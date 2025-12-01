Bariloche: la planta política se aumentó el sueldo y el gremio municipal anticipa un diciembre conflictivo

Tras el aumento aprobado por el Concejo Deliberante de Bariloche , que duplica los sueldos del Ejecutivo, del Tribunal de Contralor y el cuerpo legislativo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) puso el grito en el cielo, pidió un bono de fin de año acorde a la crisis y anticipó un diciembre conflictivo, en el marco de la última paritaria entre el gremio y la Municipalidad.

Desde que Walter Cortés asumió en la intendencia de la ciudad turística de la Patagonia la relación con la cúpula del Soyem siempre fue tensa. Las diferencias políticas con la secretaria general del gremio, Brenda Morales , exceden la discusión sobre el municipio, incluso rozan lo personal. El jefe comunal responde al histórico dirigente mercantil, Armando Cavalieri , mientras que la referente gremial es parte activa de la CTA que lidera Hugo Yasky .

Si bien Morales ya había tenido fuertes discusiones con el exintendente Gustavo Gennuso , con paros incluidos, la magnitud del actual conflicto superó las declaraciones cruzadas y se instaló en el ámbito judicial. El sindicato municipal entiende que en un contexto de crisis la decisión de la planta política, que dejó todas las diferencias de lado para duplicarse los salarios, es la gota que rebalsó el vaso.

Para el gremio, el aumento es “un exceso, en tiempos donde un médico, un maestro, un científico ganan una miseria”, dijo la secretaria general del gremio a Letra P . Con este nuevo esquema, aprobado por unanimidad, el jefe comunal de la ciudad más poblada de Río Negro pasa a ganar por mes 6,6 millones de pesos, el doble de lo que ganaba.

El nuevo cálculo salarial modifica una ordenanza del 2005, la cual indicaba que la remuneración del intendente equivalía a tres máximas categorías del escalafón de la planta permanente municipal, más los adicionales de zona fría y de ley. Con el voto unánime del Concejo Deliberante ahora ese sueldo pasa a equivaler seis salarios básicos de dicha categoría, lo que hoy da 4.754.070 pesos . Con el 40% de zona fría el salario de Walter Cortés llega a 6,6 millones de pesos. Ya que el escalafón municipal indica que un secretario, un concejal o un vocal del Tribunal de Contralor cobra un 90% del salario del jefe comunal, automáticamente estos sueldos políticos suben.

En este marco, Morales explicó que esta suba salarial “es una clara violación” al artículo 49 de la Carta Orgánica Municipal que indica que el sueldo del intendente “se debe aumentar automática y proporcionalmente cuando se produzcan incrementos en los haberes de los agentes de la administración municipal”.

En medio de un contextop marcado por los reclamos salariales, la cúpula gremial también realizó un comunicado exigiendo un bono de fin de año en el que se "insta a las autoridades a realizar de manera urgente las gestiones necesarias para garantizar el pago extraordinario solicitado".

Pedido bono Bariloche diciembre 2025

La referente sindical expresó su indignación al destacar que tras la aprobación del proyecto oficialista el intendente “se autoasigna una remuneración por encima del límite legal y altera la metodología del cálculo sin respaldo constitucional municipal”.

Cortés recogió el guante este viernes en conferencia de prensa y justificó el aumento y expresó con la prensa local. "Tampoco se puede tener gente mal paga. A la gente se le tiene que pagar bien para que trabaje bien", dijo.

La votación se dio en la última sesión ordinaria de la semana pasda. Los once ediles acordaron tratar sobre tablas la iniciativa impulsada por el oficialismo, que llevaba la firma del presidente del Concejo, Gerardo Del Río, el titular del Tribunal de Contralor, Estanislao Casaux y de la asesora letrada del municipio, Yanina Sánchez.

Más allá de que se trató de una sesión colmada de vecinos, ya que se aprobaron ordenanzas como la versión opositora para regular Uber en Bariloche, propuesta que Cortés analiza cuándo vetar, la votación del proyecto que duplica los salarios políticos se realizó al final, con una sala vacía, sin debate y de manera exprés.

El fallido referéndum de Bariloche y el punto 4 contra el Soyem

La cúpula del gremio, encabezada por Morales, el secretario Adjunto, Juan Ivanissevich y la secretaria gremial, Eugenia Gelves, goza de legitimidad entre sus afiliados tras haber renovado mandato en octubre. Desde ese lugar enfrentó la embestida del Ejecutivo que en uno de los puntos del fallido referéndum planteaba ”dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del Soyem, y adecuar el régimen de licencias conforme la ley provincial”

Cortés defendió esta posición argumentando que en la Asociación Empleados de Comercio (AEC), que ahora tiene como secretario general a su hermano, Daniel Cortés, es el mismo gremio quien paga los salarios de los dirigentes sindicales. Desde el Soyem le recordaron más de una vez que AEC es un sindicato privado que difiere de una representación de estatales.

El último 31 de octubre, mientras el intendente demostraba ante la prensa su descontento con el Superior Tribunal de Justicia por desechar su consulta popular de 10 puntos, una camioneta del Soyem daba la vuelta a la plaza del Centro Cívico, el corazón turístico de Bariloche y donde está la intendencia, festejando con bengalas verdes, el color del gremio.

Declaraciones cruzadas, chicanas y malos tratos

En el nacimiento de este vínculo político, el jefe comunal optó discursivamente en catalogar a los trabajadores municipales que no responden a él de “vagos”, algo que el Soyem criticó con firmeza, y usó políticamente para posicionarse en la vereda de enfrente y salir con los tapones de punta, remarcando la falta de experiencia del líder mercantil en la gestión municipal.

499153176_1285504820250947_3584369899639708225_n Asamblea del Soyem Bariloche.

El conflicto fue tan notorio que a pocos meses de que asumiera Cortés tuvo que intervenir la Secretaría de Trabajo de Río Negro tras diferentes denuncias del gremio, que lo acusó de tener malos tratos en las reuniones paritarias. “Se levantó, empezó con insultos, pegó un portazo y se fue”, había declarado Morales en marzo del 2024 al diario Río Negro.

La relación con el jefe comunal, que Morales califica como “tirante y tensa”, ya tuvo varios capítulos. A poco de cumplirse dos años de convivencia, uno de los hechos más significativos se dio a inicios del 2025 cuando el intendente retuvo por tres meses los salarios de 14 delegados sindicales, acusándolos de que no cumplían tareas en el municipio.

Finalmente, esta instancia judicial terminó en mayo cuando el la Cámara del Trabajo de Bariloche falló a favor del sindicato y Cortés tuvo que restituir los sueldos. Allí el Soyem se anotó otra victoria política.