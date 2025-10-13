ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Sergio Massa apuesta a un triunfo de Fuerza Patria en Santa Fe y pide llegar a los 37 puntos

El excandidato presidencial visitó Rosario y se reunió con Caren Tepp. Qué ofreció para el tramo final de la campaña. Optimismo y cautela en el PJ local.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
massa.jpg
En Santa Fe, sin embargo, prefieren ser cautos y evitan hablar de cifras. “Se puso ese número como una posibilidad”, explicó un armador local a este medio. "El PJ está en condiciones de llegar a ese número”, coincidieron dos personas que estuvieron presentes en la reunión. La clave, confían, está en cómo se encarará la última etapa de la campaña.

De todos modos, advierten que "la elección que se proyecta es muy buena". Y anticipan que obtener cuatro de las nueve bancas en juego sería "la coronación".

WhatsApp Image 2024-10-22 at 13.28.26.jpeg
Massa entiende que es muy importante lograr una victoria en Santa Fe, por el mensaje simbólico y político que se daría, y cree que es posible. “Es una de las provincias más importantes y demostraría que el armado que se está gestando de cara a 2027 da resultados”, sintetizan.

Lo que viene para el cierre de campaña

En el comando del PJ santafesino destacan que Massa se puso a disposición para lo que resta de la campaña y lo sienten como un espaldarazo. El tigrense puso sobre la mesa vínculos con medios, gremios y más. “Eso vale más que una foto”, sentenció un presente en la reunión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1967380136036384785&partner=&hide_thread=false

En el asado del viernes se evaluó cómo fue el trabajo de campaña hasta ahora y lo que queda por delante. Creen que se sostendrá el escenario de tercios y se avecina un horizonte complejo con los oficialismos, nacional y provincial, pisando el acelerador. En ese marco, charlaron estrategias para afrontar lo que viene y qué caminos tomar. “Caren viene haciendo una campaña espectacular”, dicen en el massismo.

Tepp tiene la hoja de ruta trazada hasta el 26 de octubre. Seguirá recorriendo la provincia, continuará haciendo asambleas ciudadanas y tratará de pisar fuerte en las ciudades más importantes de la Bota. Volverá a Buenos Aires para hacer medios, seguir levantando el perfil y su nivel de conocimiento.

