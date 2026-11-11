Juan Pedro Aleart viajó a España y su ausencia frenó el proyecto para prohibir los cuidacoches en Rosario

La ausencia de Juan Pedro Aleart , concejal de La Libertad Avanza (LLA) , complicó los planes del intendente Pablo Javkin para avanzar con la prohibición de los cuidacoches en Rosario . El edil se encuentra desde hace más de una semana en España, invitado por la Fundación Libertad , y su firma era necesaria para darle despacho al proyecto.

La situación quedó expuesta durante la reunión conjunta de comisiones que debatió la iniciativa. Allí, la concejala opositora Norma López , del peronismo, y su par Antonio Salinas , de Ciudad Futura , señalaron públicamente que el oficialismo había alcanzado un acuerdo con La Libertad Avanza para avanzar con el proyecto, pero que faltaba el voto de uno de sus integrantes por encontrarse ausente. La referencia apuntaba a Aleart.

Sin esa firma, el despacho de la comisión de Obras Públicas no pudo avanzar y la iniciativa del Ejecutivo municipal quedó fuera de las posibilidades de tratamiento en la sesión de este jueves. Así, un proyecto que el oficialismo buscaba llevar al recinto encontró un obstáculo en la ausencia de uno de los concejales que, en principio, comparte uno de sus principales objetivos políticos.

El concejal libertario participa de una delegación argentina que viajó a España invitada por la Fundación Libertad , en el marco del Programa Internacional de Smart Cities y Profesionalización de Actores Públicos . La agenda institucional se desarrolla en Barcelona y Madrid y apunta al intercambio de experiencias sobre gestión de ciudades y modernización del Estado.

En Barcelona, el programa contempló la participación en el Smart City Expo World Congress , un encuentro internacional dedicado a las ciudades inteligentes, con actividades sobre incorporación de tecnología, modernización administrativa, sostenibilidad, desarrollo económico y utilización de información para mejorar las decisiones públicas. También incluyó reuniones con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y encuentros vinculados con iniciativas de innovación urbana en distintas localidades españolas.

Quiero agradecer a la Fundación Libertad por esta invitación tan valiosa que acepto con honor. Extiendo el profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid por recibirme. pic.twitter.com/Tj45GeyIfg

La agenda en Madrid, por su parte, comprende reuniones y visitas institucionales relacionadas con innovación, inversiones y gestión municipal. Entre las actividades mencionadas en la invitación figuran una visita a La Nave, un encuentro con Invest in Madrid, reuniones con representantes del Ayuntamiento de Alcobendas y una actividad institucional en la Embajada de la República Argentina en España. La propuesta de la Fundación Libertad es promover el intercambio internacional y acercar experiencias que puedan servir para mejorar la gestión pública en Argentina.

Aleart propone aplicar en Rosario modelos de gestión de los ayuntamientos de Madrid para atraer inversiones y reducir la burocracia https://t.co/ucZRujaS7w vía @PortalON24 — Juan Pedro Aleart (@JAleart) November 11, 2026

En ese sentido, este mismo miércoles Aleart compartió en sus redes sociales un posteo donde hizo alusión a su estadía en España y propuso "aplicar en Rosario modelos de gestión de los ayuntamientos de Madrid para atraer inversiones y reducir la burocracia

Una bandera de campaña que quedó en suspenso

La ausencia de Aleart adquiere una dimensión política particular porque la prohibición de los cuidacoches es una de las principales consignas que el concejal sostiene desde la campaña electoral de 2025. Durante su casi primer año de mandato, el dirigente libertario mantuvo ese planteo entre sus ejes de comunicación y le dedicó distintas publicaciones en sus redes sociales, con críticas a la actividad y reclamos para avanzar con su eliminación.

¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR?



Los vecinos ya tienen que COLGAR PASACALLES para advertirse de robos vinculados a “trapitos”.



Mientras tanto, el Ejecutivo municipal y el oficialismo en el Concejo siguen cajoneando nuestro proyecto para PROHIBIR A LOS CUIDACOCHES.



Los rosarinos… — Juan Pedro Aleart (@JAleart) September 1, 2026

Sin embargo, según señalaron fuentes de la bancada de Unidos, el concejal tampoco participó de ninguna de las mesas de trabajo sobre la problemática de los cuidacoches que se desarrollaron a lo largo del año. La observación suma otro elemento a las dificultades para construir acuerdos en torno a una iniciativa que, al menos en términos discursivos, forma parte de las prioridades políticas de Aleart.

La interna libertaria, el ruido de fondo

El episodio vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el concejal y el resto del espacio libertario en el Concejo, en un contexto atravesado también por la interna nacional de La Libertad Avanza. Aleart mantiene una relación política cercana con Patricia Bullrich, enfrentada con Karina Milei, una disputa que tiene su correlato en los alineamientos y las relaciones dentro del espacio a nivel local.

La situación no es un hecho aislado. Días atrás, Aleart también había quedado en el centro de otra contradicción política, cuando se manifestó en contra de la habilitación de Uber y DiDi que impulsa Javkin, en contraposición con una de las banderas que había sostenido durante su campaña. Ahora, su ausencia en el debate sobre los cuidacoches vuelve a dejar expuesta la distancia entre sus posicionamientos públicos y el funcionamiento de los acuerdos políticos necesarios para convertir esas consignas en decisiones legislativas.

Por el momento, el proyecto del Ejecutivo municipal deberá esperar. El viaje a España de uno de los concejales que más hizo de la prohibición de los cuidacoches una bandera política terminó condicionando el avance de una iniciativa que el oficialismo buscaba aprobar esta misma semana.