe, sin embargo, prefieren ser cautos y evitan hablar de cifras. “Se puso ese número como una posibilidad”, explicó un armador local a este medio. "El PJ está en condiciones de llegar a ese número”, coincidieron dos personas que estuvieron presentes en la reunión. La clave, confían, está en cómo se encarará la última etapa de la campaña.
De todos modos, advierten que "la elección que se proyecta es muy buena". Y anticipan que obtener cuatro de las nueve bancas en juego sería "la coronación".
Massa y el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, uno de los que estuvo presente en el asado de Rosario.
Massa entiende que es muy importante lograr una victoria en Santa Fe, por el mensaje simbólico y político que se daría, y cree que es posible. “Es una de las provincias más importantes y demostraría que el armado que se está gestando de cara a 2027 da resultados”, sintetizan.
El jueves presentamos la lista que con unidad y renovación le va a poner un freno a Milei y va a empezar lo que viene. En octubre tenemos la oportunidad de volver a ganarle al presidente y al gobernador, como lo hicimos en Rosario.
En el asado del viernes se evaluó cómo fue el trabajo de campaña hasta ahora y lo que queda por delante. Creen que se sostendrá el escenario de tercios y se avecina un horizonte complejo con los oficialismos, nacional y provincial, pisando el acelerador. En ese marco, charlaron estrategias para afrontar lo que viene y qué caminos tomar. “Caren viene haciendo una campaña espectacular”, dicen en el massismo.