Sergio Massa apuesta a un triunfo de Fuerza Patria en Santa Fe y pide llegar a los 37 puntos

El encuentro, del que fue anfitrión el diputado Diego Giuliano , ladero del tigrense y presidente del Frente Renovador , tuvo como comensales, además del propio Massa y Tepp, al exdiputado Oscar Cachi Martínez, quien como contó Letra P se puso al frente de la campaña en la capital provincial, el intendente de Pérez y líder de Vamos, Pablo Corsalini, y a Antonio Toni Salinas , el hombre de Ciudad Futura con responsabilidades en la campaña de Fuerza Patria .

El tigrense cosechó un buen vínculo con Juan Monteverde , lider de Ciudad Futura y primer candidato a convencional , y Caren Tepp, pareja de Monteverde y cabeza de lista de cara al 26 de octubre. En las últimas semanas tuvieron varios encuentros en Buenos Aires y este viernes Massa visitó Rosario para volver a reunirse con ellos luego de asistir al partido en el que su club, Tigre, visitó a Newell’s .

Massa cree que Santa Fe será una de las provincias clave para que el peronismo obtenga un buen resultado a nivel nacional. Tras realizar un análisis de las diferentes encuestas y el escenario que se plantea hasta el 26 de octubre, el excandidato a presidente afirmó que apuesta a que Fuerza Patria logre 37 puntos, cifra que él obtuvo en la primera vuelta de 2023 .

Sergio Massa y Juan Monteverde en la firma de un compromiso de políticas públicas en el 2023.

En Santa Fe, sin embargo, prefieren ser cautos y evitan hablar de cifras. “Se puso ese número como una posibilidad”, explicó un armador local a este medio. "El PJ está en condiciones de llegar a ese número”, coincidieron dos personas que estuvieron presentes en la reunión. La clave, confían, está en cómo se encarará la última etapa de la campaña.

De todos modos, advierten que "la elección que se proyecta es muy buena". Y anticipan que obtener cuatro de las nueve bancas en juego sería "la coronación".

WhatsApp Image 2024-10-22 at 13.28.26.jpeg Massa y el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, uno de los que estuvo presente en el asado de Rosario.

Massa entiende que es muy importante lograr una victoria en Santa Fe, por el mensaje simbólico y político que se daría, y cree que es posible. “Es una de las provincias más importantes y demostraría que el armado que se está gestando de cara a 2027 da resultados”, sintetizan.

Lo que viene para el cierre de campaña

En el comando del PJ santafesino destacan que Massa se puso a disposición para lo que resta de la campaña y lo sienten como un espaldarazo. El tigrense puso sobre la mesa vínculos con medios, gremios y más. “Eso vale más que una foto”, sentenció un presente en la reunión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1967380136036384785&partner=&hide_thread=false El jueves presentamos la lista que con unidad y renovación le va a poner un freno a Milei y va a empezar lo que viene. En octubre tenemos la oportunidad de volver a ganarle al presidente y al gobernador, como lo hicimos en Rosario.



Acá les comparto un hilo con mi discurso pic.twitter.com/RnpyG64nwp — Caren Tepp (@carentepp) September 15, 2025

En el asado del viernes se evaluó cómo fue el trabajo de campaña hasta ahora y lo que queda por delante. Creen que se sostendrá el escenario de tercios y se avecina un horizonte complejo con los oficialismos, nacional y provincial, pisando el acelerador. En ese marco, charlaron estrategias para afrontar lo que viene y qué caminos tomar. “Caren viene haciendo una campaña espectacular”, dicen en el massismo.

Tepp tiene la hoja de ruta trazada hasta el 26 de octubre. Seguirá recorriendo la provincia, continuará haciendo asambleas ciudadanas y tratará de pisar fuerte en las ciudades más importantes de la Bota. Volverá a Buenos Aires para hacer medios, seguir levantando el perfil y su nivel de conocimiento.