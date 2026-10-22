Angelini cruzó al bloque de La Libertad Avanza en el Concejo de Rosario por frenar la legalización de Uber

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , Federico Angelini , cuestionó a los concejales de La Libertad Avanza (LLA) por frenar el proyecto del intendente de Rosario , Pablo Javkin , para habilitar Uber , DiDi y otras aplicaciones de transporte de pasajeros.

El funcionario, cercano a Patricia Bullrich , sostuvo que la regulación mejoraría la seguridad y permitiría ampliar las alternativas de movilidad en la ciudad. “Tener habilitadas las apps es un avance en materia de seguridad”, afirmó Angelini, quien consideró que la política estaba “cinco años atrasada” frente a una modalidad de transporte que ya formaba parte de la vida cotidiana. En ese sentido, cuestionó la falta de definiciones sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo municipal y reclamó que el Concejo Municipal de Rosario destrabe el debate.

El exfuncionario del Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei también relacionó la iniciativa con las dificultades del transporte público de pasajeros. Según planteó, incorporar nuevas alternativas permitiría ampliar las opciones disponibles para los vecinos y mejorar la prestación del servicio. “Agregar a Uber hará que el ciudadano esté mejor”, sostuvo en declaraciones a Radio Dos.

El principal cuestionamiento de Angelini apuntó a la bancada libertaria que se opuso al avance del expediente. El secretario de Gestión Institucional consideró que las diferencias excedían los aspectos técnicos de la ordenanza y respondían a posiciones políticas que dificultaban alcanzar un acuerdo.

“Hay egos. Caprichosos que no quieren dar el brazo a torcer”, disparó el dirigente al cuestionar la postura de quienes frenaron la propuesta. También señaló una contradicción entre el rechazo a la regulación y las ideas de libertad que reivindicaba el espacio político del presidente Javier Milei .

“Alguien que defiende las ideas de la libertad, ¿puede oponerse a que estén las apps habilitadas? Es imposible”, expresó Angelini, en una crítica directa a los representantes de LLA en el Concejo.

El «Principado de Javkin»: sin votos para regular Uber, La Libertad Avanza denunció que el oficialismo quiso cambiar las reglas del Concejo https://t.co/ySFMV0BLTS vía @LiberadorNews — Juan Pedro Aleart (@JAleart) October 16, 2026

El funcionario también cuestionó el argumento de que la propuesta podría haber obtenido respaldo si hubiera surgido del propio Concejo y no del Ejecutivo municipal. “La locura más grande que escuché: ‘Estaríamos para aprobarlo si el mensaje no viene del Ejecutivo y sale del Concejo’. Cien por ciento ego”, afirmó. La declaración apuntó a las diferencias políticas que, según su interpretación, impiden que el expediente avance.

Qué propone Pablo Javkin para regular Uber y DiDi

El proyecto del gobierno de Pablo Javkin busca modificar la normativa vigente para incorporar formalmente las plataformas digitales de transporte de pasajeros. El esquema contemplaba la creación de un registro y establece requisitos para los conductores, entre ellos una licencia profesional, la revisión técnica vehicular y seguros específicos.

La propuesta también fija una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo, excluye el transporte de pasajeros en motocicletas y habilita el cobro de nuevas tasas municipales vinculadas con la actividad. Esos puntos generaron diferencias durante el debate, en particular por su posible impacto sobre los precios y el funcionamiento de las aplicaciones.

El concejal libertario Juan Pedro Aleart cuestionó el mecanismo elegido por el Ejecutivo y planteó que la regulación debía discutirse mediante una nueva ordenanza, en lugar de modificar la existente. También sostuvo que la iniciativa municipal no debía aprobarse de manera acelerada ni sin cambios.

Por su parte, Uber expresó una posición favorable a buena parte de la propuesta. Su vocero, Juan Labaqui, consideró que el texto municipal representaba “un paso en la dirección correcta”, aunque advirtió que la tarifa mínima podía afectar el acceso de algunos usuarios al servicio.

Maximiliano Pullaro respaldó la habilitación de las aplicaciones

En medio de la disputa, Angelini aseguró que había conversado sobre el tema con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y afirmó que ambos coincidían en la necesidad de avanzar con la habilitación de las plataformas. “Lo he hablado con el gobernador. Coincide en este tema”, señaló.

La declaración incorporó la posición del gobierno provincial a una discusión que por el momento se concentra en el ámbito municipal de Rosario.

El expediente quedó trabado en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal, después de que los representantes de LLA rechazaran acompañar el dictamen que necesitaba el oficialismo para llevar la iniciativa al recinto. Aunque el bloque de Javkin contaba con mayoría en la comisión de Servicios Públicos, requería sumar al menos un voto libertario en la otra comisión para habilitar el avance legislativo.

El freno a la ordenanza también expuso las dificultades para articular acuerdos entre el espacio de Pullaro y el de Milei, que exploran alternativas de entendimiento electoral para 2027. Rosario ocupa un lugar central en esas conversaciones por su peso político y por la disputa en torno a la intendencia.

El rechazo al proyecto de transporte volvió a mostrar que los acercamientos entre ambos sectores no garantizan consensos en el plano local. Mientras el expediente permanece sin una salida legislativa, Angelini insistió en que la habilitación de las aplicaciones era necesaria para mejorar la seguridad y ampliar las opciones de movilidad de los rosarinos.