El subibaja de Gonzalo Belloso: por qué cambió de idea en diez días y seguirá en Rosario Central

Diez días después de anunciar su salida del club , Gonzalo Belloso rectificó y confirmó que liderará la lista de la agrupación Raza Canalla para reelegir en Rosario Central junto a su pareja, la vicepresidenta Carolina Cristinziano . Un cambio que maduró por decantación con el paso de los días ante la imposibilidad de encontrar quién lo reemplace.

No obstante, hay preguntas que van un poco más allá de los problemas de renovación dirigencial: ¿Belloso pensó en su salida realmente? ¿Qué buscó con un anuncio que no pudo sostener a los pocos días?

Belloso dijo que se quería ir. Se lo hizo saber a los socios en un posteo que publicó en sus redes sociales, pero no encontró la salida en Arroyito. El presidente de Central esperó hasta último momento para definir su situación y ese fue su mayor error. Dejó al club sin tiempo para plantear la renovación. Tampoco dio señales en la Comisión Directiva que su alejamiento del club era una posibilidad. Y ante la inexorable continuidad, había algo más importante que todo eso: ¿Cómo validar un nuevo mandato sin la necesidad de sacar las urnas?

Una reelección sin votos podía dejar a Belloso en debilidad ante la primera crisis. El apoyo a esta dirigencia es unánime en Arroyito, no hay planteos en contrario, pero el presidente estaba necesitado de llevar esa validación al plano electoral. Y salió al balcón para recibir las urras necesarias.

Una vez dada a conocer su decisión, todos los actores del club se movilizaron, Los hinchas desplegaron banderas en los alrededores del estadio para reclamar su continuidad, los jugadores le hicieron saber que el deseo de su permanencia era “unánime” en el plantel. En la reunión de Comisión Directiva posterior a la noticia, los dirigentes, por medio del vicepresidente Adrián Maglia , le pidieron que se presente para otro período de gobierno por cuatro años más. “Estamos convencidos, todos, que es lo mejor para Central”, le explicaron.

Por último, Ángel Di María se acercó a los micrófonos -después del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto- para expresar “las cosas muy buenas que hizo por el club” el presidente canalla. “Central no para de crecer”, repitió el ídolo auriazul.

En ninguna de las situaciones, el presidente de Central dio señales de que iba a revisar su determinación, pero se mostró receptivo a cada muestra de apoyo, lo que fue generando la sensación en la institución de que su cambio de idea se podía dar a tiempo para presentar lista en la Comisión Electoral. Y no le faltó el apoyo de sus compañeros del Comité Ejecutivo de la AFA, incluso algunos con alguna chanza de que no le creían su anuncio de alejamiento de la institución.

El gran problema de Gonzalo Belloso

Cuatro días antes del cierre de listas, Belloso dijo que se iba, consciente de que no había un candidato firme para ocupar su puesto. En esta estrategia de reunir el apoyo de los sectores del club, el presidente puso en desafío a los directivos de la Comisión Directiva, principalmente los que ocupan cargos con firma, para que dieran a conocer el deseo de conducir el club. Ese fue el caso del tesorero Walter Buhler, quien a su vez era el candidato del propio Belloso para delegar la conducción de la institución.

ANTICIPO Al filo del cierre del plazo para presentar listas, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, anunciará este viernes que será candidato y buscará la reelección, en un cambio de postura respecto de la decisión que había tomado hace diez días https://t.co/6Rhfm9zqJf pic.twitter.com/ZekvQDvxy4 — LETRA P (@Letra_P) November 13, 2026

Buhler asumió en el club como vocal y en 2024 se hizo cargo de la tesorería por la renuncia de Guillermo Bagneres. En estos dos años tuvo relación diaria con Belloso y para el presidente pasó a ser el directivo más preparado para tomar las riendas de la entidad.

Se lo planteó personalmente y Buhler se entusiasmó con la propuesta de presidir el club, pero el tesorero se va del país en el mes de enero en viaje programado por su luna de miel y no estaba dispuesto a aplazar las vacaciones. “No es posible asumir y dejar el club por un mes. Belloso no se ausentó un solo día en la gestión, ni siquiera fue al Mundial de Estados Unidos. Central tiene que ser la prioridad”, confió un directivo. Y de esta forma Belloso descartó la que era su principal opción de renovación.

Una reelección sin grietas

La continuidad de la vicepresidenta Carolina Cristinziano estuvo en duda hasta horas antes de vencer el plazo para la presentación de lista. Su confirmación de continuidad fue la gran sorpresa entre los directivos. Una decisión que sin dudas tomó junto a su pareja y que obligó a la familia a postergar planes de regreso a Uruguay, donde reside el matrimonio.

La agrupación Raza Canalla confirma que presentó en tiempo y forma la lista de candidatos para participar de las próximas elecciones en Rosario Central pic.twitter.com/0hGiLMlfrS — Raza Canalla (@razacanalla2022) November 14, 2026

Cristinziano es una pieza decisiva en la administración del club. Y su permanencia fortalece los nuevos objetivos que persigue Belloso, además de conservar un equipo competitivo en el plano internacional: continuar con las obras de ampliación del estadio, traer a la Selección en partidos por Eliminatorias y apuntalar las chances de que el Gigante sea sede del Mundial 2030. En esa dirección va Central, al menos en las intenciones.