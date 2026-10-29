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SÍ, PERO NO

Rosario: Aleart se opone a la habilitación de Uber que empuja Javkin y contradice una bandera de su campaña

El concejal libertario no acompañó el dictamen de comisión y genera malestar en su propio bloque. La pelea de fondo por la intendencia.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Pedro Aleart, concejal libertario en Rosario.

Juan Pedro Aleart, concejal libertario en Rosario.

La disputa entre el oficialismo de Rosario y La Libertad Avanza para aprobar la habilitación de las aplicaciones de transporte sigue abierta. A pesar de que el edil libertario Juan Pedro Aleart agita desde hace meses avanzar con el tema, ahora rechaza acompañar el proyecto impulsado por el intendente Pablo Javkin.

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Aunque convirtió la habilitación de las aplicaciones en una bandera de su discurso político, cuando la iniciativa llegó al terreno de las negociaciones legislativas, las objeciones de Aleart obstaculizaron el avance del proyecto. El concejal reclamó cambios, cuestionó las condiciones propuestas por el Ejecutivo y cuando su propio espacio acompañó el texto reformado, se negó a firmar el dictamen de comisión.

Su intransigencia generó, por eso, ruido dentro del bloque de LLA que él mismo integra. Sus compañeros de bancada disimulan -por ahora, el malestar por el apretón en el que el exconductor de Canal 3 los deja por su cerrazón para avanzar con la aprobación de la iniciativa.

De fondo asoma la intención de Aleart de competir por la intendencia en 2027, un deseo que está a la sombra de un posible acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y el de Maximiliano Pullaro para evitar un disputa en Rosario que favorezca al peronismo.

Uber y DiDi: la libertad como bandera, pero no a cualquier precio

Con las aplicaciones de transporte aparece una contradicción en la praxis de Aleart, quien sostiene que Uber y DiDi deben funcionar con menos restricciones, sin tasas municipales, sin tarifa mínima, sin exigencia de licencia profesional y con la posibilidad de realizar viajes en moto. Su argumento se apoya en la libertad de contratación y en la idea de que las condiciones del servicio deben surgir de la oferta y la demanda.

Sin embargo, el proyecto impulsado por Javkin para incorporar formalmente las plataformas a la normativa local tampoco logró el acompañamiento del libertario. La propuesta contemplaba un registro de conductores, licencia profesional, revisión técnica vehicular y seguros específicos. Además, establece una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo, excluye los viajes en moto y prevé tasas vinculadas con la actividad. Para avanzar en un acuerdo, la mayoría de estos ítems fueron borrados del proyecto. El bloque libertario aceptó el nuevo texto, pero Aleart finalmente no firmó el dictamen.

La discusión política va más allá de las diferencias técnicas. Aleart reclama que las aplicaciones sean habilitadas y cuestiona la intervención estatal, aunque no acompaña la propuesta que busca formalizar su funcionamiento. Su propuesta choca, en este caso, con su negativa a respaldar el instrumento legislativo que permitiría avanzar, aunque sea bajo condiciones distintas a las que él edil libertario pretende.

La paradoja es que el debate termina concentrado en lo que el proyecto no contiene o en las exigencias que el libertario rechaza, mientras la habilitación continúa sin una salida legislativa. El resultado es una distancia entre el discurso favorable a las aplicaciones y la construcción de los acuerdos necesarios para regularlas.

Federico Angelini apuntó contra la contradicción libertaria

Las objeciones de La Libertad Avanza también recibieron cuestionamientos del secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, quien reclamó que el Concejo destrabe la habilitación de las plataformas.

El funcionario, cercano a Patricia Bullrich, consideró que regular las aplicaciones permitiría mejorar la seguridad y ampliar las opciones de movilidad de los rosarinos. “Tener habilitadas las apps es un avance en materia de seguridad”, afirmó, y sostuvo que la política estaba “cinco años atrasada” frente a una modalidad de transporte ya instalada en la vida cotidiana.

Angelini apuntó directamente contra las diferencias políticas que impiden avanzar. “Hay egos. Caprichosos que no quieren dar el brazo a torcer”, disparó. También cuestionó que representantes de un espacio que reivindica las ideas de la libertad se opongan a la habilitación de las plataformas.

El funcionario aseguró que había conversado con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien, según su versión, coincide con la necesidad de avanzar. Sus declaraciones agregaron presión sobre los concejales libertarios y mostraron que las diferencias no se limitan a una discusión entre el oficialismo municipal y la oposición: también atraviesan a sectores que exploran acuerdos políticos en otros niveles.

El costo político de convertir las banderas en obstáculos

El expediente de las aplicaciones expone una dificultad para Aleart: sostener un discurso de cambio y libertad sin encontrar coincidencias con las iniciativas concretas que se presentan para modificar la situación actual.

En el debate sobre las aplicaciones, las diferencias se concentran en las tarifas, las tasas, los requisitos para los conductores y la posibilidad de habilitar viajes en moto.

El oficialismo busca aprobar la ordenanza este jueves y necesita reunir las voluntades necesarias en el Concejo Municipal de Rosario. Mientras tanto, Aleart insiste en que la propuesta de Javkin no responde al modelo que defiende, aunque sus iniciativas siguen sin traducirse en una solución legislativa.

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