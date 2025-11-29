Neuquén: ATEN ganó en el Consejo de Educación, pero el oficialismo mira el vaso medio lleno

La lista de ATEN se impuso con amplitud en las elecciones para definir a los representantes docentes en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE). Pese a la derrota de la fórmula impulsada por el gobernador Rolando Figueroa , el Ejecutivo provincial ve en los resultados una caída en la credibilidad del gremio y un aval a su gestión.

Con el 77% de los votos, la boleta del gremialismo ganó con comodidad en los comicios del organismo que convive con el ministerio de Educación provincial pero se encarga de políticas educativas como los planes de estudios, programas y regulación general de la actividad docente. Aún con una dilatada negociación paritaria en curso , la participación estuvo en torno al 70% del padrón.

De todas formas, la contundencia en los resultados no afecta la conducción del Consejo, que pese a los nuevos nombres se mantendrá sin cambios políticos y continuará bajo la conducción de los representantes del gobierno provincial, que controlan el organismo.

Si bien el Ejecutivo preveía ser derrotado en su intento por colocar más autoridades propias en el CPE, las elecciones le supusieron un crecimiento de entre 6 y 7 puntos respecto de elecciones previas.

En este sentido Matías Lavandeyra , candidato del sector de Figueroa, recordó en diálogo con Letra P que en los comicios de 2021 los candidatos del gobierno habían obtenido 16%, muy por debajo del 23% obtenido esta semana.

En el oficialismo atribuyen a esta variación en los resultados un "resquebrajamiento" de la credibilidad del sindicato y una buena gestión provincial. Al mismo tiempo, no creen que el resultado plebiscite las políticas educativas del Ejecutivo.

Otro dato que aporta a la lectura del desgaste de la actual conducción sindical es la cantidad de votos en blanco. En seccionales numerosas como Capital, San Martín de Los Andes y Junín de Los Andes, varios centros de votación registraron más votos en blanco que positivos.

La interna que mira Rolando Figueroa

Los comicios estuvieron atravesados por la fuerte interna del gremio docente: de una lado está el TEP, actual conducción provincial revalidad en mayo último, y del otro la Multicolor, que conduce algunas de las seccionales más numerosas.

Para el sector que encabeza Angélica Lagunas, la votación se disputó "entre la burocracia sindical y la patronal". La referente del PTS y exlegisladora del Frente de Izquierda, actual secretaria general de ATEN capital, tiene tintes mucho más combativos que el oficialismo gremial que conduce Marcelo Guagliardo.

Los ánimos están especialmente caldeados en un contexto de mesas de negociación paritarias con la administración de esa provincia de la Patagonia, ámbito en el que ambas corrientes chocan todos los años. En ese marco, Guagliardo acusó al sector Multicolor de fogonear el voto en blanco en estos comicios.

Qué se votó

El órgano máximo del Consejo de Educación es el Cuerpo Colegiado, que tiene seis bancas. El Poder Ejecutivo designa al presidente, al vocal de rama Inicial, Primaria Y Especial, y al de Secundaria, Técnica y Superior. Además hay un vocal por la Comunidad, elegido por los consejeros escolares. Finalmente, hay dos vocales de las mismas ramas que los designados, pero que representan a los docentes.

Estos dos últimos cargos fueron los que se votaron esta semana.

consejo provincial de educación de neuquen Consejo de Educación de Neuquén.

Además, se eligieron vocales docentes en la Junta de Clasificación, que maneja los listados y concursos docentes; y vocales de la Junta de Disciplina, cuya jurisdicción son los sumarios y sanciones disciplinarias.

Así, tras los comicios la presidenta del Cuerpo colegiado seguirá siendo Glenda Temi y los vocales designados por el Ejecutivo, Leandro Policani y Gastón Arana. En tanto, el vocal por la Comunidad es desde febrero Emiliano Garay, que responde a la actual conducción de ATAN. Y las flamantas vocales electas son Luján Noe y Marcela Correa, que asumirán en febrero.